Chàng trai Campuchia được bác sĩ Việt Nam cứu sống

Dịch sốt xuất huyết tại Tây Ninh diễn biến phức tạp, nhiều ca bệnh rơi vào sốc nặng, tái sốc, tổn thương đa cơ quan, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ đang thăm khám lại cho bệnh nhân sốt xuất huyết nặng. Ảnh: BVCC.

So với cùng kỳ năm ngoái, dịch sốt xuất huyết năm nay diễn biến phức tạp hơn với số ca mắc liên tục gia tăng tại Tây Ninh và nước láng giềng Campuchia. Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc nặng, thậm chí tái sốc nhiều lần, tổn thương đa cơ quan, suy hô hấp và tràn dịch đa màng, biến chứng nguy hiểm có thể khiến người bệnh không qua khỏi.

Tại khoa Nội Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, các bác sĩ vừa cứu sống hai ca bệnh điển hình.

Trường hợp đầu tiên là nam thanh niên 20 tuổi, quốc tịch Campuchia, nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, đau đầu, đau nhức toàn thân. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus Dengue.

Chỉ trong thời gian ngắn sau nhập viện, bệnh diễn tiến nhanh sang giai đoạn sốc nặng với nhiều lần tái sốc, suy hô hấp do tràn dịch đa màng. Người bệnh được cấp cứu kịp thời, thoát khỏi nguy kịch sau 10 ngày điều trị tích cực.

Ca bệnh thứ hai là thiếu niên 16 tuổi, ngụ tại huyện Gò Dầu (Tây Ninh), vào viện sau 3 ngày sốt cao, đau mỏi cơ, buồn nôn và tiêu chảy. Bệnh nhân nhanh chóng rơi vào sốc sốt xuất huyết, nguy cơ suy đa cơ quan, tiểu cầu giảm thấp kèm xuất huyết, buộc phải truyền tiểu cầu. Sau khi được điều trị theo phác đồ chống sốc của Bộ Y tế, bệnh nhân cũng đã ổn định và xuất viện.

Bác sĩ chuyên khoa I Hồ Ngọc Việt, khoa Nội Tổng quát, cho biết sốt xuất huyết có thể trở nặng rất nhanh. Nhiều trường hợp nhập viện trong trạng thái tỉnh táo nhưng chỉ vài giờ sau đã rơi vào sốc.

Trẻ em và người trẻ thường chủ quan, đến viện muộn, không bù đủ nước, dẫn đến sốc vào những ngày sau. Một số người tự ý truyền dịch không đúng chỉ định cũng khiến bệnh nặng thêm, thậm chí phù phổi cấp. Phát hiện sớm và điều trị đúng thời điểm chính là yếu tố quyết định sự sống còn.

Bác sĩ Việt khuyến cáo người dân cần lưu ý

Không coi thường cơn sốt kéo dài, nên đi khám sớm thay vì tự ý dùng thuốc.

Nhận diện các dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết nặng: li bì, vật vã, đau bụng dữ dội, nôn ói liên tục, chảy máu bất thường, tay chân lạnh, tiểu ít.

Không truyền dịch hay tiêm thuốc ngoại trú khi chưa có chỉ định y tế.

Chủ động phòng bệnh bằng cách ngăn ngừa muỗi đốt: ngủ màn cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, dọn dẹp vật dụng chứa nước đọng và sử dụng các biện pháp chống muỗi an toàn.

Trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng, thậm chí có gia đình 3-4 người cùng lúc phải nhập viện, việc chủ động phòng ngừa, nhận diện sớm và điều trị kịp thời được xem là chìa khóa bảo vệ sức khỏe.

Theo Bộ Y tế, sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus lây truyền qua muỗi, gây các triệu chứng giống như cúm nặng, đôi khi có thể dẫn tới biến chứng và không qua khỏi.

TS.BS Dương Bích Thủy, khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực người lớn, bệnh sốt xuất huyết Dengue diễn tiến đa dạng, có thể từ nhẹ đến nặng. Đa số bệnh nhân có thể tự hồi phục, khỏe mạnh. Tuy nhiên, khi bệnh nhân diễn tiến đến sốt xuất huyết Dengue nặng, nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến nguy hiểm tính mạng.

Phần lớn các trường hợp bị sốt xuất huyết có thể điều trị ngoại trú và theo dõi tại y tế cơ sở. Chủ yếu là điều trị triệu chứng.Khi sốt ≥ 38,5 độ C: Có thể uống hạ sốt bằng paracetamol (liều dùng và số lần theo hướng dẫn của bác sĩ) và kết hợp lau mát liên tục.Khuyến khích bạn ăn uống bình thường, đặc biệt uống nhiều nước. Người bệnh có thể uống nước lọc, oresol, nước trái cây, nước dừa…. Hạn chế các loại thực phẩm có màu nâu hoặc đỏ như xá xị, chocolate.