Chạy trốn khỏi kỳ thi đại học

Thay vì tham gia kỳ thi gaokao như hàng triệu thí sinh khác, nhiều học sinh ở Trung Quốc đại lục quyết định tham gia kỳ thi DSE ở Hong Kong (Trung Quốc) vì "dễ thở" hơn.

Kỳ thi DSE tại Hong Kong được đánh giá có các môn khoa học dễ hơn gaokao. Ảnh: SCMP.

Leslie Wang Ziqi (18 tuổi), học sinh ở Thâm Quyến (Trung Quốc), đã chuyển từ kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (gaokao) ở đại lục sang kỳ thi cấp bằng giáo dục phổ thông (DSE) của Hong Kong với tư cách thí sinh tự do vào đầu năm lớp 12.

“So với gaokao, DSE ít gây áp lực hơn”, Wang nói với SCMP, đồng thời cho biết DSE cũng được quốc tế công nhận và mở ra nhiều con đường đa dạng cho những học sinh muốn theo đuổi giáo dục đại học và sự nghiệp ở nước ngoài.

DSE dễ thở hơn

Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Wang đã đến các hiệu sách ở Hong Kong để mua sách ôn tập và sử dụng các công cụ AI để hệ thống hóa nội dung ôn tập. Nam sinh cho biết DSE có tiêu chuẩn rất chặt, điểm cộng là tài liệu ôn tập được công bố công khai nên rất phù hợp với việc tự học.

Ngày 16/7, Hong Kong công bố điểm thi DSE. Thang điểm của kỳ thi này được chấm từ 1 đến 5**. Wang đạt tổng cộng 28 điểm với môn Toán bắt buộc (5**), Vật lý (5*), Đại số và giải tích (5*), Ngữ văn (5) và Tiếng Anh (4).

Đặt mục tiêu học ngành khoa học tại Đại học Hong Kong, Wang tin rằng số điểm em đạt được sẽ giúp tăng cơ hội trúng tuyển.

Một thí sinh tự do khác đến từ Trung Quốc đại lục là Alexander Xu Mohan cũng đạt tổng điểm 28. Thí sinh này nói rằng kỳ thi DSE phù hợp với em hơn gaokao.

"Trong hệ thống gaokao, Tiếng Anh là môn em đạt điểm cao nhất, trong khi các môn khác chỉ ở mức trung bình. Kỳ thi tiếng Anh của DSE khó hơn, nhưng các môn khoa học lại dễ hơn so với gaokao", Xu chia sẻ.

Dù thất vọng với điểm số môn Ngữ văn (chỉ đạt 3 điểm), Xu Mohan tin rằng tổng điểm của em đủ mạnh để có thể đậu vào chương trình song bằng ngành Giáo dục và Khoa học tại Đại học Hong Kong.

Chọn thi DSE thay vì gaokao đang trở thành xu hướng của nhiều thí sinh Trung Quốc. Giới chức Hong Kong cho biết năm 2025 có 960 thí sinh tự do không phải người địa phương. Con số này tăng mạnh so với mức 238 vào năm 2023 và 549 vào năm 2024.

Xu Mohan thi DSE tại Hong Kong và sẽ theo học tại Đại học Hong Kong. Ảnh: SCMP.

Vẫn có bất lợi

Bàn về xu hướng chọn thi DSE, ông Issac Liang Weiyi, người sáng lập công ty tư vấn Winning Star tại Thâm Quyến - chuyên hỗ trợ học sinh nộp hồ sơ du học, cho rằng số thí sinh từ đại lục đến Hong Kong dự thi DSE tăng lên là do chương trình Top Talent Pass Scheme được mở rộng. Chương trình này cho phép những người trúng tuyển đưa con cái sang học tại Hong Kong.

Ông cũng cho biết nhiều trẻ em sinh vào khoảng giữa những năm 2000, có cha mẹ là người đại lục chuyển đến Hong Kong, hiện đã đến tuổi vào đại học. Ngoài ra, ngày càng nhiều học sinh được giáo dục tại đại lục nhưng lựa chọn dự thi DSE với tư cách thí sinh tự do. Những điều này chính là lý do khiến số thí sinh tự do ngày một tăng.

Cũng thảo luận về DSE, cả Wang và Xu đều cho rằng học sinh đại lục có lợi thế trong các môn Toán và Khoa học vì các môn này trong kỳ thi gaokao đều rất khó.

Ngược lại, các em gặp khó khăn hơn ở môn tiếng Anh vì DSE yêu cầu vốn từ vựng phong phú hơn và mức độ vận dụng cao. Sự thiếu quen thuộc với văn hóa Hong Kong cũng khiến việc học tiếng Anh của thí sinh đại lục gặp khó khăn.

“Ví dụ, nội dung phần thi nói trong môn Tiếng Anh có nhiều nội dung mang tính địa phương. Ngữ liệu bài đọc và viết cũng liên quan mật thiết đến đời sống tại Hong Kong", Xu Mohan giải thích.

Dù vậy, các học sinh chọn thi DSE vẫn hài lòng với quyết định này bởi DSE ít gây áp lực, các môn thi được tổ chức dàn trải trong vòng một tháng, trái ngược với gaokao - kỳ thi dồn vào 2-3 ngày liên tiếp.