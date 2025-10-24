Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Chém người phụ nữ trọng thương vì nhớ lại việc bị chửi

  • Thứ sáu, 24/10/2025 20:05 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

Sau khi nhớ lại chuyện bị chửi trước đó, người đàn ông ở An Giang đã dùng dao chém một phụ nữ trọng thương rồi bỏ trốn.

Quyết định truy nã Hồ Thanh Mới.

Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định truy nã Hồ Thanh Mới (SN 1970, ngụ xã Mỹ Đức, An Giang) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo kết quả điều tra, chiều 19/10/2024, sau khi nhậu xong, Mới đi ngang chỗ bà Phạm Thị Diễm (SN 1973, ngụ xã Tân An, thị xã Tân Châu cũ) đang bán nấm rơm gần cầu Tân An. Nhớ lại việc từng bị bà Diễm chửi trước đó, Mới đến nói chuyện thì hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, Mới bất ngờ dùng dao chém nhiều nhát vào tay bà Diễm khiến nạn nhân bị thương nặng.

Khi bà Diễm bỏ chạy, Mới tiếp tục đuổi theo, cắn vào mặt và quật ngã nạn nhân xuống đường. Đối tượng định tiếp tục ra tay nhưng bị bà Diễm chống trả, người dân xung quanh phát hiện, can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Bà Diễm được xác định tỷ lệ thương tật 51%.

Ngày 17/2, Công an thị xã Tân Châu (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Hồ Thanh Mới. Tuy nhiên, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Hồ sơ vụ việc được chuyển Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, thụ lý. Công an kêu gọi người dân khi phát hiện đối tượng Hồ Thanh Mới ở bất kỳ đâu, hãy báo ngay Công an tỉnh An Giang hoặc công an nơi gần nhất.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://tienphong.vn/chem-nguoi-phu-nu-trong-thuong-vi-nho-lai-viec-bi-chui-post1789969.tpo

Nhật Huy/Tiền Phong

Chém người phụ nữ An Giang Hồ Thanh Mới Phạm Thị Diễm Cầu Tân An Thị xã Tân Châu Công an An Giang

    Đọc tiếp

    Chu tai khoan TikTok 'Tang Keng Ong Trum' bi bat hinh anh

    Chủ tài khoản TikTok 'Tàng Keng Ông Trùm' bị bắt

    4 giờ trước 13:15 25/10/2025

    0

    Với mục đích “câu like”, “câu view” và tìm kiếm sự nổi tiếng, Điệp đã đăng tải các video có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh phía Bắc.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý