Chi 200 triệu đồng/tháng nuôi con

Vợ chồng chị Thảo Anh chi khoảng 200 triệu/tháng nuôi con gái đang học cấp 1 và một bé sơ sinh.

Ở tuổi 31, chị Thảo Anh (TP Hải Phòng) là mẹ của hai đứa trẻ. Bé út nhà chị mới sinh nên chi phí dành cho sữa, bỉm và đồ ăn khoảng 60-70 triệu đồng/tháng. Với người mẹ trẻ, đây là khoản chi cần thiết để con được chăm sóc tốt nhất ngay từ quãng đầu đời.

Con gái lớn của chị Thảo Anh đang học cấp 1. Bé theo học tại trường quốc tế với học phí 300 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, người mẹ còn đầu tư cho con tham gia hoạt động ngoại khóa và phát triển kỹ năng mềm.

“Cùng với nhiều khoản phí khác, hiện tại, vợ chồng tôi dành 180-200 triệu/tháng đầu tư cho con”, chị chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Đầu tư những gì tốt nhất

Bên cạnh việc học chính ở trường, con gái lớn của chị Thảo Anh học thêm đàn piano với chi phí 2 triệu/tháng, bơi sinh tồn 4 triệu/tháng, Toán tư duy gần 3 triệu/tháng. Chị còn đầu tư cho bé học tại trung tâm tiếng Anh và mua thêm nhiều tài liệu, ứng dụng học tại nhà với tổng chi phí khoảng 8 triệu/tháng.

Thêm vào đó, các hoạt động ngoại khóa khác như đi dã ngoại cùng lớp, tham gia nhiều cuộc thi tiêu tốn khoảng 3 triệu/tháng.

Không kém cạnh việc học, khoản ăn uống của con cũng được vợ chồng chị Thảo Anh đặc biệt quan tâm. Ngoài các bữa ăn sáng và tối cơ bản như hải sản cao cấp, thịt tươi ngon, rau sạch, chị thường bổ sung cho con nhiều thực phẩm chức năng nhằm tăng sức đề kháng, hỗ trợ phát triển toàn diện như vitamin D3, yến sào, đông trùng hạ thảo, sắt, kẽm...

Tổng chi phí ăn uống cho con gái lớn khoảng 20 triệu/tháng.

Con gái chị Thảo Anh hiện học trường quốc tế và học thêm nhiều môn năng khiếu.

Mạnh tay chi cho việc ăn uống và học tập của con cái, nhưng riêng về trang phục, chị Thảo Anh không vung tiền vào đồ hiệu hay những món đồ sang chảnh. Chi phí cho quần áo của các bé chỉ khoảng 3 triệu/tháng với tiêu chí đơn giản, gọn gàng, sạch sẽ.

"Quan điểm của vợ chồng tôi là ưu tiên đầu tư vào phát triển trí tuệ và kỹ năng cho con hơn là diện mạo bề ngoài", chị nói.

Gia đình chị Thảo anh cũng thường xuyên đi du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại các resort 5-6 sao trong và ngoài nước. Cách 2-3 tháng/lần, cả nhà lại có chuyến đi để tạo trải nghiệm sống đa dạng và phong phú cho các con.

Tổng chi phí cho các chuyến đi, trải nghiệm và sinh hoạt gia đình ước tính khoảng 300-400 triệu/tháng, trung bình chi tiêu dành cho việc đưa các con đi chơi rơi vào gần 100 triệu/tháng.

Chị Thảo Anh không tiếc tiền đầu tư cho việc học hành, ăn uống của con.

Dư dả kinh tế

Chị Thảo Anh cho biết bản thân có quan điểm đầu tư cho con cái với tiêu chí bền vững và tốt nhất có thể. Theo chị, trí tuệ là tài sản lớn nhất mà mỗi đứa trẻ cần được hưởng để luôn có cơ hội thành công.

“Các môn tôi cho con học đều cần thiết và phù hợp với cuộc sống hiện đại. Sau này khi con lớn lên ra cuộc sống, các kỹ năng ấy sẽ là hành trang cần thiết. Bởi vậy, tôi không ngại đầu tư cho con”, chị tâm sự.

Bà mẹ hai con chia sẻ bên cạnh việc chú trọng phát triển chuyên môn và tri thức, gia đình chị rất coi trọng giáo dục đạo đức cho các con. Có tài thì phải đi cùng có đức, đó là quan điểm vợ chồng chị luôn theo đuổi.

“Gia đình tôi mong muốn con cái không chỉ giỏi giang mà còn phải biết kính trọng người khác, có lòng biết ơn, khiêm tốn và hiếu thảo”, chị nhấn mạnh.

Vợ chồng chị Thảo Anh luôn nói cho con hiểu rằng con đường học tập có thể dẫn đến tương lai tươi sáng với sự nghiệp ổn định, trí tuệ và tư duy vững vàng.

Con gái 5 tuổi của chị Thảo Anh nghe lời bố mẹ và học theo lộ trình, hào hứng với các lớp kỹ năng được đăng ký.

Theo chia sẻ của người mẹ, gia đình chị là chủ doanh nghiệp nên nguồn tài chính đủ sức đáp ứng việc đầu tư giáo dục và phát triển cho con cái một cách toàn diện, không gò bó về ngân sách. Đó là điều kiện thuận lợi để chị thỏa mãn mong muốn mang đến cho các con những trải nghiệm và môi trường học tập tốt nhất.

“Với điều kiện kinh tế hiện tại, việc này không hề ảnh hưởng đến tài chính gia đình. Chi phí cho việc học và nuôi dạy con chỉ chiếm 1/5 thu nhập của tôi”, chị nói, khẳng định thêm mỗi nhà một quan điểm nuôi dạy, khi có kinh tế, bản thân sẵn sàng cho con trải nghiệm điều tốt nhất.