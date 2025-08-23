'Cháy' tour thăm nhà chú thím Chín ở Bến Tre như Gia Đình Haha

Homestay cộng đồng và tour thăm nhà chú thím Chín Cường do Duy Thịnh (33 tuổi) mở ra kín chỗ đến tháng 10. Tại đây, du khách được trải nghiệm các hoạt động giống với dàn cast.

Nhóm du khách check-in cùng chú thím Chín Cường tại căn nhà ghi hình "Gia Đình HaHa". Ảnh: Từ Hồng Tú.

Chương trình truyền hình thực tế Gia Đình Haha phát sóng tập 8 thuộc chặng 3 tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (cũ), nay là tỉnh Vĩnh Long. Những cảnh quay bình dị về cuộc sống ở miền Tây như đi chợ sớm, bữa ăn quây quần, ngồi ghe xuyên kênh nước, hái dừa… tạo được hiệu ứng tốt.

Quách Duy Thịnh (33 tuổi, sống tại Bến Tre), người hiếm hoi làm du lịch cộng đồng tại đây, ghi nhận lượng khách đặt homestay và tour thăm nhà chú thím Chín Cường (chủ nhà trong chặng 3) tăng "chưa từng có", hiện đã kín chỗ vào tháng 9, 10. Trước đó, anh cũng là người khảo sát bối cảnh cho Gia Đình Haha.

Vườn dừa hữu cơ xuất hiện trong tập 10 của chặng Bến Tre. Ảnh: Gia Đình Haha.

Duy Thịnh kể với Tri Thức - Znews: "Khách từ miền Bắc và TP.HCM nhiều, có cả khách ngoại. Mùa này người dân rất sợ vì khách nội địa ít, khách ngoại không có nên phải xử lý nông sản thừa, sửa chữa ghe, nhưng năm nay rất khả quan. Những năm trước chỉ có 6-9 khách/tháng, năm nay là 90-100 khách, ngày nào cũng dẫn tour. Tôi hạnh phúc khi du lịch Bến Tre được biết đến".

Năm 2021, anh bắt đầu cải tạo nhà riêng thành homestay cộng đồng, cách điểm quay chương trình khoảng 3 km. Song song đó, anh cũng mở tour chiều sâu về văn hóa bản địa, đưa du khách trải nghiệm cuộc sống chân thật cùng các hộ dân.

Du khách tham gia tour sẽ đến nhà và gặp gỡ chú thím Chín Cường, thăm khu vườn rộng 10.000 ha trồng dừa hữu cơ, tìm hiểu về quy trình trồng cacao theo chuẩn dự án của Thụy Sĩ và hái trái cacao. Kế tiếp sẽ tham quan lò nấu rượu, xem cách nuôi và lấy mật ong. Cuối cùng là cho dê ăn và quay lại nhà để uống cacao tươi hoặc mật ong.

"Tour dài 2 ngày, gồm 3 bữa ăn. Ngoài nhà chú thím Chín Cường, du khách còn được uống nước dừa, nướng bánh phồng tại hộ Tám Thư, ghé hộ chị Nhi xem làm cúc áo, than hoạt tính bằng gáo dừa để xuất khẩu châu Âu. Chờ hạ tầng khang trang hơn, du khách sẽ ngồi ghe qua cù lao", anh cho biết.

Khi chặng hành trình ở Bến Tre kết thúc, để giữ nhiệt, Duy Thịnh sẽ nâng cấp tour, bổ sung tất cả hoạt động của dàn cast. Tour mới gồm dạo kênh nước cùng chị Đẹp (người lái ghe chở dàn cast), check-in cầu Bún Quảng Thăng, làm chuối đập nước cốt dừa, gọt dũa đồ thủ công mỹ nghệ, thăm nhà ông Nguyễn Văn Trác - nơi Tổng Bí thư Lê Duẩn đã trú lại thời kháng chiến... Đặc biệt là tour đạp xe ngắm cảnh.

Khi thuê homestay, du khách được trải nghiệm cho dê ăn, thăm vườn cacao và đạp xe quanh Giồng Trôm. Ảnh: Lưu Thảo Trang, Quách Duy Thịnh.

Là một trong những du khách đầu tiên đến sau chương trình, Từ Tú Hồng (sống tại TP.HCM) cho biết không khí nơi đây mang lại cảm giác bình yên và thư thái, trái ngược với cảnh xô bồ ở thành phố. Đó là điều khiến cô muốn quay lại.

"Một chuyến đi được quá nhiều thứ. Được ôm 2 chú chó Gái Vàng và Út Cưng, được nằm võng dưới vườn dừa gió hiu hiu, đạp xe 20 km quanh Giồm Trôm và ăn nhiều món ngon. Tôi đã gặp chú thím Chín Cường, họ rất mến khách và tiếp đãi nhiệt tình. Đây là những trải nghiệm tuyệt vời nhất", Hồng tả lại.

Giống với Hồng Tú, những cảnh quay trong chương trình chill đến mức Kim Thanh (sống tại TP.HCM) cũng tìm homestay và tour ở Giồng Trôm để trải nghiệm. Cô nhận xét homestay có không gian gần gũi, khi tham gia các công việc thường nhật cùng người dân, cảm giác như được trở về nhà.

"Chú thím Chín Cường chào đón tôi bằng nụ cười và ly cacao mát lạnh. Những điều dàn cast trải nghiệm thì ngoài đời cũng giống như vậy, tôi như trở thành một thành viên trong Gia Đình Haha. Ngoài ra, ở homestay, tôi còn được thử đổ bánh khọt", Thanh nói.

Hồng Tú (áo xanh lá) check-in cùng nhóm bạn tại homestay của Duy Thịnh (áo xanh dương) vào ngày 16/8. Ảnh: Từ Hồng Tú.

Bên cạnh đẩy mạnh du lịch cộng đồng, Duy Thịnh còn thay người dân giới thiệu sản phẩm OCOP. Nhờ hiệu ứng từ chương trình, lượt mua tăng đột biến khiến sản phẩm cạn hàng. Thậm chí pre-order (hàng đặt trước) cũng chạm đến số lượng cuối cùng.

"Mật ong của chú Chín Cường đã bán được 65 lít và không thu hoạch kịp. Nước màu dừa hộ Tám Thư, chị Chiêu thỉnh thoảng du khách chỉ mua 0,5-1 lít, nay bán gần 30 lít", anh nói.

Nhưng trên tất cả, điều khiến Duy Thịnh gắn bó với du lịch cộng đồng không phải lợi nhuận.

"Tôi cố gắng giữ chất lượng, không dựa vào độ 'hot' mà tăng giá hay phục vụ qua loa, cốt lõi vẫn là lan tỏa hình ảnh quê hương. Người làm du lịch như tôi nhìn ra được miền Tây có khía cạnh thu hút riêng, đó là sự hoang sơ, tình người và món ăn được tôn vinh từ sản vật. Tôi tin những du khách đầu tiên đến vì chương trình sẽ truyền miệng về du lịch cộng đồng nơi đây", anh bày tỏ.

Gia Đình Haha - Những ngày trời bao la ghi lại trải nghiệm của dàn nghệ sĩ gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm khi lưu trú 7N6Đ tại nhà người địa phương. Điểm dừng chân đầu tiên là Bản Liền (Lào Cai), sau đó đến đặc khu Lý Sơn và Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), xã Giồng Trôm (Bến Tre). Chương trình nhằm quảng bá văn hóa, phong cảnh thiên nhiên và con người Việt Nam thông qua các hoạt động gắn với đời sống nông thôn ở nhiều địa phương.