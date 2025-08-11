Chân dung nữ đại úy hạ gục 'nhóm quái xế' ở hồ Gươm

Suốt 10 năm trong ngành, nữ chiến sĩ với vai trò trinh sát đã tham gia điều tra hàng trăm vụ án, từ giết người cướp của, buôn bán ma túy cho đến mại dâm, phá hoại tài sản công. Là một trinh sát nữ, cô không quản ngại bất kỳ nhiệm vụ nào và được cấp trên đánh giá cao. Cô cũng nhận nhiều bằng khen cho thành tích của mình như Chứng nhận Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của lực lượng Công an Thủ đô giai đoạn 2020-2025, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an năm 2023 do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021-2022.