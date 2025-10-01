Chạy nhanh hay chạy chậm: Cách nào tốt hơn cho sức khỏe và giảm cân?

Chạy nhanh giúp đốt calo và tăng sức mạnh, chạy chậm xây nền sức bền và an toàn hơn. Chuyên gia khuyên kết hợp cả hai theo nguyên tắc 80/20.

Chạy nhanh và chạy chậm có những lợi ích, nhược điểm riêng. Ảnh: Sport China/X.

Một câu hỏi quen thuộc với những người yêu chạy bộ là: Nên chạy nhanh trong thời gian ngắn hay chạy chậm nhưng lâu hơn để đạt hiệu quả tốt nhất? Các bác sĩ y học thể thao cho biết, cả hai hình thức đều mang lại lợi ích riêng, song phù hợp với từng mục tiêu và thể trạng khác nhau.

Theo các chuyên gia, chạy lâu với tốc độ vừa phải giúp xây dựng nền tảng thể lực bền vững. Kiểu chạy này tăng sức bền tim mạch, cải thiện khả năng hô hấp và sức chịu đựng của cơ bắp. Bên cạnh đó, chạy chậm còn ít tạo áp lực lên khớp, hạn chế nguy cơ chấn thương cấp tính, đồng thời giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn. Chính vì vậy, đây là lựa chọn an toàn cho người mới bắt đầu hoặc những ai muốn duy trì thói quen tập luyện hàng ngày. Nhược điểm của phương pháp này là mất nhiều thời gian, dễ dẫn tới chấn thương do lặp đi lặp lại và không giúp tăng cơ bắp đáng kể.

Ngược lại, chạy nhanh với cường độ cao lại là hình thức tập luyện tiết kiệm thời gian và mang tính thử thách. Những bài chạy ngắn, tốc độ cao không chỉ giúp tim và phổi hoạt động hiệu quả hơn, mà còn kích thích cơ bắp phát triển, tăng sức mạnh và tốc độ. Đặc biệt, chạy nhanh giúp đốt nhiều calo trong thời gian ngắn, hỗ trợ giảm cân nhanh hơn. Tuy nhiên, vì gây áp lực lớn lên cơ thể nên phương pháp này cần thời gian hồi phục lâu hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ chấn thương như căng cơ, bong gân hoặc viêm gân - nhất là với người mới tập.

Về mục tiêu sức bền, chạy chậm và lâu vẫn được xem là lựa chọn tối ưu. Trong khi đó, nếu muốn giảm cân hoặc cải thiện vóc dáng nhanh chóng, các bài chạy nhanh, cường độ cao mang lại hiệu quả rõ rệt hơn. Dù vậy, chuyên gia nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự kết hợp linh hoạt cả hai.

Một nguyên tắc được khuyến nghị là 80/20: khoảng 80% thời gian nên dành cho chạy chậm, dài để xây dựng nền tảng thể lực, và 20% còn lại dành cho chạy nhanh, nước rút để tăng sức mạnh. Xen kẽ thêm ngày nghỉ ngơi hoặc tập bổ trợ (như giãn cơ, rèn cơ bụng, cơ hông) cũng giúp hạn chế chấn thương và duy trì phong độ.

Nói cách khác, không có câu trả lời tuyệt đối cho việc chạy nhanh hay chạy lâu tốt hơn. Quan trọng là xác định mục tiêu cá nhân - tăng sức bền, giảm cân hay phát triển cơ bắp - từ đó chọn cách chạy phù hợp và duy trì thói quen đều đặn.