Chàng trai Trung Quốc bán thận để mua iPhone 14 năm trước giờ ra sao

Hơn 10 năm sau quyết định bán thận để mua iPhone, Xiao Wang giờ đây sống trong cảnh tàn phế, phụ thuộc vào máy móc để duy trì sự sống.

Xiao Wang giờ đây phải nằm liệt giường và chạy thận để duy trì sự sống.

Hơn một thập kỷ trước, cái tên Xiao Wang từng khiến dư luận Trung Quốc rúng động khi chấp nhận bán một quả thận chỉ để mua iPhone và iPad. Câu chuyện này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cuồng công nghệ của giới trẻ.

Theo Sohu, Xiao Wang nay đã gần 30 tuổi. Từng cao 1,9 m, khỏe mạnh, nhưng hiện anh chỉ còn nặng khoảng 55 kg, quanh năm nằm liệt giường, sống nhờ trợ cấp xã hội và những lần chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống.

Chiếc iPhone từng khiến chàng trai đánh đổi tất cả giờ chỉ còn là món đồ công nghệ lỗi thời, trị giá vài trăm tệ. Đổi lại, cái giá phải trả là một cơ thể tàn phế và tuổi trẻ dang dở.

Với những giọt nước mắt muộn màng, Xiao Wang từng nghẹn ngào: "Chỉ vì muốn có iPhone mà giờ cả đời tôi phải phụ thuộc vào máy móc. Tôi hối hận vì đã khiến cha mẹ khổ như thế này".

Năm 2010, iPhone 4 ra mắt, tạo nên cơn sốt toàn cầu. Tại Trung Quốc, giá bán hơn 5.000 tệ - tương đương lương một tháng rưỡi của dân văn phòng.

Xiao Wang, khi ấy mới học cấp 3, cũng khao khát sở hữu chiếc máy này. Bị cha mẹ từ chối vì quá tốn kém, cậu nảy sinh ý định liều lĩnh: bán thận để lấy tiền mua iPhone.

Vết mổ lấy thận của chàng trai.

Trên một diễn đàn, Xiao Wang tình cờ bắt gặp quảng cáo mua bán nội tạng. Một người tự xưng là Yin Shen đã trấn an: "Bán một quả thận rồi vẫn sống khỏe, chẳng có gì đáng lo".

Tháng 4/2011, theo sự sắp đặt của môi giới, Xiao Wang vượt hơn 1.000 km đến thành phố Sâm Châu (tỉnh Hồ Nam). Tại một bệnh viện tư, nhóm người tự nhận là bác sĩ đã phẫu thuật lấy đi quả thận phải của anh. Đổi lại, Xiao Wang nhận được 22.000 tệ - vừa đủ để mua một chiếc iPhone 4 và iPad.

Thậm chí, Xiao Wang từng buột miệng nói: "Một quả thận với tôi là đủ, cần gì đến cái thứ hai? Sao lại không bán nó đi?" - câu nói sau này trở thành nỗi ám ảnh cả đời.

Ban đầu, cơ thể Xiao Wang không có biểu hiện gì bất thường. Nhưng chỉ vài tháng sau, anh bắt đầu suy nhược, mệt mỏi, buồn ngủ liên tục, nhiều lần gục ngay trên bàn học. Cuối cùng, chàng trai phải nghỉ học, trở về nhà nằm liệt giường.

Khi cha mẹ gặng hỏi, Xiao Wang mới thú nhận sự thật. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy quả thận còn lại chỉ hoạt động 25% công suất do ca phẫu thuật bị nhiễm trùng. Gia đình lập tức báo cảnh sát.

Cảnh sát sau đó triệt phá đường dây buôn bán nội tạng này. Quả thận của Xiao Wang đã bị bán ra thị trường với giá tới 260.000 nhân dân tệ. Năm 2012, vụ án được đưa ra xét xử, 9 đối tượng lĩnh án từ 3 - 5 năm tù. Gia đình Xiao Wang yêu cầu bồi thường 2,27 triệu nhân dân tệ, tòa tuyên họ được nhận 1,47 triệu nhân dân tệ.

Thế nhưng, số tiền ấy không thể nào bù đắp được sức khỏe đã mất. Xiao Wang được giám định tàn tật cấp 3, mắc suy thận mạn tính, phải chạy thận nhân tạo và uống thuốc suốt đời.