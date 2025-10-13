Chân dung bạn gái khiến Vinicius cầu xin quay lại

Ngôi sao bóng đá Real Madrid - Vinicius Junior - mới đây khiến mạng xã hội dậy sóng khi đăng tâm thư xin lỗi công khai bạn gái, nữ MC kiêm influencer người Brazil Virginia Fonseca. Anh thừa nhận “mất cảnh giác” sau khi bị phát hiện nhắn tin với người mẫu Day Magalhaes trong lúc đang xây dựng mối quan hệ với Virginia. Cầu thủ Brazil nói rằng "Virginia là một người phụ nữ tuyệt vời, một người mẹ đáng ngưỡng mộ, và tôi dành cho cô ấy sự tôn trọng rất lớn", đồng thời khẳng định muốn “bắt đầu lại từ đầu - không nói dối, không che giấu, chỉ có tình yêu, sự trìu mến và tôn trọng”.