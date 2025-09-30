Chạy tán loạn khi đất đá đổ ập xuống đèo Ô Quy Hồ

Do ảnh hưởng của mưa bão, đất đá từ trên cao bất ngờ sạt lở xuống khu vực đường đèo Ô Quy Hồ, gây hư hỏng nhiều ôtô đang đỗ trên đường.

Thót tim khoảnh khắc đất đá đổ sập xuống nhiều xe hơi trên đèo Ô Quy Hồ Sau tiếng động lớn, nhiều đất đá sạt lở xuống các phương tiện đang đỗ trên đường đèo Ô Quy Hồ (Lào Cai) tối 29/9 song may mắn không có ai bị thương.

Tối 29/9, đoạn video ghi lại cảnh tượng sạt lở ở đường đèo Ô Quy Hồ thuộc khu vực quốc lộ 4D, tỉnh Lào Cai được nhiều người chia sẻ. Một số người dân hoảng hốt chạy ra khỏi một số ôtô đang đỗ trên đường, vào lánh tại một nhà dân. Chỉ sau ít giây, lượng đất đá lớn đổ ập xuống, làm hư hại nhiều phương tiện.

Một chiếc ôtô 16 chỗ thậm chí bị vỡ kính, cửa xe gần như rụng ra ngoài do va chạm mạnh. Cảnh tượng khiến nhiều người thót tim.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Nguyễn Hồng Sơn, tài xế điều khiển chiếc xe16 chỗ bị hư hại trong video, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 19h30 tối cùng ngày. Đến khoảng 22h, anh mới "hoàn hồn" sau khoảnh khắc nguy hiểm.

Anh Sơn kể khi đó, xe của anh và một số phương tiện khác đang đỗ trên đoạn đường đèo, chờ một điểm sạt lở ở phía trước được xử lý xong mới có thể di chuyển. Khi đang ngồi trong xe cùng 3 đồng nghiệp, anh nghe tiếng hô hoán lớn của những người khác, kèm theo là một tiếng động lớn "như tiếng pháo".

Anh và đồng nghiệp nhanh chóng bỏ chạy khỏi xe, nhanh chóng nấp vào một nhà dân bên đường. Sau khoảnh khắc đáng sợ, một số người vẫn hoảng loạn, tiếp tục hô hoán nhau tìm chỗ ẩn náu.

Chiếc xe anh Sơn điều khiển hư hại sau vụ sạt lở.

Theo anh Sơn quan sát, may mắn không có ai bị thương. Trong khi đó, phần lớn xe đỗ bên đường đều hư hại ít nhiều do đất đá đổ xuống.

Là tài xế của một khu du lịch tại địa phương, dù từng gặp nhiều vụ sạt lở trong các mùa mưa bão, đây là lần đầu tiên anh Sơn trải qua tình huống nguy hiểm như vừa rồi.

"Lúc đó tôi giật bắn mình, người run, chỉ biết chạy ra khỏi xe thật nhanh", anh nói, cho biết vào lúc 22h, khu vực vẫn có mưa rất to.

Vì xe đã bị hư hại, anh Sơn phải bắt taxi để di chuyển về nhà, để lại xe ở khu vực xảy ra sự việc. Anh dự định ngày 30/9, nếu tình hình thuận lợi hơn mới lên lái xe về, đem đi sửa.

Chiều 29/9, một chiếc xe hơi 5 chỗ cũng bị đất đá, cây cối sạt lở hất văng xuống vực tại bản Cát Cát (phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai). Anh Duệ (ngụ phường Sa Pa), một trong 3 người ngồi trong chiếc xe gặp nạn, cho biết cả nhóm được người dân gần đó giúp đỡ ra khỏi xe và đã an toàn.

"Tôi vẫn không khỏi bàng hoàng và hoảng loạn khi nhớ lại vụ việc", anh Duệ cho hay.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), Lào Cai và một số tỉnh phía Bắc xảy ra mưa vừa, mưa lớn từ đêm 28/9 đến ngày 29/9. Riêng tỉnh Lào Cai đã ghi nhận 13 người chết, 13 người mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, nhiều thiệt hại về hoa màu.