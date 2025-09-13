Chi 500 triệu đồng sinh con đầu lòng

Ở lần đầu làm mẹ, Lương Hạnh chọn dịch vụ cao cấp từ lúc mang thai đến sau sinh. Với cô, đây là khoản đầu tư xứng đáng.

Lương Hạnh chi mạnh tay cho lần đầu làm mẹ.

Lương Hạnh (27 tuổi, Ninh Bình) chi gần 500 triệu đồng cho quá trình từ lúc mang bầu đến khi sinh con đầu lòng bằng phương pháp tự nhiên. Tất cả dịch vụ cô chọn đều là loại tốt, trọn gói, từ khám thai, đi sinh, sắm đồ cho con đến chăm sóc mẹ và bé sau sinh.

Nhiều người bất ngờ trước con số này, cho rằng khoản chi tiêu như vậy là “phung phí không cần thiết”. Nhưng Hạnh khẳng định đây là khoản đầu tư xứng đáng và phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình.

“Mỗi người phụ nữ có thể chỉ sinh con một vài lần trong đời. Nếu điều kiện cho phép, tôi muốn dành những thứ tốt nhất cho bản thân và con”, cô nói với Tri Thức - Znews.

Gia đình, đặc biệt là chồng Hạnh, cũng hoàn toàn ủng hộ mọi quyết định chi tiêu của cô trong hành trình làm mẹ.

Chuẩn bị kỹ lưỡng

Ngay từ khi lên kế hoạch mang thai, Lương Hạnh đã tính toán chi tiết các khoản cần chi. Vợ chồng cô luôn đặt mục tiêu con đầu lòng sẽ được chuẩn bị chu đáo ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Tuy nhiên, khoản chi 500 triệu đồng đã vượt kế hoạch ban đầu của mẹ bỉm khoảng vài chục triệu. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy số tiền đó hoàn toàn xứng đáng.

“Các khoản này chưa bao gồm chi phí nuôi con sau sinh như bỉm, sữa, tiền khám bệnh, người trông trẻ...”, Hạnh nhấn mạnh.

Chi tiết các khoản Lương Hạnh chi cho việc đón con đầu lòng.

Tất cả dịch vụ đều được chọn loại trọn gói, phòng sinh cao cấp và có người hỗ trợ riêng trong quá trình sinh và chăm sóc sau sinh. Trong số gần 500 triệu đồng, khoản chi lớn nhất là gói sinh tại bệnh viện tư, rơi vào 95 triệu đồng.

“Tôi chọn phòng cao cấp nhất là Lotus, thêm dịch vụ riêng, điều dưỡng chăm sóc 24/24, lưu viện 4 ngày nên giá đội lên nhiều", Hạnh nói.

Danh sách đồ sơ sinh cũng được Hạnh chuẩn bị kỹ lưỡng. Riêng tiền sắm đồ cho bé trước sinh hơn 70 triệu đồng với đủ loại từ quần áo, khăn xô, sữa, vitamin, máy hâm sữa, máy hút sữa, máy lọc không khí, balo bỉm sữa, nước giặt chuyên dụng cho trẻ nhỏ...

"Đồ sơ sinh, mình sắm từ những thương hiệu uy tín, ưu tiên hàng nhập khẩu, thân thiện với trẻ nhỏ, đặc biệt là các thiết bị liên quan đến sữa và hô hấp. Một số món có thể tái sử dụng nếu sinh thêm bé nữa", cô nói.

Lương Hạnh sắm sửa chu đáo đồ cho con. Khi sinh, cô chọn bệnh viện tư với phòng xịn nhất.

Phù hợp điều kiện kinh tế

Với Lương Hạnh, quan điểm rõ ràng từ đầu là chỉ chọn các dịch vụ phù hợp với điều kiện tài chính và không tiếc tiền cho những trải nghiệm an toàn, thoải mái trong lần đầu làm mẹ.

"Mỗi gia đình có điều kiện khác nhau, nhu cầu và quan điểm khác nhau. Có người chi 100 triệu vẫn đủ, có người 300 triệu vẫn thấy thiếu. Điều quan trọng là mình thấy xứng đáng với lựa chọn của bản thân”, cô nói.

Hạnh cho rằng chi tiêu cho việc sinh nở phụ thuộc nhiều vào khả năng kinh tế.

Ngoài trải nghiệm cá nhân, Hạnh cũng tính đến yếu tố lâu dài. Các khoản như bảo hiểm sức khỏe, tiêm chủng đầy đủ 2 năm đầu, hay lưu trữ tế bào gốc đều là một phần trong kế hoạch đầu tư cho tương lai của con.

“Nếu có bé thứ hai và điều kiện tài chính vẫn ổn định, tôi sẵn sàng chi số tiền tương tự, thậm chí nhiều hơn. Tôi tin rằng sự chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu sẽ giúp con có nền tảng tốt nhất”, cô nói.

Sinh con là một trong những cột mốc lớn nhất trong đời mỗi người. Việc chi tiêu bao nhiêu là "đủ" hay "hợp lý" còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: điều kiện tài chính, mức sống, nhu cầu cá nhân và quan niệm nuôi dạy con cái.

"Với mình, đây là khoản đầu tư đáng giá", Hạnh nói.