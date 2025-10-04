Chạy bộ hay sex tốt cho sức khỏe hơn?

Cả chạy bộ và quan hệ tình dục đều có lợi cho sức khỏe, nhưng hoạt động nào thực sự tốt hơn cho tim, hệ miễn dịch và tinh thần? Các chuyên gia đưa ra câu trả lời.

Tình dục và chạy bộ không phải là những hoạt động loại trừ lẫn nhau, một bác sĩ lập luận. Ảnh: Maksgelatin/Pexels.

Nhà văn Jilly Cooper từng nói: “Người ta ít quan hệ hơn vì ai cũng tập thể dục quá nhiều. Ai cũng chạy bộ hoặc đến phòng gym, rồi kiệt sức hết”. Câu nói ấy khiến nhiều người tự hỏi: chạy bộ có thực sự “giết chết” ham muốn, hay ngược lại, giúp chúng ta khỏe mạnh hơn trong mọi khía cạnh?

Chạy bộ đốt cháy nhiều calo hơn

Một nghiên cứu ở Canada so sánh lượng calo tiêu hao giữa chạy bộ và sex cho thấy phụ nữ đốt trung bình 213 calo trong 30 phút chạy nhẹ, so với 69 calo khi quan hệ. Nam giới đốt 276 calo khi chạy và 101 calo khi “hành sự”.

Theo bác sĩ Janine David, chuyên gia sức khỏe tình dục, “chạy bộ thắng ở khoản này”. Tính trung bình, sex chỉ tiêu hao năng lượng tương đương... quét bụi nhà. Thêm vào đó, thời gian trung bình của một lần “yêu” chỉ khoảng 5 phút, quá ngắn để xem như bài tập thể chất.

Tất nhiên, mức đốt calo phụ thuộc vào cường độ và thời lượng. Quan hệ đứng hoặc trong môi trường nóng có thể tăng nhẹ lượng calo tiêu hao, nhưng vẫn không thể so với chạy bộ.

Tác động lên tim mạch

Cả hai hoạt động đều tốt cho tim. Chạy bộ chỉ 5-10 phút mỗi ngày cũng giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Trong khi đó, đàn ông quan hệ 2 lần/tuần có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn người chỉ 1 lần/tháng; phụ nữ có đời sống tình dục viên mãn cũng ít bị cao huyết áp hơn.

Tuy nhiên, khi so sánh nhịp tim trong quá trình chạy bộ và sex, chạy bộ cho thấy tác động mạnh hơn đến hệ tim mạch. Dù vậy, sex là hình thức vận động an toàn hơn, ít gây quá tải cho tim và hầu như không dẫn đến biến chứng nguy hiểm trừ các trường hợp đặc biệt (như quan hệ ngoài luồng hoặc sau khi uống rượu).

Ảnh hưởng đến tinh thần và hormone

Cả chạy bộ và sex đều kích thích tiết endorphin - hormone hạnh phúc giúp giảm căng thẳng. Nhưng chỉ sex mới giải phóng oxytocin, hormone gắn kết và thân mật, giúp cải thiện tâm trạng và củng cố mối quan hệ.

Một nghiên cứu cho thấy những người có quan hệ trong vòng 2 tuần sau khi gặp căng thẳng có huyết áp tăng ít hơn. Trong khi đó, chạy bộ làm tăng cortisol, hormone căng thẳng - tốt nếu tập vừa phải, nhưng nếu tập quá mức sẽ gây mất ngủ, lo âu và mệt mỏi (hội chứng “overtraining”). Về mặt tinh thần, sex thắng thế, miễn là bạn cảm thấy tự tin, hạnh phúc và gắn kết với đối phương.

Chạy từ 5 đến 10 phút mỗi ngày làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Ảnh: Ketut_subiyanto/Pexels.

Giúp ngủ ngon hơn

Cả hai đều giúp cải thiện giấc ngủ. Chạy bộ nhẹ giúp người mất ngủ ngủ nhanh và sâu hơn. Tuy nhiên, sex có hiệu quả tức thì hơn nhờ hormone oxytocin và prolactin - giúp thư giãn sâu và dẫn đến giấc ngủ ngon, đặc biệt ở nam giới.

Bác sĩ David nói: “Chỉ khi đạt cực khoái, cơ thể mới tiết ra các hormone này - nghĩa là phải là ‘chuyện ấy’ thật sự chất lượng.”

Tăng cường hệ miễn dịch

Một nghiên cứu năm 2004 cho thấy người quan hệ 1-2 lần/tuần có mức kháng thể IgA cao hơn, giúp chống lại nhiễm trùng. Chạy bộ ở mức vừa phải cũng tăng sức đề kháng, nhưng tập quá sức - chẳng hạn chạy marathon - lại khiến cơ thể dễ cảm lạnh hơn nhiều lần.

Giúp sống lâu hơn

Trên đảo Ikaria (Hy Lạp) - nơi nổi tiếng với tuổi thọ cao - 80% đàn ông 65-100 tuổi cho biết họ vẫn có quan hệ tình dục đều đặn. Một nghiên cứu kéo dài 10 năm với 918 nam giới (49-59 tuổi) phát hiện: người đạt cực khoái 2 lần/tuần có tỷ lệ tử vong thấp hơn 50% so với nhóm còn lại.

Người chạy bộ thường xuyên có nguy cơ tử vong sớm giảm 25-40%. Nói cách khác, cả hai đều kéo dài tuổi thọ, nhưng sex dường như mang lại lợi ích lớn hơn - miễn là với người bạn đời phù hợp.

Kết luận: Tốt nhất là kết hợp cả hai. Các chuyên gia thống nhất rằng không nên chọn một, mà nên làm cả hai. Chạy bộ giúp tăng sức bền, tuần hoàn máu và cơ core - điều này trực tiếp cải thiện chất lượng đời sống tình dục. Ngược lại, quan hệ lành mạnh giúp giảm căng thẳng, ngủ ngon và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Một tổng quan của Hiệp hội Y học Tình dục Quốc tế chỉ ra rằng phụ nữ tập thể dục đều đặn có đời sống tình dục viên mãn hơn, còn nam giới tập thể dục có thể duy trì “cuộc yêu” lâu gấp đôi. Nói cách khác, nếu muốn khỏe mạnh và hạnh phúc hơn - hãy chạy bộ thường xuyên, rồi chạy về phòng ngủ.