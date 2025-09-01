Chân dung nữ thiếu tá có giọng đọc ấm áp ở hai đại lễ 30/4, 2/9

Sau sự kiện A50, Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ một lần nữa ngồi cabin đọc lời thuyết minh về các khối diễu binh, diễu hành tại đại lễ A80.

Nữ Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ, thành viên trong tổ MC thuyết minh tại đại lễ 2/9.

Ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80) sẽ diễn ra trọng thể với nghi thức diễu binh, diễu hành cấp quốc gia.

Trong tổ đọc thuyết minh, Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ (sinh năm 1992), hiện công tác tại Nhà Văn hóa, Phòng Tuyên huấn Quân khu 7, là một trong những gương mặt vinh dự được giao trọng trách đảm nhận giọng nữ đại diện cho miền Nam.

Trước đó, Thiếu tá Vũ từng góp giọng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50). “Nếu như ở A50 tôi còn nhiều bỡ ngỡ, hồi hộp thì lần này tôi đã tự tin, chín chắn hơn, cảm nhận rõ nét hơn ý nghĩa lịch sử của buổi lễ”, chị chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Tập luyện không ngừng nghỉ

Tổ MC cho lễ diễu binh, diễu hành A80 có 13 thành viên, gồm 10 quân nhân (8 chính thức, 2 dự bị) và 3 nhân sự từ VTV. Riêng nhóm quân nhân được tuyển chọn kỹ lưỡng từ toàn quân từ tháng 6.

“Trước ban giám khảo là các thủ trưởng, tôi chỉ đọc bằng bản năng, cố gắng rõ ràng, vang rền, hào sảng. Đáp ứng đủ tiêu chí sẽ được chọn”, Thiếu tá Vũ nhớ lại.

Sau khi trúng tuyển, chị cùng 7 người khác trong tổ có mặt tại Hà Nội vào ngày 20/7 để bước vào giai đoạn tập luyện căng thẳng, hầu như không có ngày nghỉ.

"Lịch tập của chúng tôi được diễn ra liên tục: sáng 8-11h, chiều 14-17h”, chị tiết lộ.

Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ chụp cùng bạn đồng nghiệp trong tổ MC.

Cường độ cao khiến giọng Thiếu tá Vũ đôi lúc bị khàn. Là người miền Nam, khi ra Hà Nội, chị còn gặp khó khăn vì chưa quen khí hậu, dễ bị đau đầu, cảm nhẹ.

Để học hỏi thêm cách thể hiện, nữ thiếu tá thường nghe lại giọng thuyết minh tại lễ Quốc khánh 2/9 năm 2015. “Tôi nghe để cảm nhận cách các cô chú thể hiện, từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân”, chị chia sẻ.

Trong quá trình tập luyện, cả đội phải phối hợp ăn ý, điều chỉnh tông giọng để không bị lệch nhau. Đặc biệt với phần diễu binh, giọng đọc buộc phải sáng, vang, hào hùng thay vì trầm lắng.

Để có chất giọng truyền cảm, Thiếu tá Vũ luôn dành thời gian tìm hiểu kỹ về từng khối diễu binh, diễu hành mình phụ trách. Xuất thân trong môi trường quân đội, chị am hiểu thuật ngữ chuyên môn và truyền thống của các đơn vị, nhờ vậy dễ dàng hòa mình vào văn bản, cảm nhận từng câu chữ và thể hiện trọn vẹn tinh thần của bài đọc.

Bí quyết giữ giọng

Theo Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ, giọng nói là yếu tố thiên phú, nhưng để đạt được sự trong sáng, vang vọng, cần rèn luyện kỹ thuật nhấn nhá và trường độ. Ngoài đời, giọng chị hơi khàn, nhưng khi bước vào thuyết minh, nhờ sự hưng phấn mà giọng bay và thanh hơn.

Để giữ giọng, Thiếu tá Vũ tránh uống nước lạnh, chỉ dùng nước ấm. Trước giờ tập, chị và đồng đội thường xịt họng hoặc ngậm quả kha tử để giọng trong trẻo hơn.

Dù lịch trình dày đặc, nữ thiếu tá thường giải tỏa căng thẳng bằng cách trò chuyện cùng gia đình, bạn bè. Việc chơi thể thao vào mỗi buổi chiều cũng giúp chị duy trì sức khỏe phục vụ cho đại lễ.

Ngọc Vũ cho biết hành trình A50, A80 là những kỷ niệm đẹp trên con đường binh nghiệp của mình.

Ngoài ra, nguồn động lực to lớn của Thiếu tá Vũ còn đến từ gia đình. “Khi biết tin tôi được tiếp tục tham gia thuyết minh trong ngày đại lễ như 2/9, ai nấy đều cũng gửi những lời chúc tốt đẹp và cỗ vũ tôi để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất”, chị nói.

Trước lễ kỷ niệm trên Quảng trường Ba Đình, Thiếu tá Vũ không giấu nổi sự hồi hộp lẫn háo hức khi được góp phần vào đại lễ.

"Song song với niềm tự hào, tôi cũng thoáng chút bùi ngùi vì sau khi kết thúc nhiệm vụ sẽ phải trở về đơn vị, tạm biệt những người đồng đội thân thiết trong tổ MC", chị chia sẻ.