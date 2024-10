Chặn đường hành hung tài xế taxi ở Bắc Ninh, 2 chú cháu bị khởi tố

Ngày 16/10, Công an TP Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đơn vị đã ban hành quyết định khởi tố với các bị can Trần Khắc Kiên (là chủ xe, đồng thời là người điều khiển xe Lexus màu trắng, BKS 30K-599.xx) và Trần Khắc Duyệt (cháu ruột Kiên) cùng trú tại tổ Đa Hội (phường Châu Khê, TP Từ Sơn) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, ngày 5/10, chị T.T.H. ( SN 1984, trú tại khu phố Trịnh Nguyễn, phường Châu Khê) đến Công an phường trình báo sự việc anh trai chị là T.X.C. (SN 1982, ở cùng khu phố) bị một số người đánh gây thương tích.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 8h10 ngày 2/10, anh T.X.C. lái taxi hãng 123 BKS 99A-188.xx đi trên đường Lý Thường Kiệt hướng Đa Hội - Dục Tú, thì vượt ôtô Lexus màu trắng BKS 30K-599.xx. Xe này do Trần Khắc Kiên cầm lái đi phía trước cùng chiều, gây tắc đường. Sau đó, hai bên xảy ra to tiếng.

Khi đó, anh T.X.C. lùi xe đi phía sau, còn Kiên tiếp tục lái xe về phía trước. Đi khoảng 160 m, đến trước cửa nhà, Kiên chặn xe của anh T.X.C.

Cùng lúc này, Trần Khắc Duyệt (cháu ruột của Kiên) ở gần đó đi ra. Hai người này chửi bới, túm cổ áo, đánh anh T.X.C. bị thương tích, phải nhập viện điều trị. Còn xe taxi của nạn nhân cũng bị đập gãy gương chiếu hậu. Trong lúc tài xế taxi bị hành hung đã có rất nhiều người can ngăn nhưng không thành.

