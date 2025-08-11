Chân dung nữ đại úy hạ gục 'nhóm quái xế' ở hồ Gươm

|
Trong khuôn khổ sự kiện "Ngày hội Vì thủ đô bình yên" vào sáng 10/8, phần biểu diễn tình huống giả định vây bắt nhóm quái xế gây rối trật tự công cộng thu hút sự chú ý lớn từ người dân. Trong đó, nữ chiến sĩ trong bộ trang phục cảnh sát giao thông khiến khán giả "trầm trồ" khi hạ gục 3 quái xế trong vòng 1 phút. Những động tác võ thuật chuẩn xác, đẹp mắt, đặc biệt màn dùng chân kẹp cổ trên không khiến đối phương ngã gục giúp cô nhận về nhiều lời khen ngợi. Ảnh: Duy Hiệu.
Danh tính của nữ chiến sĩ tham gia biểu diễn cũng nhanh chóng được tìm ra, là đại úy Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 1992, quê Thanh Hóa). Cô hiện công tác tại Công an xã Vân Đình, TP Hà Nội.
Phương Thảo từng chia sẻ đã học võ từ khi còn nhỏ và đấu võ chuyên nghiệp từ năm cấp 2. Lớn lên, thi vào trường cảnh sát, cô vẫn giữ nguyên đam mê của mình. Trong quá trình công tác tại các đơn vị, cô từng 5 lần có mặt trong Đoàn Công an TP Hà Nội dự thi Hội thi Điều lệnh, võ thuật, bắn súng của Bộ Công an và đều giành giải cao.
Năm 2024, tại Hội thi Điều lệnh, võ thuật, bắn súng do Bộ Công an tổ chức tại Quảng Nam, nữ đại úy đã giành giải nhì về phần thi đồng diễn và phân thế Mai hoa quyền, giải nhì phần thi võ thuật tình huống.
Suốt 10 năm trong ngành, nữ chiến sĩ với vai trò trinh sát đã tham gia điều tra hàng trăm vụ án, từ giết người cướp của, buôn bán ma túy cho đến mại dâm, phá hoại tài sản công. Là một trinh sát nữ, cô không quản ngại bất kỳ nhiệm vụ nào và được cấp trên đánh giá cao. Cô cũng nhận nhiều bằng khen cho thành tích của mình như Chứng nhận Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của lực lượng Công an Thủ đô giai đoạn 2020-2025, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an năm 2023 do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021-2022.
Phương Thảo sở hữu trang cá nhân có hơn 32.000 người theo dõi. Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh khi tham gia các sự kiện biểu diễn, duyệt binh. Khác với hình ảnh mạnh mẽ khi biểu diễn võ thuật, trấn áp tội phạm, nữ đại úy có phong thái dịu dàng hơn ở đời thường.
Ngoài những lúc diện cảnh phục, Phương Thảo thích chọn những bộ váy dịu dàng. Chăm chỉ tập luyện nhiều môn thể thao, cô có vóc dáng thon gọn, lý tưởng.
