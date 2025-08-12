Chặt biển số xe khiến nhiều thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, liên tiếp xảy ra các vụ chặt biển số môtô do nhóm thanh thiếu niên gây ra, không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn phản ánh sự ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội.

Mới đây, khoảng 3h ngày 9/7/2025, tại khu vực trạm dừng nghỉ Thác Mơ, phường Đông Mai, B.Đ.B (SN 2005, trú tại: phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh) và N.D.Q (SN 2009, trú tại: phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) bị một nhóm đối tượng chặn xe, đập phá, dùng dao phớ chặt lấy đi biển số xe mô tô 14X1-540.XX.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành điều tra, truy xét các đối tượng, kết quả xác định nhóm đối tượng gây ra vụ án trên chủ yếu là thanh thiếu niên đang trong thời gian nghỉ hè nên tụ tập điều khiển xe, không đội mũ bảo hiểm tại khu du lịch phố cổ, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

Tại đây, nhóm đối tượng đã gặp nhóm của B.Đ.B cho rằng anh B có hành vi khiêu khích, nên cả nhóm đuổi theo để gây sự đánh nhau. Quá trình xô xát, nhóm đối tượng đã chặt biển số xe của anh B.Đ.B để khoe, "ra oai" trên mạng xã hội.

Các đối tượng có hành vi Gây rối trật tự công cộng ngày 3/8 tại phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh bị tạm giữ tại cơ quan CSĐT.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự đối với 13 đối tượng về các hành vi "Cướp tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng" trong vụ án trên. Điều đáng nói trong 13 đối tượng có 9 đối tượng tuổi từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; 2 đối tượng dưới 16 tuổi.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 4/11/2024, tại khu vực Onsen, thuộc tổ 5, khu 9B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, các đối tượng Lê Quang Huy, Vũ Hoàng Anh, Trần Văn Tuấn, Vũ Trọng Hiếu, Phạm Tiến Đạt, Đào Văn Đông, Bùi Tuấn Minh mang theo gậy kim loại, điều khiển 4 xe hò hét, đuổi theo môtô Wave Alpha màu trắng biển số 14AP-010.18 do anh C.X.C điều khiển chở anh S.A.S đi trên đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Sau đó, các đối tượng đập phá xe của anh S.A.S và tháo biển số xe mang về đăng lên mạng khoe chiến tích, học theo "trào lưu chặt biển" trên mạng xã hội.

Ngày 16/6/2025, Hội đồng xét xử TAND TP Cẩm Phả tuyên phạt: Lê Quang Huy 3 năm 6 tháng tù; Vũ Hoàng Anh và Trần Văn Tuấn mỗi đối tượng 3 năm tù về tội "Cướp tài sản"; xử phạt Vũ Trọng Hiếu 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng, Phạm Tiến Đạt 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng, Đào Văn Đông 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng, Bùi Tuấn Minh 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng về tội "Cướp tài sản".

Gần đây nhất, ngày 5/8/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tạm giữ 4 đối tượng gồm: Trần Văn Đức, Vũ Thành Trung, Đặng Trọng Đại và Hoàng Trung Kiên về hành vi gây rối trật tự công cộng và dùng dao chém vào phần chắn bùn và lấy đi biển số xe 34AS-064.XX của anh N.T.B (SN 2009, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra ngày 3/8/2025 tại phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh. Trong đó Vũ Thành Trung và Hoàng Trung Kiên đều dưới 18 tuổi. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tính từ tháng 11/2024 đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xử lý hình sự 5 vụ 42 đối tượng thanh, thiếu niên có hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cướp tài sản" với hành vi dùng hung khí chặt lấy biển số xe và mang đi như một chiến lợi phẩm để khoe trên mạng xã hội như trên.

Qua những vụ việc trên cho thấy các vụ việc chặt biển số xe và mang đi đang trở thành một xu hướng đáng lo ngại. Sự phát tán của các video và hình ảnh trên mạng xã hội đã tác động đến các hành vi này, khiến giới trẻ tìm cách gây sự chú ý bằng những hành động vi phạm pháp luật.

Theo quy định tại Bộ luật Hình sự, hành vi chặt biển số xe tuy thiệt hại tài sản không lớn nhưng có thể bị xử lý về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" hoặc "Cướp tài sản". Do đó, để ngăn chặn các hành vi nêu trên, mỗi gia đình cần có trách nhiệm quản lý, giáo dục con cái về đạo đức và pháp luật từ sớm.

Việc quản lý thời gian sử dụng mạng xã hội, thiết lập các bộ lọc nội dung và khuyến khích tham gia các hoạt động ngoại khóa là các biện pháp cần thiết. Gia đình cũng nên tạo điều kiện cho con cái phát triển các kỹ năng xã hội tích cực và xây dựng lối sống lành mạnh.

Nhà trường đóng vai trò then chốt trong việc giáo dục pháp luật và đạo đức, cần tích hợp các bài học về quyền và nghĩa vụ, các quy định pháp luật vào chương trình giảng dạy. Bên cạnh đó, việc tổ chức các buổi học ngoại khóa, hội thảo và hoạt động tuyên truyền sẽ giúp học sinh nhận thức rõ hơn về hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật.