Cháu từ TP.HCM về thăm, ông bà mắc sốt xuất huyết

Hai bệnh nhân ở Bắc Ninh lần lượt xuất hiện các triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau nhức cơ thể. Nguồn lây được xác định từ người cháu ở TP.HCM về thăm, truyền bệnh.

Người bệnh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2. Ảnh: Sở Y tế Bắc Ninh.

Sở Y tế Bắc Ninh cho biết vừa ghi nhận 2 ca sốt xuất huyết tại thôn Du Tràng (huyện Quế Võ), là cặp vợ chồng cao tuổi. Hai người lần lượt xuất hiện triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau nhức cơ thể vào ngày 27 và 28/8. Sau khi nhập viện trong tình trạng nghi ngờ mắc sốt xuất huyết Dengue, kết quả xét nghiệm khẳng định cả hai dương tính với virus. Hiện, hai bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2.

Theo điều tra dịch tễ, trước đó gia đình có cháu từ TP.HCM về chơi trong lúc đang mắc sốt xuất huyết, sau đó lây sang cho ông bà. Ngay khi phát hiện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh đã khẩn trương giám sát, điều tra, xác định đây là ổ dịch và phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Các ca bệnh này được đánh giá là có nguy cơ bùng phát cao, dự báo có thể ghi nhận thêm ca mắc mới trong thời gian tới do muỗi vằn - vector truyền bệnh - đã tiếp xúc nguồn lây qua một chu kỳ sinh sản. Ngành y tế cảnh báo cần áp dụng quyết liệt các biện pháp phòng chống, khoanh vùng và dập dịch kịp thời để ngăn chặn nguy cơ lan rộng.

Theo báo cáo công tác y tế tháng 8 của Bộ Y tế, trong tháng này, cả nước ghi nhận 21.640 ca sốt xuất huyết, trong đó có 6 trường hợp không qua khỏi. Tính từ ngày 14/12/2024 đến nay, tổng số mắc trên toàn quốc đã lên tới 65.101 ca, 11 trường hợp không qua khỏi. So với cùng kỳ năm 2024 (53.913 ca mắc, 6 ca không qua khỏi), số ca bệnh năm nay tăng 20,8%, số ca thiệt mạng cũng nhiều hơn 5 trường hợp.

Ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết bằng các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy và bảo vệ bản thân khỏi muỗi đốt.

Bên cạnh đó, cần đậy kín các dụng cụ chứa nước để ngăn muỗi vào đẻ trứng, ngủ màn kể cả ban ngày, mặc quần áo dài để tránh muỗi đốt. Có thể sử dụng thêm các biện pháp xua muỗi như kem bôi chống muỗi, đèn hoặc vợt điện.

Điều quan trọng nhất là khi có triệu chứng sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Việc tự điều trị tại nhà có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm phát hiện các dấu hiệu cảnh báo, dẫn đến nguy hiểm tính mạng.

Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi vằn Aedes aegypti. Người bệnh thường khởi phát với sốt cao đột ngột, đau đầu, đau hốc mắt... Đáng lo ngại, bệnh có thể tiến triển thành xuất huyết, giảm tiểu cầu, sốc giảm thể tích và tổn thương đa cơ quan.