Chàng trai Ấn Độ bay 3.000 km đến Hà Nội xem diễu binh

Pitamber đến Hà Nội xem tất cả buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt A80 tại Hà Nội. Nam du khách cho biết tiếp tục ở lại Thủ đô để chứng kiến lễ diễu binh kỷ niệm chính thức.

Pitamber Shakya mặc áo sao vàng khi có mặt tại Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Pitamber Shakya, một travel blogger người Ấn Độ, từng sinh sống tại Hà Nội, đợi 8 tiếng dưới mưa cho màn tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 ngày 30/8. Trước đó, anh đã trải qua chặng bay khoảng 3.000 km từ New Delhi (Ấn Độ) đến Hà Nội.

Đoạn video 16 giây trên TikTok với dòng trạng thái "Bạn bay hơn 3.000 km từ Ấn Độ sang Việt Nam chỉ để thấy cảnh này" thu hút gần 950.000 mắt xem và hơn 59.000 lượt thả tim (tính đến 19h ngày 1/9).

Shakya mặc áo mưa xem tổng duyệt ngày 30/8. Ảnh: FBNV.

Shakya chia sẻ bản thân thật sự hòa cùng không khí tự hào tại Hà Nội khi chứng kiến lực lượng công an làm việc suốt đêm đảm bảo an ninh, người dân miệt mài đợi xem diễu binh dù trời mưa gió.

"Đó là sức mạnh của Tổ quốc. Tôi là người Ấn Độ nhưng trái tim tôi luôn cúi chào các anh hùng liệt sĩ Việt Nam. Họ cho thế giới thấy sức mạnh thật sự không nằm ở vũ khí, mà nằm ở tinh thần đoàn kết, dũng cảm và sự hy sinh", Shakya cho hay.

Tài khoản TikTok của nam travel blogger đăng tải 10 video. Nội dung toàn bộ đều về sự kiện lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Không chỉ xem diễu binh, diễu hành, Shakya còn đợi tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình mục kích lễ khai hỏa với nghi thức bắn 21 phát đại bác trên nền nhạc Quốc ca Việt Nam.

"Tôi đã thấy những điều không nơi nào có ở Việt Nam. Đó là lý do tôi chọn ở lại và sinh sống tại Hà Nội. Con người đất nước hình chữ S thân thiện, họ cho tôi cảm giác như ở nhà", Shakya chia sẻ.