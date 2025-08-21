Chất xúc tác cho làn sóng xe xanh ở Việt Nam

Xe xanh, bao gồm ôtô thuần điện và xe hybrid, đang phát triển mạnh ở Việt Nam và kéo theo nhiều sản phẩm chuyên biệt từ ngành công nghiệp phụ trợ.

Thị trường ôtô Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của làn sóng xe xanh, bao gồm ôtô thuần điện và các mẫu xe hybrid. Nhiều thương hiệu mới gia nhập, các hãng xe truyền thống cũng làm dày danh mục sản phẩm bằng các mẫu xe hybrid, ôtô thuần điện giúp khách Việt có thêm nhiều lựa chọn.

Song song với động thái của các hãng xe, ngành công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam cũng chạy đua ra mắt nhiều sản phẩm chuyên biệt, phục vụ nhóm ôtô thuần điện và xe hybrid. Các sản phẩm này như "chất xúc tác", phần nào giúp làn sóng xe xanh ở Việt Nam ngày một phát triển.

Dầu nhớt cho xe hybrid

Xe hybrid thường được xem là dòng phương tiện "chuyển tiếp" giữa ôtô điện với xe xăng, do vừa có động cơ đốt trong vừa có motor điện.

Nhóm xe hybrid vì vậy cũng cần sử dụng dầu nhớt động cơ tương tự ôtô động cơ đốt trong. Tuy nhiên, thị trường Việt trước đây gần như chưa có một loại nhớt chuyên biệt nào dành cho các mẫu xe hybrid, bao gồm HEV và PHEV.

Gần đây, thương hiệu Motul ra mắt sản phẩm dầu nhớt động cơ chuyên biệt cho xe lai xăng-điện mang tên NGEN Hybrid. Loại dầu nhớt này hỗ trợ cơ chế vận hành đặc biệt của hệ truyền động hybrid, trong đó động cơ thường xuyên dừng, khởi động ở nhiệt độ thấp cũng như chuyển đổi liên tục giữa xăng và điện.

Motul ra mắt dòng sản phẩm chuyên biệt cho xe hybrid. Ảnh: Motul.

Theo thông tin do hãng công bố, loại dầu nhớt chuyên biệt này giúp xe hybrid cải thiện 8% hiệu suất, tối ưu quãng đường di chuyển thêm khoảng 45 km mỗi bình xăng. Với Motul NGEN Hybrid, động cơ của xe hybrid cũng được bảo vệ tốt hơn khi khởi động nguội, giảm thiểu hiện tượng kích nổ sớm ở vòng tua thấp.

Lốp chuyên dùng cho ôtô điện

Lốp chuyên biệt cho ôtô điện không còn là khái niệm quá xa lạ. Khối lượng lớn hơn, trọng tâm thấp hơn, khả năng tăng tốc trội hơn là những đặc điểm khiến ôtô điện cần những bộ lốp chuyên biệt để đảm bảo độ an toàn cũng như tối ưu hiệu suất vận hành.

Ở Việt Nam, người dùng có thể sử dụng lốp Atrezzo Elite hoặc Ecopoint3 của thương hiệu Sailun Tire, vốn là những dòng lốp chuyên biệt dành cho ôtô thuần điện.

Pirelli đã ra mắt dòng lốp chuyên biệt cho xe điện và hybrid mang tên P Zero All Season Plus Elect, còn Yokohama cũng trình làng sản phẩm ADVAN Sport EV dành riêng cho xe điện.

Nhiều sản phẩm lốp chuyên biệt cho ôtô điện được ra mắt gần đây. Ảnh: Michelin.

Dòng lốp Primacy 5 mới nhất của Michelin không được thiết kế riêng cho xe điện, nhưng hãng lốp của Pháp đã tinh chỉnh thiết kế mặt gai, nâng cấp công nghệ giảm dao động, độ rung và tiếng ồn để phù hợp cho nhóm ôtô thuần điện.

Thương hiệu Bridgestone gần đây cũng trình làng bản nâng cấp của lốp Turanza T005 mang tên Turanza 6, được phát triển dành cho sedan, MPV tầm trung và cả xe điện. Công nghệ Enliten được tích hợp, giúp giảm hao mòn từ quá trình tăng tốc mạnh mẽ - vốn thường bắt gặp trên các mẫu ôtô thuần điện.

Ốp gầm ôtô điện

Pin là bộ phận quan trọng trên ôtô điện, thường được bố trí nằm dưới sàn xe. Vị trí này phù hợp với kết cấu xe và tối ưu khả năng vận hành, tuy nhiên vô tình đưa gói pin vào tình huống có thể bị va chạm khi di chuyển ở đường xấu, hoặc khi tài xế cho xe leo lề.

Do vậy, một số đơn vị tại Việt Nam cung cấp sản phẩm ốp gầm bảo vệ pin để phục vụ nhu cầu khách hàng. Sản phẩm này có giá dao động 3-7 triệu đồng, tùy dòng xe và chất liệu sử dụng.

Sản phẩm ốp che gầm xe điện được trưng bày tại VMS 2024. Ảnh: Phúc Hậu.

Bên cạnh ốp bảo vệ pin, các đơn vị này cũng cung cấp sản phẩm tấm ốp để che bộ dây cáp ôtô điện dưới gầm xe. So với ốp gầm bảo vệ pin, tấm ốp che dây cáp có giá rẻ hơn, chỉ vài trăm nghìn đồng.

Dù được quảng cáo là dễ lắp đặt và không ảnh hưởng đến vận hành của xe, người dùng được khuyến cáo nên tham khảo ý kiến từ đội ngũ kỹ thuật của hãng trước khi lắp đặt bất kỳ sản phẩm phụ trợ nào cho ôtô.

Chẳng hạn, tấm ốp bảo vệ pin có thể tiềm ẩn nguy cơ mắc kẹt rác, đất đá khi xe vận hành, ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng tản nhiệt của pin cao áp. Phần lớn pin ôtô điện trên thị trường Việt hiện nay được đặt trong bộ vỏ có khả năng chịu được các tác động vừa phải trong quá trình sử dụng, do đó một tấm ốp bảo vệ bên ngoài gần như không cần thiết.