Chân dung chàng rể gốc Dubai của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Justin Cohen là doanh nhân gốc Dubai, từng lọt Top 40 gương mặt dưới 40 tuổi châu Á của Campaign Asia. Anh cũng là tên tuổi kỳ cựu trong ngành sáng tạo với hơn 20 năm kinh nghiệm.

Buổi chụp hình của Tiên Nguyễn và Justin Cohen diễn ra tại London (Anh).

Tối 28/10, Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - bất ngờ chia sẻ loạt ảnh hậu trường chụp ảnh cưới cùng hôn phu ngoại quốc tại London (Anh), thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo tạp chí Elle, chồng sắp cưới của cô là Justin Cohen, chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo và truyền thông hiện làm việc tại Việt Nam. Dù gắn bó với ngành sáng tạo hơn 20 năm, Cohen khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ đời tư hay xuất hiện công khai trên mạng xã hội.

Thông tin trên trang LinkedIn cho biết, anh là người gốc Dubai, lớn lên tại Canada, tốt nghiệp hai ngôi trường danh tiếng là British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS).

Tại VFS, Cohen nhận học bổng toàn phần trị giá 70.000 USD và tốt nghiệp loại xuất sắc. Trong thời gian học, anh từng giữ vai trò Webmaster, dẫn dắt đội ngũ thiết kế và lập trình viên của trường.

Sau khi ra trường, Cohen làm công việc thiết kế tại một công ty quảng cáo ở Canada, phát triển các giải pháp web cao cấp cho nhiều thương hiệu toàn cầu.

Năm 2004-2007, anh trở lại BCIT đảm nhận vị trí giảng viên, giảng dạy các nhóm chuyên ngành Báo chí, Phát thanh và Truyền hình, giúp sinh viên phát triển kỹ năng lập trình web.

Năm 2007, Justin cùng bạn thân - doanh nhân Vũ Ly Việt (chồng diễn viên Kathy Uyên) - sáng lập Sofresh Digital Creative, công ty chuyên sản xuất nội dung và quảng cáo số, nay là Wunderman Thompson Vietnam. Từ đó, anh thường xuyên di chuyển giữa Canada và TP.HCM để điều hành công ty.

Doanh nhân Justin Cohen khá kín tiếng trên mạng xã hội.

Hiện tại, anh cũng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Marketing (CMO) tại Sipher - một studio trò chơi và giải trí công nghệ cao.

Với thành tích nổi bật, Justin từng được Campaign Asia vinh danh trong Top 40 gương mặt dưới 40 tuổi châu Á năm 2015. Trước đó, năm 2012-2015, anh liên tục giành giải Vàng, Bạc và Đồng tại hạng mục Digital Agency of the Year.

Anh cũng từng là diễn giả tại Liên hoan Sáng tạo Spikes Asia 2012 (Singapore) và được Campaign Asia bình chọn là SEA Business Development Director of the Year.

Ngoài công việc doanh nghiệp, Justin còn gắn bó với công tác giảng dạy và thiện nguyện. Anh từng là giảng viên chương trình Multimedia tại BCIT hơn 5 năm, và là thành viên hội đồng quản trị tổ chức phi lợi nhuận faceoftoday.org, phụ trách mảng truyền thông đa phương tiện.

Tại Việt Nam, Justin Cohen có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ và doanh nhân nổi tiếng. Anh thường xuất hiện trong các buổi tụ họp của gia đình "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn.