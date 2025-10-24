Chém dã man đôi nam nữ ở Quảng Ngãi, nghi phạm bị bắt trên xe khách

Sau nhiều giờ truy xét, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt được nghi phạm chém dã man đôi nam nữ khiến cả hai nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trưa 24/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 2 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh) đã bắt giữ được nghi phạm Mai Xuân Tùng (48 tuổi, tỉnh Gia Lai). Tùng là nghi phạm chém 2 người trọng thương ở xã Đăk Hà xảy ra vào tối 23/10.

Nghi phạm Mai Xuân Tùng bị bắt giữ khi đang trên xe khách lẩn trốn.

Theo đó, sau khi nhận thông tin về việc đối tượng liên quan đến vụ án "Giết người" xảy ra vào lúc 19h30 ngày 23/10 tại tổ dân phố 2 (xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) đang di chuyển trên ôtô khách mang BKS 77B-022… lưu thông theo hướng từ xã Pờ Y đi xã Đăk Mar (tỉnh Quảng Ngãi), trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 2 Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng bố trí tăng cường lực lượng chốt chặn tại Km 1509+500, đường Hồ Chí Minh (thuộc địa bàn xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi).

Đến 11h36 cùng ngày, tổ công tác phát hiện và dừng phương tiện ôtô khách trên, tiến hành kiểm tra phương tiện và người trên xe, thì phát hiện có đối tượng có đặc điểm nhận dạng giống như tin báo.

Qua đối chiếu thông tin và khai thác nhanh thông tin ban đầu đối tượng khai nhận tên là Mai Xuân Tùng (48 tuổi, tỉnh Gia Lai), người gây ra vụ án trên.

Hiện tổ công tác đã bàn giao đối tượng cho Công an xã Đăk Tô và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Camera tại khu nhà trọ ghi lại cảnh người ông Tùng cầm hung khí lao vào chém 2 nạn nhân.

Trước đó, tối 23/10, tại một phòng trọ ở tổ dân phố 2B (xã Đắk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) đã xảy ra vụ chém 2 người trọng thương.

2 nạn nhân được xác định là bà N.T.T. (47 tuổi, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) và ông V.C.H. (37 tuổi, tỉnh Cà Mau). Theo đó, bà T. bị thương vùng mặt, đầu, còn ông H. bị thương ở vùng bụng. Cả hai được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2.

Lực lượng công an đã trích xuất camera khu phòng trọ, phát hiện vào lúc 19h ngày 23/10, một người đàn ông cầm dao rựa đi vào phòng trọ nơi bà T. và ông H ở. Tại đây, người đàn ông đã dùng dao rựa chém ông H. và bà T. trong phòng trọ. Sau đó, ông H. thoát được, chạy được ra ngoài cầu cứu người dân giúp đỡ, bụng đầy máu.

Người đàn ông nói trên ở trong phòng trọ tiếp tục chém bà T. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nghi phạm được xác định là Mai Xuân Tùng. Nguyên nhân ban đầu xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Ông H. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2.

Bà T. và H. có quan hệ tình cảm, sống chung với nhau như vợ chồng. Ông Mai Xuân Tùng cũng từng có quan hệ tình cảm với bà T.

Được biết Mai Xuân Tùng từng có một số lần đe dọa bà T. Gần đây nhất, ngày 20/10, ông Tùng có đến phòng trọ tìm bà T. gây sự, nhưng không gặp nên bỏ đi. Đến đêm 23/10, Tùng tiếp tục đến phòng trọ và sau đó đã xảy ra sự việc đau lòng trên.