Chàng trai Nhật 23 tuổi yêu bà ngoại 83 tuổi của bạn cùng lớp

Chàng trai Nhật Bản tên Kofu khiến mạng xã hội dậy sóng khi công khai tình yêu với bà ngoại của bạn học cùng lớp. Cả hai bên gia đình đều ủng hộ mối quan hệ chênh lệch 60 tuổi này.

Trong đoạn phỏng vấn trên đường phố, Kofu (23 tuổi) nắm tay bà Aiko (83 tuổi) đầy tình cảm. Với mái tóc ngắn, giọng nói ngọt ngào và phong cách thời trang trẻ trung, bà Aiko được nhận xét trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, theo SCMP.

Cặp đôi cho biết đã hẹn hò hơn 6 tháng, kỷ niệm tình yêu rơi đúng vào ngày Valentine. Trước đây, bà Aiko từng là người làm vườn và sở hữu một khu vườn lớn. Bà đã kết hôn hai lần, có một con trai, một con gái và 5 cháu nội, ngoại.

Kofu, hiện là sinh viên năm cuối thực tập tại công ty thiết kế sáng tạo, tiết lộ anh gặp bà Aiko lần đầu khi đến nhà bạn học - cũng chính là cháu gái của bà. Ngay từ lúc đó, anh đã “yêu từ cái nhìn đầu tiên”.

Kofu yêu bà Aiko "tử cái nhìn đầu tiên". Ảnh: 8days.

Bà Aiko cũng bị chinh phục bởi chàng trai: “Kofu rất hiền lành, tràn đầy sức sống. Tôi chưa từng gặp người trẻ nào khiến tôi rung động đến vậy”.

Ban đầu, cả hai đều ngần ngại vì khoảng cách tuổi tác. Nhưng bước ngoặt đến trong chuyến đi Disneyland cùng cháu gái của bà Aiko. Khi chỉ còn hai người ngắm lâu đài Lọ Lem lúc hoàng hôn, Kofu đã tỏ tình. “Khoảnh khắc ấy tôi hoàn toàn bị chìm đắm”, bà kể.

Hiện tại, Kofu và và Aiko sống chung. Dù chưa tính chuyện kết hôn, Kofu nói: “Điều hạnh phúc nhất trong ngày của tôi là mở mắt ra đã thấy gương mặt cô ấy”.

Trong khi đó, bà Aiko thừa nhận thấy rất nhớ Kofu mỗi khi anh đi làm, nhưng nấu ăn cho bạn trai khiến bà cảm thấy tràn đầy năng lượng. “Anh ấy còn giúp tôi chải răng trước khi đi ngủ”, bà cười nói.

Mối tình chênh lệch 60 tuổi gây chia rẽ dư luận. Có người ngưỡng mộ: “Bà Aiko tràn đầy sức sống, giống như một thiếu nữ đang yêu”. Người khác lại hoài nghi: “Khoảng cách tuổi tác quá lớn, khó có điểm chung”.

Trước đó, hồi tháng 6, dư luận Trung Quốc cũng xôn xao khi một nữ doanh nhân thương mại điện tử kết hôn với bạn học người Nga của con trai. Người phụ nữ hơn chồng hơn 20 tuổi và đang mang thai.