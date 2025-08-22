Chàng trai 'flex' ngôi nhà có view xem diễu binh hiếm có khó tìm

Từ sân thượng nhà cách Lăng Bác 300 m, anh Hải Trần có thể cùng lúc ngắm phi đội bay và đoàn diễu binh, sở hữu góc nhìn hiếm có khiến dân mạng trầm trồ.

Anh Hải Trần chụp ảnh tại tầng 5 khi đoàn diễu binh đi ngang qua.

Từ khoảng 10h sáng 21/8, nhiều người dân Hà Nội cùng khách quốc tế đã tập trung dọc các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình để theo dõi những màn tập luyện của biên đội máy bay, đồng thời chờ đợi buổi hợp luyện diễn ra lúc 20h cùng ngày.

Trong cùng khung giờ đó, tại căn nhà 5 tầng trên phố Nguyễn Thái Học, chỉ cách Lăng Bác khoảng 300 m, anh Hải Trần (Hà Nội) mở cửa tầng thượng để quan sát.

"Từ trên tầng thượng, tôi vừa có thể ngẩng lên nhìn phi đội máy bay, vừa dễ dàng theo dõi các khối diễu binh dưới mặt đất" anh Hải chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Để lưu giữ kỷ niệm, anh đăng tải hình ảnh vị trí quan sát đắc địa lên mạng xã hội và bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn. Nhiều người thậm chí ngỏ ý muốn trả phí để được ngồi cùng xem, nhưng anh Hải từ chối do an ninh và muốn giữ sự riêng tư cho gia đình.

Anh Hải Trần và gia đình ngồi trên tầng thượng để xem diễu binh.

“Đây là không gian sum họp của người thân. Ăn trưa xong, tầm 13-14h, cả nhà lại rủ nhau lên sân thượng, vừa ngắm phố xá, vừa trò chuyện”, anh kể. Anh còn chuẩn bị chiếu, nước uống và chút đồ ăn nhẹ để mọi người có thể ngồi thoải mái.

Dù có vị trí được xem là "đặc quyền", anh Hải cho biết không thể bao quát toàn bộ đoàn duyệt binh, đặc biệt là những khối xe tăng, thiết giáp, pháo tự hành hay các loại phương tiện bánh xích.

Vì vậy, ở buổi hợp luyện tiếp theo, anh dự định xuống phố Trần Phú, gần cổng Bệnh viện Xanh Pôn, để hòa vào không khí nhộn nhịp cùng đám đông.

Hình ảnh vị trí đắc địa được anh Hải chia sẻ thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

“Tôi muốn trải nghiệm nhiều góc nhìn khác nhau. Nghe tiếng động cơ máy bay trên cao và tiếng rầm rập của đoàn xe cơ giới chạy ngang mang đến cảm xúc khác biệt”, anh bộc bạch.

Đúng 20h, buổi hợp luyện đầu tiên cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 chính thức bắt đầu, tạo nên bầu không khí vừa trang nghiêm vừa sôi động. Các khối diễu binh đi qua những tuyến phố trung tâm trong tiếng reo hò, cổ vũ của hàng nghìn người dân.

Theo kế hoạch, đợt hợp luyện thứ hai sẽ diễn ra lúc 20h ngày 24/8; sau đó là sơ duyệt vào tối 27/8 và tổng duyệt lúc 6h30 sáng 30/8.

Sáng 2/9, lễ diễu binh - diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm Hà Nội. Người dân có thể trực tiếp theo dõi ở những tuyến đường đoàn đi qua, hoặc qua hệ thống màn hình LED được lắp đặt tại nhiều điểm công cộng trong thành phố.

