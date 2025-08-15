Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Chém người gây thương tích rồi cố thủ trong nhà

  • Thứ sáu, 15/8/2025 10:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Công an xã Xuân Quang (tỉnh Lào Cai) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Viện kiểm sát Khu vực VI điều tra, làm rõ đối tượng cố ý gây thương tích.

11h ngày 13/8, tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ đối tượng dùng dao chém người gây thương tích nghiêm trọng. Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Xuân Quang và lực lượng an ninh cơ sở đã có mặt tại hiện trường khống chế đối tượng sau hơn một giờ gây án.

Được biết, đối tượng phạm pháp là Phạm Văn Nghĩa (SN 1992, trú tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai) đã dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Phạm Văn T (SN 2003, trú tại tỉnh Lào Cai).

Cong an Xuan Quang, Xuan Quang, Pham Van T, Quyen tu phap, Pham Van Nghia anh 1

Lực lượng Công an khống chế đối tượng Nghĩa.

Sau khi gây án, Nghĩa cầm dao cố thủ trong nhà, không hợp tác với lực lượng chức năng, mặc dù được Công an xã vận động, thuyết phục.

Đến 12h15 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Xuân Quang đã khống chế thành công đối tượng và tước hung khí gây án, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia và người dân.

Hiện nguyên nhân vụ việc được Công an xã Xuân Quang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.

