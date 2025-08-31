Chat GPT tìm được siêu xe Lamborghini bị mất cắp sau 2 năm?

Một chiếc Lamborghini Huracan Evo bị đánh cắp tại California (Mỹ) đã được tìm thấy sau 2 năm mất tích, nhờ sự kết hợp bất ngờ giữa mạng xã hội, Google và ChatGPT.

Chủ nhân chiếc xe, Andrew Garcia, từng rơi vào cảnh tuyệt vọng khi siêu xe của anh biến mất trong một vụ trộm xe trị giá hàng triệu USD ở Riverside (Mỹ). Tưởng như đã mất vĩnh viễn, nhưng rồi một người lạ trên Instagram bất ngờ nhắn tin hỏi liệu Garcia đã bán xe chưa, kèm theo hình ảnh chiếc Huracan Evo.

Từ những bức ảnh này, Garcia quyết định tận dụng trí tuệ nhân tạo và công cụ định vị để tìm kiếm chiếc xế hộp "xấu số".

“Tôi nghĩ thử dùng ChatGPT xem, rồi kết hợp Google để xác định tọa độ chiếc xe. Cuối cùng nó đã có hiệu quả,” Garcia chia sẻ với CBS8.

Sau các thao tác tìm kiếm bằng Google và Chat GPT, chiếc Lamborghini được xác định đang ở Denver, bang Colorado. Garcia lập tức báo cho cảnh sát địa phương, và chiếc xe đã được tìm thấy.

Hiện cuộc điều tra về người đang giữ xe tại Colorado vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, tại California, hai nghi phạm liên quan đến băng nhóm trộm xe này đã bị khởi tố gồm Dean Watters (San Diego) đang chờ phiên điều trần sơ bộ vào tháng 10, còn Kendall Clark chuẩn bị nhận án với các tội danh trộm cắp và biển thủ.

Đại diện Cơ quan Phòng chống Trộm xe Colorado, ông Cale Gould, đánh giá cao sự chủ động của Garcia trong việc tìm kiếm xe bị đánh mất.

“Thu thập thông tin theo cách này mang lại lợi ích to lớn trong việc tìm lại xe bị đánh cắp", ông Cale Gould nói.

Mỗi chiếc Huracan Evo có giá khởi điểm trên 261.000 USD tại Mỹ. Ảnh: Lamborghini.

Trong bối cảnh dữ liệu cá nhân bị thu thập tràn lan và AI ngày càng mạnh mẽ trong việc phân tích, các chuyên gia an ninh khuyên chủ xe đắt tiền nên hạn chế phô trương trên mạng. Nhất là khi công nghệ nhận diện biển số và khuôn mặt đang phủ sóng ngày một rộng tại Mỹ.

Tuy nhiên câu chuyện cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo đến các chủ siêu xe. Nhiều băng nhóm trộm xe hạng sang ngày càng tinh vi, và nếu một chủ xe có thể tìm lại xế hộp qua ảnh trên mạng, thì kẻ xấu cũng có thể lần theo dấu vết xe để làm chuyện xấu chỉ bằng mạng xã hội.

Tại Mỹ, một chiếc Huracan Evo có giá khởi điểm khoảng 261.247 USD , trong khi đó, biến thể mui xếp Huracan Evo Spyder có giá đến 287.400 USD .