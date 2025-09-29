Chạy 1.200 km, Toyota GR Corolla mất gần 16% giá trị sau một tháng

Chiếc hot-hatch đến tay chủ mới với giá thấp hơn 6.500 USD so với khi mua lần đầu, dù quãng đường di chuyển không quá cao và thời gian sử dụng cũng chưa nhiều.

Chuyên trang Carscoops cho biết một chiếc Toyota GR Corolla siêu “lướt” vừa được bán đấu giá thành công ở mức 34.500 USD trên sàn giao dịch Cars & Bids. Đáng chú ý, chiếc xe này từng được mua mới nguyên ở giá 41.377 USD , đã bao gồm phí vận chuyển và một vài option cơ bản.

Chiếc Toyota GR Corolla MY25 bản Core, số sàn vừa đăng ký mới cách đây vài tuần. Khi được giao dịch thành công trên sàn mua bán xe cũ, chiếc hot-hatch chỉ mới chạy được 750 dặm, tức khoảng 1.200 km.

Các hình ảnh đăng tải trên Cars & Bids cho thấy chiếc Toyota GR Corolla trông gần như mới, từ ngoại thất, nội thất cho đến động cơ và khung gầm.

Chuyên trang Carscoops nhận định không ai biết được toàn bộ câu chuyện phía sau vụ bán xe này, lý do tại sao chủ cũ lại bán sớm như vậy và chính xác thì anh ta đã trả bao nhiêu cho đại lý khi mua xe lần đầu. Tuy nhiên, có vẻ người mua đầu tiên đã lỗ nặng, còn chủ mới thì nhặt được một món hời.

Việc mua ôtô từ website đấu giá có phần rủi ro bởi khách hàng không thể tự mình kiểm tra xe trước khi mua.

Tuy nhiên, tương tự trường hợp này, không ít đại lý bán những chiếc xe gần như mới hoàn toàn, thường đã được đăng ký trước. Ôtô thuộc nhóm này vẫn còn chế độ bảo hành dài hạn, quãng đường trên đồng hồ ODO nhỏ và mang lại trải nghiệm gần như mới hoàn toàn.

Chiếc Toyota GR Corolla này được trang bị động cơ tăng áp 3 xy-lanh dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 300 mã lực, mô-men xoắn cực đại 400 Nm.

Hệ thống treo vi sai điện tử Torsen ở trục trước và sau là trang bị tiêu chuẩn, đã có mặt từ phiên bản Core tiêu chuẩn. Hộp số tự động 8 cấp là một trong những tùy chọn theo xe, tuy nhiên người chủ ban đầu vẫn trung thành với hộp số sàn 6 cấp.

Bên cạnh khoản khấu hao gần 7.000 USD mà người bán phải chịu, một vài điểm đáng chú ý được Carscoops chỉ ra, đều liên quan đến các option mà đại lý cung cấp.

Cụ thể, khoản tiền 129 USD cho miếng dán màn hình thông tin giải trí trung tâm hay 79 USD cho 4 dây cáp điện thoại được cho là khoản tiền không hợp lý mà chủ mới phải chi trả.