Chàng trai về từ châu Phi mang theo căn bệnh nguy hiểm

Người bệnh 24 tuổi được chẩn đoán sốt rét ác tính, CDC Tây Ninh xác định đây là ca ngoại lai và chưa có dấu hiệu lây lan cộng đồng.

Người bệnh được lấy mẫu máu để xét nghiệm. Ảnh: Tổ chức Y tế thế giới.

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tây Ninh nhận được thông tin về một ca bệnh sốt rét đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Bệnh nhân có địa chỉ tạm trú tại ấp Hòa Lợi, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành. Ngay sau đó, CDC Tây Ninh phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành và Trạm Y tế xã Phước Vinh tiến hành xác minh.

Bệnh nhân là L.T.T.T. (24 tuổi) làm việc tại châu Phi. Ngày 20/8, người này nhập cảnh về Việt Nam. Ba ngày sau khi về nước, bệnh nhân có biểu hiện sốt và được chẩn đoán sốt xuất huyết, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trong 5 ngày nhưng không thuyên giảm. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Tại đây, người bệnh được chẩn đoán sốt rét ác tính do ký sinh trùng P. falciparum. Ngày 5/9, bệnh nhân khỏi bệnh và xuất viện.

Điều tra dịch tễ cho thấy bệnh nhân chưa từng mắc sốt rét, các hộ dân xung quanh nơi tạm trú trong vòng 30 ngày qua cũng không ghi nhận trường hợp tương tự. Người nhà và các hộ lân cận được xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngành y tế địa phương đồng thời tiến hành điều tra côn trùng, định loại vector truyền bệnh. CDC Tây Ninh nhận định đây là ca sốt rét ngoại lai, có yếu tố từ nước ngoài và chưa ghi nhận sự lây lan trong cộng đồng.

Hiện y tế địa phương tiếp tục theo dõi, giám sát muỗi ở khu vực xung quanh, hướng dẫn người dân theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế xét nghiệm khi có triệu chứng như sốt, rét run, vã mồ hôi, ớn lạnh hoặc sốt kéo dài.

Ngành y tế Tây Ninh cũng khuyến cáo người dân ngủ mùng, mặc quần áo dài tay, phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, nuôi cá diệt lăng quăng; khi nghi ngờ mắc bệnh cần đến trạm y tế để xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét.

Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Hữu Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh, cho biết nguy cơ sốt rét quay trở lại hoàn toàn có thể xảy ra do ký sinh trùng ngoại lai. Vì vậy, ngành y tế yêu cầu các cơ sở điều trị khai thác yếu tố dịch tễ khi tiếp nhận bệnh nhân sốt, phát hiện sớm và điều trị đúng. Đồng thời, cần quản lý tốt người di biến động, nhất là từ vùng có dịch lưu hành, để kịp thời giám sát, khoanh vùng, dập dịch khi phát hiện ca bệnh.

Giám đốc CDC Tây Ninh nhấn mạnh người từ nước ngoài trở về có triệu chứng sốt không nên tự ý mua thuốc mà cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.