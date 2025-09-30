Chất kinh dị khác biệt trong 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại'

Không lạm dụng những cú jump-scare quen thuộc của thể loại kinh dị, “Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại” gợi nỗi sợ bằng không khí ám ảnh và các chi tiết tâm linh rùng rợn.

Lấy chất liệu từ chuyện kinh dị được truyền miệng tại Việt Nam, Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại dẫn dắt khán giả vào bối cảnh ngọn đồi quanh năm bị bao phủ bởi sương mù, gợi lên bầu không khí u ám.

Phim theo chân Bảo (Xuân Thắng đóng) - một thợ “mổ” xe lão luyện nhưng tính tình dị thường, gương mặt lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lùng, vô cảm. Trong lúc tháo dỡ chiếc xe không nguồn gốc, Bảo bị quấy phá bởi thế lực kỳ quái, cùng sự xuất hiện của những con cá trê như điềm báo chết chóc sắp diễn ra. Những ngày sau đó, liên tiếp các câu chuyện kinh dị và cái chết ập đến, bí mật rợn người về Bảo cũng dần được hé lộ.

Công thức kinh dị khác biệt

Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại được lấy cảm hứng từ nhiều câu chuyện kinh dị dân gian, từ lời đồn về những cô gái trẻ vùng núi xa xôi mất tích (thực chất là bị đưa đi hiến tế cho thần giữ của), chuyện đàn cá trê đáng sợ tại nghĩa địa, đến nỗi ám ảnh khi những con búp bê đột nhiên mở mắt và trở thành điềm báo quỷ dữ.

Xuân Thắng có vai diễn tâm lý nặng đô trong phim điện ảnh đầu tay.

Phim không chạy theo lối hù dọa bất ngờ (jump-scare), vốn là công thức phổ biến để gây giật mình. Thay vào đó, đạo diễn Lương Đình Dũng xây dựng nỗi ám ảnh bằng những chi tiết tâm linh đặc trưng: Buổi hiến tế rùng rợn, ma quỷ ở lại dương gian để báo thù, nỗi sợ âm ỷ từ đàn cá trê lẩn khuất trong bóng tối. Đằng sau mỗi thước phim là nhiều cuộc thảo luận, bàn bạc kỹ lưỡng của đạo diễn Lương Đình Dũng cùng chuyên gia, nhà làm phim đến từ Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Mỹ - những quốc gia có nền điện ảnh nổi tiếng về thể loại kinh dị.

Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại được đạo diễn miêu tả là bộ phim phóng khoáng và có không gian tự do để anh đưa vào những ý tưởng táo bạo. Theo yêu cầu của đạo diễn, phim có gần 50 chiếc ôtô từ hiện đại, cổ cho đến hiếm lạ, với những cảnh xe lao thẳng xuống hồ đều được thực hiện thực tế, không CGI.

Đặc biệt, cá trê, chuột và dơi được đưa vào như yếu tố tâm linh, góp phần định hình bầu không khí u ám. Trong đó, cá trê trở thành thử thách lớn bởi đặc tính trơn nhớt, khó kiểm soát, buộc đoàn phim phải nghiên cứu nhiều phương pháp ghi hình để bắt trọn khoảnh khắc tự nhiên nhất.

Thiên nhiên hoang sơ, bí hiểm xuất hiện trên màn ảnh

Bên cạnh nỗ lực làm mới dòng phim kinh dị Việt, Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại còn tái hiện loạt cảnh sắc thiên nhiên miền Bắc hoang sơ, kỳ bí, không ít trong số đó lần đầu xuất hiện trong điện ảnh. Đây là thành quả của quá trình tiền kỳ kéo dài gần 3 năm, với hành trình hơn 20.000 km rong ruổi từ Nam ra Bắc để tìm kiếm bối cảnh.

Nổi bật trong số đó là động Bàn Bù (Thanh Hóa), từng là nơi trú quân của Lê Lợi trong khởi nghĩa Lam Sơn thế kỷ XV. Hang động sâu hơn 1 km, nhiều nước và gió, với hệ thống nhũ đá, măng đá hàng triệu năm cùng mạch nước ngầm tạo nên không gian huyền bí. Lần đầu xuất hiện trên màn ảnh, địa điểm này trở thành nơi diễn ra nghi thức tâm linh kỳ dị trong phim.

Động Bàn Bù lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Đạo diễn Lương Đình Dũng còn tâm đắc với thảo nguyên dứa Tam Điệp (Ninh Bình). Anh phát hiện thảo nguyên này khi rẽ vào con đường nhỏ cạnh cao tốc. Không gian vắng lặng, ngày đêm chỉ vọng tiếng xe tải container, vừa gợi cảm giác gần gũi thành thị, vừa toát lên sự hiu quạnh. Bối cảnh này được tiết lộ “ngốn” nhiều chi phí sản xuất nhất, với garage ôtô 300 m2 tiêu tốn gần 35.000 USD , bao gồm cả tiền đền bù hoa màu cho nông dân.

Bên cạnh đó, rừng già Mộc Châu (Sơn La), biệt thự kỳ dị ở Ecopark (Hưng Yên) và hồ Linh Kỳ Mộc (Thanh Hóa) cũng là bối cảnh đáng chú ý. Trong khi rừng già phủ sương tạo cảm giác bí ẩn, biệt thự sang trọng nhưng lạnh lẽo là nơi kết thúc chuỗi ám ảnh của nhân vật chính, thì hồ nước lạnh với cảnh xe chìm giữa đàn cá trê đem đến sắc màu tâm linh khác biệt. Ba không gian ấy góp phần không nhỏ vào việc hoàn thiện thế giới kinh dị đặc trưng của phim.

Diễn viên hợp vai

Phim có sự góp mặt của diễn viên quen thuộc và cả những cái tên mới. Dàn cast có ngoại hình sáng, được đạo diễn đánh giá hoàn thành tròn vai.

Bên cạnh đài từ thu hút và sự tự nhiên thường thấy, Hứa Vĩ Văn với kinh nghiệm dày dặn đã thể hiện tốt nhân vật của mình, đồng thời hỗ trợ diễn viên mới trong việc diễn xuất. Trong khi đó, quán quân The Next Gentleman 2024 Nguyễn Xuân Thắng cho thấy tiềm năng khi vào vai một gã méo mó nhân cách với ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo, có phần điên loạn. Bé Quyên và Yu Dương cũng tạo được ấn tượng với vai vong hồn nữ u ám.