Chán đi làm thuê, cô gái xin mẹ 1 tỷ mở tiệm vàng ở TP.HCM

Sau thời gian đi du học, Kim Huỳnh quyết định xin mẹ 1 tỷ đồng để mở tiệm vàng của riêng mình vì không muốn gò bó bởi công việc văn phòng.

Mỗi ngày, đúng 10h sáng, Phù Dung Kim Huỳnh (tên thân mật là Rosa, sinh năm 1999) có mặt tại tiệm trang sức nhỏ của mình nằm ở tầng hầm chợ An Đông (phường An Đông, TP.HCM).

Rosa bắt đầu ngày mới bằng việc kiểm tra sổ sách, hàng hóa, dọn dẹp quầy và sắp xếp lại các khay trưng bày. Trong suốt ngày làm việc, cô vừa tư vấn cho khách, vừa xử lý đơn online, quản lý hàng hóa. Khi vắng khách, cô tranh thủ quay chụp sản phẩm, lên nội dung cho fanpage của tiệm.

"Hầu như ngày nào tôi cũng kín lịch, nhưng tôi thích cảm giác bận rộn này. Mỗi ngày đều học thêm được một điều gì đó mới", Rosa chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Khởi nghiệp từ 1 tỷ đồng mẹ cho

Tháng 3/2021, sau thời gian du học, Rosa trở về Việt Nam và thực tập 6 tháng tại một công ty công nghệ có trụ sở ở Mỹ. Cô từng nghĩ con đường sự nghiệp của mình sẽ gắn liền với môi trường văn phòng.

Thế nhưng, sau kỳ thực tập cuối đại học, Rosa nhận ra bản thân không phù hợp với khuôn mẫu ấy. Cô quyết định phụ giúp mẹ tại tiệm vàng của gia đình. Và chính quãng thời gian đó đã khiến cô thay đổi hướng đi.

Ban đầu, Rosa chỉ định hỗ trợ mẹ, nhưng càng làm, cô càng nhận ra nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực này. "Từ đó, ý tưởng mở tiệm riêng dần hình thành, không theo kế hoạch sẵn có mà xuất phát từ trải nghiệm thực tế", cô kể.

Tháng 12/2021, với số vốn 1 tỷ đồng mẹ hỗ trợ cùng khoản tiền tích lũy từ thời sinh viên và công việc làm thêm, Rosa chính thức mở tiệm.

Trước khi khai trương, cô tự tay chuẩn bị mọi thứ như tìm đơn vị làm bảng hiệu, thiết kế logo, chọn chất liệu cho hộp, túi, khay trưng bày và bố trí lại không gian bán hàng.

"Có những chi tiết rất nhỏ, như chọn loại hộp nào vừa sang vừa hợp chi phí, tôi cũng phải suy nghĩ cả tuần", cô nhớ lại.

Ngoài ra, Rosa tự học cách vận hành máy tính tiền, lập file quản lý sổ sách và tìm hiểu quy trình vận hành để đảm bảo mọi thứ hoạt động trơn tru.

Tự học từ con số 0

Rosa cho biết việc sinh ra trong gia đình kinh doanh vàng bạc giúp cô có nền tảng kiến thức ban đầu và được hỗ trợ nhất định từ người thân. Tuy nhiên, khi bắt tay vào kinh doanh độc lập, cô vẫn phải tự mình học lại gần như từ đầu.

Khó khăn nhất, theo Rosa, là việc tự làm file quản lý hàng hóa. Dù đã tham khảo nhiều nguồn, cô vẫn liên tục chỉnh sửa vì dữ liệu chưa khớp, cách sắp xếp chưa hợp lý. Sau nhiều lần thử nghiệm, cô dần hoàn thiện hệ thống.

"Tôi không coi đó là thất bại mà là cơ hội để hiểu nghề hơn. Càng làm, tôi càng học được cách bình tĩnh, không nóng vội", cô nói.

Những trải nghiệm đó giúp Rosa rèn luyện sự kiên trì và tinh thần tự học. Mỗi khi gặp vấn đề, cô chọn cách tự tìm lời giải thay vì bỏ cuộc.

"Tôi tin rằng nếu có tâm với nghề, mọi thứ sớm muộn cũng sẽ ổn định", cô bộc bạch.

Tiệm bán trang sức, vàng của Kim Huỳnh nằm ở chợ An Đông.

Rosa xây dựng tiệm của mình theo phong cách nhẹ nhàng, hiện đại, khác với hình ảnh quen thuộc của các tiệm vàng truyền thống. Không gian được thiết kế để khách cảm thấy thoải mái, dễ trò chuyện và dễ tìm được món trang sức phù hợp.

Về nhận diện thương hiệu, Rosa chọn tông sáng, trung tính, giữ được nét sang trọng đặc trưng của ngành trang sức nhưng vẫn gần gũi với giới trẻ. Mọi chi tiết đều hướng tới trải nghiệm của khách hàng: ánh sáng, cách bày trí, cảm giác khi bước vào tiệm.

"Tiệm vàng của tôi mở ngay bên cạnh tiệm của ba mẹ nhưng không phải cạnh tranh mà bổ sung tệp khách hàng cho nhau. Tôi nhắm đến những người trẻ, phong cách hiện đại và phóng khoàng hơn. Còn mẹ tôi sẽ chọn những khách hàng lớn tuổi", cô tiết lộ.

Hiện tại, Rosa tập trung củng cố thương hiệu, hoàn thiện quy trình làm việc và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Trong thời gian tới, cô dự định phát triển thêm mảng trang sức thiết kế riêng và mở rộng kênh bán hàng trực tuyến để tiếp cận nhóm khách trẻ.

Dù đã đi được một chặng đường đáng kể, Rosa cho rằng bản thân vẫn đang trong hành trình học hỏi, chưa nói rằng mình đã thành công.

"Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình đang đi đúng hướng và còn nhiều điều phải trau dồi thêm. Chỉ cần mỗi ngày làm tốt hơn hôm qua một chút, giữ được niềm vui với nghề và khiến khách hàng hài lòng, vậy là đủ", cô tâm sự.