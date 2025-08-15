Chevrolet Camaro có thể trở lại, đối đầu với Ford Mustang Mach-E

Thay vì cạnh tranh với phiên bản thể thao của Ford Mustang, Chevrolet Camaro thế hệ mới sẽ sở hữu cấu hình thuần điện, cạnh tranh trực tiếp với Mustang Mach-E.

Chevrolet đang chuẩn bị hồi sinh tên gọi Camaro – mẫu xe biểu tượng từng ra đời để đối đầu trực diện với Ford Mustang kể từ năm 1966. Thế nhưng trong lần trở lại này, Camaro sẽ không còn giữ hình hài của một chiếc coupe cơ bắp hai cửa quen thuộc.

Chevrolet Camaro có thể trở lại trong năm 2026, tuy nhiên dưới hình hài của một mẫu SUV thuần điện và cạnh tranh trực tiếp với Ford Mustang Mach-E.

Theo một số nguồn tin, GM sẽ biến Camaro thành một mẫu SUV thuần điện, cạnh tranh với Ford Mustang Mach-E. Đây là một bước ngoặt lớn, nhưng Chủ tịch General Motors, ông Mark Reuss, vẫn để ngỏ khả năng Camaro sẽ quay lại dưới dạng một chiếc xe điện hiệu năng cao.

Sự thay đổi này phản ánh xu hướng thị trường, khi dòng coupe 2 cửa dần biến mất và SUV chiếm lĩnh sân chơi. Những chiếc fastback 4 cửa với kiểu dáng thể thao đang trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn sự kết hợp giữa phong cách thể thao và tính thực dụng.

Sau thành công của Ford Mustang Mach-E tại một số thị trường, GM cũng không muốn bỏ qua phân khúc này khi hồi sinh tên gọi Camaro, vốn đã bị hãng khai tử vào cuối năm 2023.

Dự kiến ra mắt vào năm 2027, Chevrolet Camaro EV sẽ được phát triển trên nền tảng khung gầm điện từng mang tên Ultium. Cấu trúc này cho phép Chevrolet linh hoạt tạo ra nhiều biến thể khác nhau, từ các phiên bản một động cơ điện tại cầu sau cho tới cấu hình hai motor điện dẫn động 4 bánh mạnh mẽ hơn.

Về công nghệ pin, Chevrolet Camaro EV bản tiêu chuẩn sẽ sử dụng bộ pin 85 kWh như trên Blazer EV, hỗ trợ sạc nhanh công suất tối đa 150 kW. Các phiên bản cao cấp hoặc tầm hoạt động dài hơn có thể trang bị bộ pin 102 kWh, với khả năng sạc nhanh lên đến 190 kW.

Chevrolet Camaro EV sẽ chia sẻ nhiều công nghệ với mẫu crossover thuần điện cỡ trung Chevrolet Blazer EV, vốn đang được phân phối song song với chiếc Blazer sử dụng động cơ đốt trong.

Nếu Chevrolet giữ nguyên cấu hình động cơ hiện tại, các bản LT hoặc RS sẽ cho công suất từ 241 tới 365 mã lực, trong khi biến thể hai động cơ điện AWD mượn từ Blazer EV có thể đạt 300 mã lực.

Những khách hàng tìm kiếm một mẫu xe hiệu năng cao có thể chọn Camaro EV SS, dự kiến sử dụng hệ dẫn động 4 bánh hai động cơ điện, sản sinh hơn 615 mã lực và mô-men xoắn hơn 884 Nm, đi kèm hệ thống phanh Brembo và hệ thống treo thích ứng thể thao.

Thậm chí, phiên bản hiệu năng cao Chevrolet Camaro ZL1 EV có thể sử dụng cấu hình 3 động cơ điện trên Hummer EV, cho ra công suất tối đa hơn 1.000 mã lực.

Thậm chí, Chevrolet còn cân nhắc mang trở lại phiên bản ZL1 huyền thoại, lần này dưới dạng SUV điện 3 động cơ điện lấy từ Hummer EV, cho công suất tối đa lên tới 1.000 mã lực – một con số đủ sức gây chấn động giới đam mê tốc độ.

Ông Mark Reuss cho biết Camaro thế hệ mới sẽ giữ mức giá khởi điểm dễ tiếp cận, nhưng vẫn đảm bảo cảm giác lái phấn khích. Mẫu SUV thể thao này dự kiến có giá từ 36.000 đến 65.500 USD , và sẽ chính thức có mặt trên thị trường vào quý III/2026.

Mẫu Camaro “đích thực” đã khép lại vòng đời vào tháng 12/2023, với phiên bản cuối cùng là Collector’s Edition dành cho các dòng LT/RS, LT1, SS và ZL1.

Tương tự Ford, GM chấp nhận sử dụng tên gọi "Camaro" cho một mẫu xe thuần điện không liên quan gì đến nguồn gốc của biểu tượng này. Tuy nhiên, đối thủ của Chevrolet vẫn sản xuất song song chiếc Mustang fastback thế hệ thứ 7 và dòng SUV thuần điện Mustang Mach-E.

Việc chỉ ra mắt duy nhất mẫu SUV thuần điện "Camaro" có thể khiến GM đi theo vết xe đổ của Dodge Charger Daytona EV. Mới đây, hãng xe Mỹ đã sửa sai khi ra mắt phiên bản động cơ đốt trong Charger R/T AWD và Charger Scat Pack.

Bản thuần điện bán ế khiến Dodge nhanh chóng sửa sai khi ra mắt phiên bản sử dụng động cơ đốt trong của chiếc Dodge Charger 2 cửa và 4 cửa, thậm chí còn có thể "hồi sinh" động cơ V8 Hemi huyền thoại.

Trước các nguồn tin về việc "hồi sinh" dòng xe Camaro, Giám đốc Truyền thông của Chevrolet, ông Chad Lyons, đã liên hệ với MotorTrend: "Chúng tôi không bình luận về những suy đoán. Vì mục đích cạnh tranh, chúng tôi không tiết lộ các kế hoạch sản phẩm trong tương lai". Nếu đúng theo những thông tin nội bộ, những tín đồ tốc độ phải chờ hơn một năm nữa mới có thể chiêm ngưỡng mẫu xe này.