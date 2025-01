Cầu thủ sinh năm 2000 mở bàn cho Thái Lan

Cầu thủ này từng được kỳ vọng nhiều sau vòng chung kết U23 châu Á 2020. Anh được Fulham gia hạn hợp đồng thêm 2 năm, nhưng lại không cho thấy sự tiến bộ. Ben Davis không còn là người của Fulham kể từ tháng 9/2021 sau khi được bán cho Oxford United, đội chơi tại League One (hạng Ba Anh) vào thời điểm đó.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.