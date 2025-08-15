Chém người gây thương tích rồi cố thủ trong nhà

11h ngày 13/8, tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ đối tượng dùng dao chém người gây thương tích nghiêm trọng. Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Xuân Quang và lực lượng an ninh cơ sở đã có mặt tại hiện trường khống chế đối tượng sau hơn một giờ gây án.
Được biết, đối tượng phạm pháp là Phạm Văn Nghĩa (SN 1992, trú tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai) đã dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Phạm Văn T (SN 2003, trú tại tỉnh Lào Cai).
|
Lực lượng Công an khống chế đối tượng Nghĩa.
Sau khi gây án, Nghĩa cầm dao cố thủ trong nhà, không hợp tác với lực lượng chức năng, mặc dù được Công an xã vận động, thuyết phục.
Đến 12h15 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Xuân Quang đã khống chế thành công đối tượng và tước hung khí gây án, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia và người dân.
Hiện nguyên nhân vụ việc được Công an xã Xuân Quang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.