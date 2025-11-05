Chỉ đạo giãn, hoãn học phí cho sinh viên vùng lũ tại Đà Nẵng

Bộ GD&ĐT cho biết bộ đã trao 200 triệu đồng hỗ trợ Đại học Đà Nẵng nhằm giúp nhà trường kịp thời san sẻ khó khăn với sinh viên vùng lũ trong thời gian qua.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng tại buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng. Ảnh: Moet.

Những ngày đầu tháng 11, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung, trong đó có thành phố Đà Nẵng. Theo báo cáo của Đại học Đà Nẵng, tính đến ngày 3/11, hơn 800 sinh viên của trường bị ảnh hưởng, nhiều gia đình trong số này chịu thiệt hại nặng do mưa lũ.

Trong thời gian mưa lũ, thực hiện chỉ đạo của chính quyền địa phương và Bộ GD&ĐT, các trường đại học trên địa bàn đã tạm dừng dạy học trực tiếp, chuyển sang hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn cho sinh viên.

Nhiều khu vực trọ của sinh viên bị ngập sâu, khiến đồ dùng cá nhân, thiết bị học tập và phương tiện đi lại bị hư hỏng. Một số khu vực còn bị cắt điện hoặc thiếu nước sinh hoạt an toàn.

Hiện, Đại học Đà Nẵng chưa ghi nhận thiệt hại về người trong cộng đồng sinh viên.

Cũng trong thời gian bão số 12 đổ bộ, Đại học Đà Nẵng đã chủ động triển khai công tác phòng, chống bão số 12, đảm bảo an toàn cho sinh viên và duy trì việc học tập. Tuy nhiên, phần lớn sinh viên đến từ các tỉnh miền Trung nên nhiều gia đình của các em đang chịu tổn thất nặng nề.

Đại học Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị thành viên rà soát, thống kê kỹ để có chính sách hỗ trợ và học bổng phù hợp, đảm bảo công bằng và minh bạch.

Các trường, đơn vị và phòng công tác sinh viên trực thuộc cũng đang tiếp tục nắm bắt tình hình, đề xuất hỗ trợ giãn hoặc hoãn thời hạn đóng học phí cho sinh viên gặp khó khăn.

Đồng thời, Đại học Đà Nẵng kêu gọi sự chung tay của các nhà tài trợ, mạnh thường quân, doanh nghiệp và cựu sinh viên nhằm xây dựng quỹ học bổng dành riêng cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ghi nhận sự chủ động của Đại học Đà Nẵng trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã thay mặt lãnh đạo bộ gửi lời thăm hỏi, động viên của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng toàn ngành giáo dục tới cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường.

Thứ trưởng cũng đề nghị Đại học Đà Nẵng tiếp tục quan tâm đến đời sống sinh viên, xem xét hoãn, giãn hoặc giảm học phí cho các trường hợp bị ảnh hưởng nặng, đồng thời chú trọng hỗ trợ tinh thần để không sinh viên nào phải bỏ học vì bão lũ.