Chị em song sinh lai Việt - Thái từng gây bão mạng giờ ra sao?

Sarocha Burintr (tên Việt là Trúc Anh, bên phải), người đẹp mang hai dòng máu Việt - Thái, từng gây sốt khi tham gia chương trình The Face 2017. Dù chọn rút khỏi chương trình rất sớm, cô nàng vẫn thu hút sự chú ý lớn bởi ngoại hình nổi bật cùng nhiều câu chuyện thú vị. Dân mạng khi đó còn bất ngờ hơn khi biết người đẹp lai sinh năm 1996 còn có một em gái sinh đôi tên Saranee (Trâm Anh, biệt danh Jennie). Gương mặt đến vóc dáng giống hệt nhau khiến nhiều người nhầm lẫn, khó lòng phân biệt đâu là chị, đâu là em.