Chân mày phong thuỷ Viên Viên bị tố chiếm đoạt 425 triệu đồng

Sau khi bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM ra quyết định đình chỉ hoạt động 4,5 tháng, người dân tiếp tục gửi thư tố cáo cơ sở này lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ sở Chân mày phong thuỷ Viên Viên bị đình chỉ hoạt động 4,5 tháng. Ảnh: Khương Nguyễn.

Thông tin trên được bà Lê Thiện Quỳnh Như, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết trong buổi họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội chiều 17/10.

Cụ thể, vào đầu tháng 10, Thanh tra Sở Y tế đã ra quyết định xử phạt bà Nguyễn Đan Vi, chủ hộ kinh doanh chân mày phong thuỷ Viên Viên (địa chỉ 284 đường 3/2, phường 12, quận 10) 25 triệu đồng. Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế cũng đình chỉ hoạt động cơ sở này trong thời hạn 4,5 tháng.

Cơ sở này đã vi phạm trong việc sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người).

Thêm nữa, cơ sở này xăm, phun, thiêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hay phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Bà Ngô Lĩnh Hương là nhân viên của cơ sở chân mày phong thuỷ Viên Viên cũng bị xử phạt 35 triệu đồng, do hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Sau khi ra quyết định xử phạt, Sở Y tế đã chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng quận 10 để giám sát việc thực hiện của cơ sở.

Tuy nhiên, đến ngày 14/10, Thanh tra Sở tiếp tục nhận được đơn phản ánh của người dân về việc cơ sở này dùng thủ đoạn gian dối, quảng cáo sai sự thật, cung cấp dịch vụ trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền 425 triệu đồng. Qua tổng hợp hồ sơ, Thanh tra Sở nhận thấy hộ kinh doanh này hoạt động không đúng ngành nghề kinh doanh, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do đó, Thanh tra Sở Y tế đã chuyển hồ sơ của cơ sở chân mày phong thuỷ Viên Viên đến cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận 10) để điều tra, xác minh theo thẩm quyền.