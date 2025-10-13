Chân dung bạn gái khiến Vinicius cầu xin quay lại

|
Ngôi sao bóng đá Real Madrid - Vinicius Junior - mới đây khiến mạng xã hội dậy sóng khi đăng tâm thư xin lỗi công khai bạn gái, nữ MC kiêm influencer người Brazil Virginia Fonseca. Anh thừa nhận “mất cảnh giác” sau khi bị phát hiện nhắn tin với người mẫu Day Magalhaes trong lúc đang xây dựng mối quan hệ với Virginia. Cầu thủ Brazil nói rằng "Virginia là một người phụ nữ tuyệt vời, một người mẹ đáng ngưỡng mộ, và tôi dành cho cô ấy sự tôn trọng rất lớn", đồng thời khẳng định muốn “bắt đầu lại từ đầu - không nói dối, không che giấu, chỉ có tình yêu, sự trìu mến và tôn trọng”.
Virginia, 26 tuổi, sinh tại bang Connecticut (Mỹ) trong gia đình có mẹ người Brazil và cha người Bồ Đào Nha - Mỹ. Cô là một trong những influencer nổi tiếng nhất Brazil với 53 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô nhiều lần bay sang Madrid để cổ vũ Vinicius thi đấu. Trong trận gặp Villarreal CF mới đây, Virginia mặc áo thi đấu của Real Madrid có in tên “Vini Jr” và chia sẻ dòng trạng thái “Hala Madrid” trên mạng xã hội.
Hiện Virginia chưa đưa ra phản hồi chính thức về lời xin lỗi công khai của Vinicius. Nhiều người hâm mộ đang chờ xem liệu cô có “mở đường quay lại” cho ngôi sao Real Madrid như cách Bruna Biancardi từng làm với Neymar sau một vụ bê bối tương tự hay không.
Về sự nghiệp, Virginia bắt đầu đăng video lên YouTube vào khoảng năm 2016 và sau đó nhanh chóng trở thành cái tên có sức ảnh hưởng. Cô xây dựng tên tuổi qua nội dung về phong cách sống (lifestyle), làm đẹp, mẹ và gia đình, thời trang, vlog cá nhân…
Trên mạng xã hội, Virginia thể hiện hình ảnh sang chảnh, lối sống xa hoa như thường tụ tập du lịch khắp thế giới với bạn bè, đi siêu xe, di chuyển bằng máy bay riêng.
Virginia từng kết hôn với ca sĩ Zé Felipe và có ba con. Tháng 5/2025, cô xác nhận ly thân chỉ ít lâu sau khi sinh con thứ ba.
Cô là một trong những influencer hàng đầu ở Brazil, có lượng người theo dõi rất lớn trên Instagram, YouTube, TikTok; đồng thời là doanh nhân khi đồng sáng lập thương hiệu mỹ phẩm WePink vào khoảng tháng 10/2021.
