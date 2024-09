Chạy án giá 200.000 USD cho ông trùm hóa đơn, thám tử lĩnh án

Theo đó, các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về các tội “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hành vi phạm tội của 17 bị cáo được xác định xảy ra tại địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

Cụ thể, 2 bị cáo Đoàn Thị Bích Liên (SN 1971, trú tại Hoài Đức, Hà Nội); Trần Gia Hòa (SN 1977, trú tại Hà Đông, Hà Nội) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Bị cáo Nguyễn Thanh Toàn (Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nước giải khát cà phê Lekofe) cùng 10 bị cáo khác bị truy tố tội “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Đỗ Văn Đức (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Yuki), Nguyễn Doãn Hào (SN 1981, trú tại phường Thới An, quân 12, TP.HCM) và hai bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội “Môi giới hối lộ”.

Vụ án này bắt nguồn sau quá trình triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn tại tỉnh Hòa Bình. Ngày 18/9/2023, đối tượng Nguyễn Hoài Sơn (trú tại tỉnh Đồng Tháp) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Sau khi biết tin Sơn bị bắt, các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn thông báo cho nhau lẩn trốn và thường xuyên trao đổi với nhau tìm cách “chạy án”, lo cho Nguyễn Hoài Sơn được tại ngoại. Mục đích là để biết được Sơn đã khai báo những gì về hành vi của nhóm này nhằm trốn tránh trách nhiệm liên quan...

Kết quả điều tra xác định nhóm này cùng với bị cáo Nguyễn Thị Trúc Giang (em gái Nguyễn Hoài Sơn) đã gom góp được gần 4,9 tỷ đồng để “chạy án” cho ông “trùm hóa đơn". Nhóm bị cáo “chạy án” đã chuyển số tiền “chạy án” cho bị can Tưởng Hữu Hạnh (SN 1983), trú tại Châu Thành, Đồng Tháp.

Cũng trong ngày Sơn bị bắt, bị cáo Nguyễn Thanh Toàn (SN 1985, trú tại quận Bình Tân, TP.HCM) được một tài khoản Telegram tên “Quốc” nhắn tin nhờ tìm hiểu thông tin và chi phí giúp “chạy án” cho Sơn tại ngoại. Nguyễn Thanh Toàn nhận lời và được người của Quốc chuyển cho 200.000 USD , tương đương khoảng 4,8 tỷ đồng .

Sau đó, Toàn nhờ Đỗ Văn Đức (hành nghề thám tử tư thuộc Công ty TNHH Yuki) tìm hiểu cơ quan nào đã bắt giữ, chi phí để “chạy án” là bao nhiêu. Đỗ Văn Đức đã cùng 3 bị cáo khác thực hiện hành vi liên hệ, tìm kiếm thông tin, móc nối tìm người “chạy án” cho Sơn.

Thông qua các mối liên hệ, nhóm bị cáo “chạy án” tìm được Đoàn Thị Bích Liên và nhờ Liên lo cho Nguyễn Hoài Sơn được tại ngoại. Do cần tiền chi tiêu, Liên đưa ra thông tin gian dối mình là người nhà của lãnh đạo Bộ Công an, sẽ lo được cho Sơn tại ngoại trong thời gian từ 7-10 ngày.

Đoàn Thị Bích Liên sau đó nhận số tiền 2,3 tỷ đồng từ nhóm Tưởng Hữu Hạnh, Nguyễn Thanh Toàn thông qua Đỗ Văn Đức và Nguyễn Hoãn Hào nhưng Nguyễn Hoài Sơn vẫn không được tại ngoại. Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Doãn Hào và Đỗ Văn Đức tìm đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an trình bày, tự thú.

Tại CQĐT, Nguyễn Thanh Toàn khai, khi nhắn tin trao đổi qua telegram, Toàn được biết Tưởng Hữu Hạnh (đã chết) có liên quan đến việc “chạy án” này. Quá trình thực hiện tội phạm, các bị cáo liên hệ với nhau qua mạng xã hội như Telegram, Viber, WhatsApp được đăng ký bằng các sim “rác”.

CQĐT đã thu giữ được một số dữ liệu điện tử là tin nhắn trao đổi trong quá tình gom tiền, đưa tiền để “chạy án” cho Sơn, các thông tin tài khoản, hình ảnh, file ghi âm, clip khi Liên nhận tiền “chạy án”.

Đối với ông “trùm” mua bán hóa đơn GTGT trái phép và một số đối tượng liên quan, do không biết, không tham gia việc “chạy” án với nhóm Tưởng Hữu Hạnh, Nguyễn Thanh Toàn nên không bị xử lý.

Sau 1 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Đoàn Thị Bích Liên 12 năm tù; Trần Gia Hòa 5 năm tù (cộng 9 năm tù bản án trước); Nguyễn Thanh Toàn, Đỗ Văn Đức và Nguyễn Doãn Hào cùng mức án 7 năm tù. Các bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt từ 3 năm tù đến 12 năm tù, theo các tội danh bị truy tố.

