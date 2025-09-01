Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Chị gái nhận ra bạn nhậu của em trộm xe Kawasaki 300

  • Thứ hai, 1/9/2025 07:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 31/8, Công an xã Thạnh Phú (TP Cần Thơ) cho biết đã bắt được đối tượng lấy trộm môtô phân khối lớn của một cửa hàng ở tỉnh Nghệ An.

Qua xác minh, đối tượng là Nguyễn Khanh (SN 1994, ngụ xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng, hiện tạm trú tại TP.HCM). Trước đó, chiều 30/8, Khanh có mặt tại nhà chị P.T.C.N (trú tại xã Thạnh Phú, TP Cần Thơ) theo lời mời của chị P.T.C.D (em gái của chị N) để ăn nhậu cùng bạn bè.

Tại đây, khi đang sử dụng mạng xã hội TikTok, chị N. phát hiện hình ảnh của Khanh - người đang có mặt tại nhà mình giống với đối tượng trong đoạn clip trên mạng xã hội ghi lại vụ việc liên quan đến việc lấy môtô tại một cửa hàng ở phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, nên nhanh chóng trình báo Công an xã.

Cong an Vinh Loc, Vinh Loc, Cong an Thanh Phu, Pham Ba Quang, Nguyen Khanh anh 1

Đối tượng Khanh tại cơ quan Công an.

Ngay trong đêm, Công an xã Thạnh Phú triển khai xác minh, mời Khanh về trụ sở làm việc. Bước đầu, Khanh thừa nhận ngày 27/8 có đến một tiệm bán môtô phân khối lớn ở phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An "mượn" xe Kawasaki 300 để chạy thử.

Tuy nhiên, Khanh lên xe chạy thử rồi chạy luôn về TP Cần Thơ. Đến Cần Thơ vào khoảng 4h ngày 29/8, Khanh uống cà phê đến khoảng 10h cùng ngày, thì mang môtô nói trên gửi xe khách trả lại cho tiệm bán xe ở Nghệ An.

Hiện Công an xã Thạnh Phú phối hợp với Công an phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An để làm rõ vụ việc.

Trước đó, anh Phạm Bá Quang - chủ cửa hàng xe máy ở phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, có đơn gửi Công an phường Vinh Lộc trình báo, khoảng 9h ngày 27/8, một đôi nam nữ đến xem xe. Cặp đôi cũng đã ghé cửa hàng và liên lạc với nhân viên.

Trong cả hai lần, họ xưng hô vợ chồng, không có biểu hiện bất thường. Sau khi xem 2 chiếc xe cũ, người đàn ông đề nghị lái thử chiếc Kawasaki Ninja 300, còn người phụ nữ đứng chờ tại cửa hàng. Sau đó, người đàn ông phóng xe đi mất. Người phụ nữ đi cùng cho biết chị mới quen người đàn ông ở TP.HCM qua mạng xã hội.

Vài ngày trước, người này ra Nghệ An gặp gia đình chị, có mượn điện thoại của chị để giải quyết công việc. Ngày 27/8, Khanh rủ chị đến cửa hàng xe máy của anh Quang để hỏi mua xe rồi chạy xe mất hút, để chị ở lại. Chiếc xe bị chiếm đoạt trị giá khoảng 50 triệu đồng...

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/duoc-moi-du-tiec-chi-gai-nhan-ra-ban-nhau-cua-em-la-ke-trom-xe-kawasaki-300-i779986/

Văn Đức/Công an Nhân dân

Công an Vinh Lộc Vinh Lộc Công an Thạnh Phú Phạm Bá Quang Nguyễn Khanh Cần Thơ Nghệ An Công an Vinh Lộc Vinh Lộc Công an Thạnh Phú Phạm Bá Quang Nguyễn Khanh

