Chân dung nữ thượng uý có bài phát biểu viral khắp mạng xã hội

Đó là chia sẻ của Thượng úy Trần Hà My - đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Đại diện tuổi trẻ Công an, Thượng úy Trần Hà My nói: "Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, truyền thống đó được kết tinh từ tâm huyết, trí tuệ, lòng dũng cảm và sự hy sinh xương máu của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ.

Truyền thống đó cũng bắt nguồn từ việc thường xuyên, kiên trì học tập, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ kính yêu đã dạy. Bởi đó là những đạo đức và tư cách mà người Công an cách mạng phải có, phải giữ cho đúng".

Thượng úy Trần Hà My - đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại buổi lễ.

Theo Thượng úy Trần Hà My, 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân, thanh niên Công an đã không ngừng rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, vững mạnh về mọi mặt.

Lớp lớp thế hệ cán bộ, đoàn viên thanh niên luôn nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong học tập, công tác, chiến đấu và giúp đỡ nhân dân. Hình ảnh người thanh niên Công an dũng cảm trên mặt trận phòng, chống tội phạm; tình nguyện ba bám, bốn cùng hướng về cơ sở; đi từng ngõ, gõ từng nhà, giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, dịch bệnh… đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo dấu ấn tốt đẹp trong xã hội.

"Tuổi trẻ Công an nhân dân xin bày tỏ lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; nguyện xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng; nỗ lực tự học, tự rèn, xung kích ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ công tác Công an.

Chúng cháu sẽ mang tất cả tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, sức trẻ, lòng nhiệt huyết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, kỷ nguyên mới", Thượng úy Trần Hà My nói.

Nữ Thượng úy có nét đẹp khả ái, tích cực tham gia công tác Đoàn trong và ngoài lực lượng.

Chia sẻ với PV Báo Tiền phong, Thượng úy Trần Trà My bày tỏ niềm tự hào lớn khi được đại diện tuổi trẻ Công an Nhân dân phát biểu tại sự kiện đặc biệt, đồng thời là lời nhắc về trách nhiệm phải làm thật tốt phần việc của mình.

Nữ thượng úy bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ đi trước đã gây dựng truyền thống “từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân phục vụ”, biết ơn lãnh đạo, thầy cô và đồng đội đã rèn giũa từng ngày. Sáu điều Bác Hồ dạy không chỉ là khẩu hiệu; đó là thước đo để một đoàn viên, thanh niên Công an soi lại kỷ luật bản thân, cách ứng xử với Nhân dân, và chất lượng từng nhiệm vụ và làm tròn trách nhiệm để xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Nhân dân và của lực lượng.