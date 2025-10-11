Chấp nhận cắt 1/4 lương để làm việc tại nhà

Thà giảm lương còn hơn phải đi làm mỗi ngày là lựa chọn của nhiều kỹ sư và quản lý sản phẩm trong ngành công nghệ, theo nghiên cứu mới tại Mỹ.

Theo khảo sát của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Harvard, Brown và UCLA, gần 1.400 nhân viên công nghệ, chủ yếu là kỹ sư phần mềm, quản lý sản phẩm và chuyên gia dữ liệu đã tham gia nghiên cứu trong giai đoạn từ tháng 5/2023 đến tháng 12/2024. Tất cả đều có ít nhất 2 lời mời làm việc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Kết quả cho thấy những người chọn làm việc tại nhà hoặc hybrid sẵn sàng chấp nhận mức lương thấp hơn trung bình 25% so với đề nghị cho vị trí tương tự yêu cầu đi làm toàn thời gian tại văn phòng.

Điều này đồng nghĩa, nếu một ứng viên nhận được 2 lời mời, trong đó có một vị trí lương 200.000 USD yêu cầu làm việc 5 ngày/tuần tại văn phòng và một vị trí 150.000 USD nhưng được phép làm việc từ xa, đa số sẽ chọn phương án thứ hai.

“Ứng viên sẵn lòng mất khoảng 50.000 USD chỉ để đổi lấy sự linh hoạt”, giáo sư Ricardo Perez-Truglia, đồng tác giả nghiên cứu và giảng viên kinh tế tại UCLA Anderson School of Management (Mỹ), cho biết.

Để đảm bảo tính khách quan, nhóm nghiên cứu so sánh các lời mời trong cùng nhóm nghề nghiệp, cùng địa điểm, kinh nghiệm và loại hình công ty, theo Wall Street Journal.

Đổi 50.000 USD lấy tự do

Theo Perez-Truglia, mức sẵn lòng đánh đổi cao hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Các nghiên cứu từ năm 2017 đến 2023 từng cho thấy nhân viên chỉ chấp nhận giảm 5-10% lương để được làm việc từ xa. Việc con số này tăng gấp đôi cho thấy thị trường việc làm đã thay đổi đáng kể sau đại dịch.

Một phần nguyên nhân đến từ sự gia tăng mạnh của các cơ hội làm việc linh hoạt, khiến người lao động có thêm lựa chọn. Ngoài ra, khác với các khảo sát giả định trước đây, nghiên cứu mới sử dụng dữ liệu từ các đề nghị thực tế, phản ánh chính xác hơn hành vi và giá trị mà người lao động gán cho sự linh hoạt.

Chính sách 3 ngày/tuần tại văn phòng được xem là “vừa đủ chấp nhận”. Ảnh minh họa: Anthonyshkraba Production/Pexels.

Nhiều ứng viên cũng sẵn sàng nhận mức lương thấp hơn nếu công ty có đánh giá tốt trên Glassdoor, nền tảng đánh giá công ty ẩn danh, dù yếu tố này không quan trọng bằng việc được làm việc từ xa.

Nghiên cứu cũng phát hiện công việc hybrid (chỉ cần đến văn phòng vài ngày mỗi tuần) được đánh giá gần tương đương về độ hấp dẫn so với công việc hoàn toàn từ xa. Ngược lại, chính sách 5 ngày/tuần bị xem là kém thu hút nhất, trong khi 3 ngày/tuần được xem như mức chấp nhận được.

Các tập đoàn lớn như Amazon, Microsoft, Google hay Meta đều đã tái áp dụng chính sách buộc nhân viên trở lại văn phòng, trong đó Amazon yêu cầu làm việc toàn thời gian tại công ty từ đầu năm 2025, còn Microsoft áp dụng lịch 3 ngày/tuần cho nhân viên tại trụ sở Seattle (Mỹ).

Với các doanh nghiệp đang tìm cách cân bằng giữa hiệu suất làm việc và nhu cầu linh hoạt của nhân viên, mô hình hybrid được xem là “giải pháp dung hòa”.

“Chỉ cần cho phép nhân viên làm việc từ xa 1-2 ngày mỗi tuần, doanh nghiệp đã có thể tạo khác biệt lớn trong việc thu hút nhân tài”, Perez-Truglia nhận định.

Người hạnh phúc, kẻ cô đơn

Chủ đề này cũng đang thu hút nhiều tranh luận trên LinkedIn, đặc biệt giữa những người làm trong ngành công nghệ và truyền thông.

Tyler Kuyrkendall (Mỹ), chuyên gia dữ liệu tại Fetch, cho rằng với đặc thù ngành công nghệ, việc đến văn phòng không còn mang lại nhiều giá trị như trước. Ông lý giải, thời gian di chuyển trung bình tại các thành phố công nghệ lớn thường trên 45 phút, khiến nhân viên mất khoảng 1,5 giờ mỗi ngày, quỹ thời gian có thể dành cho công việc hoặc nghỉ ngơi.

Cùng quan điểm, Anita Turner (Mỹ), chuyên gia kinh doanh cấp cao trong lĩnh vực công nghệ pháp lý, cho biết làm việc tại nhà giúp cô hạnh phúc và hiệu quả hơn.

“Công ty tôi nhận được nhiều hơn từ tôi khi cho phép tôi làm việc từ xa. Tôi có thêm thời gian, bớt căng thẳng và năng suất cũng cao hơn", cô bày tỏ quan điểm.

Với một số người, văn phòng vẫn là nơi cần thiết để duy trì tương tác trong công việc. Ảnh minh họa: Felicity Tai/Pexels.

Trái lại, Marty Swant (Mỹ), nhà báo chuyên viết về công nghệ và marketing, từng cộng tác với The New York Times và Forbes, lại có ý kiến khác. Sau nhiều năm làm freelancer và làm việc hoàn toàn từ xa, anh cho biết mình ưu tiên tìm việc tại các công ty có môi trường làm việc trực tiếp, vì cảm thấy thiếu gắn kết.

“Tôi không xem việc đi làm là gánh nặng, mà là cách giúp duy trì cân bằng và tạo tương tác xã hội. Tôi từng từ chối một công việc chỉ vì tính chất hoàn toàn remote", Swant viết.