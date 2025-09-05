Chấn thương của Minh Tú nghiêm trọng thế nào?

Ca phẫu thuật của Minh Tú đã diễn ra thành công, song theo chuyên gia y học thể thao, nữ người mẫu sẽ cần ít nhất 9 tháng đến hơn một năm để phục hồi.

Mới đây, siêu mẫu Minh Tú khiến khán giả lo lắng khi xuất hiện với đôi nạng và xác nhận rời chương trình Sao nhập ngũ do chấn thương nặng ở chân. Trên trang cá nhân, cô tiết lộ bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm và dập xương, phải trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp.

Hình ảnh đôi chân băng bó, chằng chịt vết thương nhanh chóng gây chú ý. Dù ca mổ đã thành công, bác sĩ cho biết phía trước nữ siêu mẫu là hành trình dài vật lý trị liệu và phục hồi chức năng để có thể trở lại với sàn diễn.

Cú ngã khiến Minh Tú gặp chấn thương nặng. Ảnh: BTC.

Cú ngã khiến Minh Tú bị cùng lúc 3 chấn thương nặng

Tình huống chấn thương của Minh Tú diễn ra trong một thử thách của chương trình, khi cô cùng diễn viên Diệu Nhi, Hậu Hoàng và ca sĩ Ly Ly tham gia trò chơi vận động mang tính đối kháng.

Mỗi người được cố định bằng đai thân, sau đó tỏa ra bốn hướng để giành “vũ khí” theo vị trí của mình, tương tự kéo co đa hướng. Trong lúc dồn sức kéo, Minh Tú bất ngờ mất thăng bằng, ngã mạnh xuống nền. Cơn đau dữ dội xuất hiện ngay lập tức, buộc cô phải dừng cuộc chơi.

Quan sát tình huống và kết quả chẩn đoán chấn thương của Minh Tú, bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Vũ, Trưởng khoa Y học thể thao và Nội soi, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, nhận định đây không phải chấn thương đơn giản mà thuộc nhóm tổn thương năng lượng cao, thường gặp ở những hoạt động chấn thương có cường độ mạnh và va chạm lớn.

Nữ siêu mẫu sau ca phẫu thuật. Ảnh: Minh Tu.

Quan sát đoạn video ghi lại tình huống, bác sĩ Vũ nhận định trong lúc Minh Tú dồn sức kéo, chân cô bất ngờ xoay mạnh, mất trụ rồi sụm xuống. Đây là cơ chế điển hình gây đứt dây chằng chéo trước, khi xương vùng lồi cầu và mâm chày va đập, trượt ra khỏi giới hạn vận động bình thường của khớp gối.

Điều khiến chấn thương này trở nên nghiêm trọng là cơ thể đang chịu lực quá lớn trong quá trình thi đấu. Đầu gối phải xoay liên tục, chịu áp lực xoắn mạnh, khiến cú ngã càng thêm nặng nề. Sự xoay quá đà cộng hưởng với cú va đập bất ngờ không chỉ làm dây chằng bị đứt mà còn kéo theo rách sụn chêm và dập xương - ba tổn thương cùng lúc.

“Trong trường hợp chỉ ngã khi đang đi hoặc tiếp đất sai tư thế, người bệnh thường chỉ bị đứt dây chằng hoặc rách sụn chêm. Nhưng với tình huống Minh Tú gặp phải, do phải dồn lực quá lớn nên cả ba tổn thương đã xảy ra cùng lúc”, bác sĩ Vũ phân tích với Tri Thức - Znews.

Với trường hợp này, phẫu thuật không chỉ dừng ở việc tái tạo dây chằng mà còn phải xử lý sụn chêm bị rách bằng cách tạo hình hoặc khâu, đồng thời theo dõi sát sao tổn thương tủy xương. Nếu máu tụ vùng tủy xương không tự thoát, thậm chí cần tiến hành khoan giải áp để hạn chế mặt sụn khớp hư, dẫn đến thoái hóa khớp.

Bởi vậy, thời gian hồi phục sẽ kéo dài, thường từ 9 tháng đến hơn một năm, lâu hơn so với những ca đứt dây chằng đơn thuần. Người bệnh cũng cần ít nhất 2-3 tháng để sụn chêm lành sau khâu mới có thể bước vào giai đoạn tập vận động mạnh.

Thách thức hồi phục

Phục hồi chức năng chỉ là một phần, với một siêu mẫu như Minh Tú, việc điều trị còn phải tính đến yếu tố thẩm mỹ và khả năng giữ dáng trên sàn diễn.

Yêu cầu đặt ra là phải bảo tồn tất cả cơ ở vùng đùi và vùng cổ chân. Nếu lựa chọn sai phương pháp, nguy cơ teo cơ đùi khiến hai bên mất cân xứng là rất lớn và điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hình thể khi catwalk. Ngoài ra, nếu sử dụng dây chằng mác dài ở vùng cổ chân, người bệnh có thể gặp tình trạng đau khi catwalk do cổ chân phải lắc nhiều trong quá trình di chuyển.

Bác sĩ Trần Anh Vũ nhấn mạnh để có thể trở lại sàn diễn, người mẫu cần ít nhất một năm phục hồi. Catwalk đòi hỏi bước đi thẳng hàng, uyển chuyển, với sự phối hợp nhịp nhàng từ hông, mông đến cổ chân. Chỉ cần cơ đùi không phục hồi đồng đều hoặc dây chằng chưa đủ vững, nguy cơ tái phát chấn thương hay rách sụn chêm vùng gối vẫn luôn tiềm ẩn.

Minh Tú là một trong những siêu mẫu sáng giá hiện nay. Ảnh: MinhTu.

Theo bác sĩ Vũ, kế hoạch phục hồi chức năng cho Minh Tú cần được thiết kế riêng, với mục tiêu rõ ràng: củng cố cơ đùi hai bên để đạt sự cân đối, lấy lại tối đa biên độ duỗi gối, đồng thời huấn luyện khả năng thăng bằng và chịu lực đồng đều. Việc tập luyện quá sớm dễ khiến dây chằng hoặc sụn chêm rách trở lại. Ngược lại, tập quá muộn lại dẫn đến tình trạng khớp gối cứng, khó khôi phục sự linh hoạt vốn có.

Điều khiến giới chuyên môn lo ngại nhất, theo bác sĩ, là ngay cả khi ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi và tiến trình hồi phục suôn sẻ, nếu khả năng giữ thăng bằng không được rèn luyện tối ưu, nguy cơ tái chấn thương vẫn luôn hiện hữu.

Với một siêu mẫu phải sải bước trên sàn catwalk, trong đôi giày cao gót và trên đường đi thẳng tắp, chỉ một thoáng mất cân bằng cũng có thể dẫn đến tai nạn khó lường. Bên cạnh đó, nếu không có chế độ luyện tập phục hồi cơ đúng, nguy cơ cơ đùi ở chân chấn thương sẽ teo hơn so với chân còn lại.

Bác sĩ nhấn mạnh: “Cả ba yếu tố trên đều bất lợi đối với một siêu mẫu. Tuy nhiên, nếu được phẫu thuật và phục hồi đúng cách, bệnh nhân có thể lấy lại 90-98% chức năng vận động, đủ để trở lại sàn diễn”.