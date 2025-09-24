Chị em song sinh lai Việt - Thái từng gây bão mạng giờ ra sao?

|
Sarocha Burintr (tên Việt là Trúc Anh, bên phải), người đẹp mang hai dòng máu Việt - Thái, từng gây sốt khi tham gia chương trình The Face 2017. Dù chọn rút khỏi chương trình rất sớm, cô nàng vẫn thu hút sự chú ý lớn bởi ngoại hình nổi bật cùng nhiều câu chuyện thú vị. Dân mạng khi đó còn bất ngờ hơn khi biết người đẹp lai sinh năm 1996 còn có một em gái sinh đôi tên Saranee (Trâm Anh, biệt danh Jennie). Gương mặt đến vóc dáng giống hệt nhau khiến nhiều người nhầm lẫn, khó lòng phân biệt đâu là chị, đâu là em.
Sau nhiều năm nổi tiếng, Trúc Anh và Trâm Anh vẫn là chị em con lai thu hút sự quan tâm trên mạng. Cả hai cũng nhiều lần dành thời gian nghỉ lễ và du lịch tại Việt Nam. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, gia đình cùng về TP.HCM đón năm mới. Trâm Anh đã chia sẻ nhiều hình ảnh thú vị khi về thăm quê, được ngắm phố phường, trải nghiệm ẩm thực và nhận lì xì từ người thân bên ngoại.
Trúc Anh và Trâm Anh có bố người Thái, mẹ người Việt. Chị em cô sống ở Thái Lan, Mỹ và có quốc tịch tại hai quốc gia này. Cặp hot girl con lai bày tỏ tự hào về quê ngoại.
Trúc Anh từng theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Cypress College (California, Mỹ). Cô hiện tại là diễn viên, người mẫu hoạt động tại Thái Lan. Cô sở hữu chiều cao 1,68 m và khuôn mặt đẹp sắc sảo.
Trúc Anh gây ấn tượng với một số vai diễn trên truyền hình Thái Lan. Biểu cảm vừa ngọt ngào, vừa cá tính của cô nhận về đánh giá cao. Ngoài vai trò diễn viên, cô còn sáng tạo nội dung trên các kênh khác nhau, chia sẻ về cách phối đồ, làm đẹp hay trải nghiệm du lịch.
Trâm Anh có phong cách thời trang táo bạo hơn chị gái. Không hoạt động trong ngành giải trí, cô vẫn thu hút sự chú ý lớn. Trang cá nhân của cô phần lớn cập nhật hình ảnh các chuyến du lịch nước ngoài, trải nghiệm ẩm thực. Cô nàng sinh năm 1996 hiện sống tại Mỹ và Canada.
Trâm Anh đã có bạn trai và thoải mái chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào bên nhau. Nửa kia của cô tên Randy, được nhiều người theo dõi khen điển trai và cuốn hút. Tuy nhiên, Trâm Anh không chia sẻ nhiều thông tin về người yêu trên trang cá nhân.
