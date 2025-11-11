Chị gái Quang Linh Vlogs lên tiếng trước khi em trai hầu tòa

"Chất tạo ngọt Sorbitol có trong kẹo rau củ Kera là do nhà máy tự ý thêm vào", Nhật Lệ (chị gái Quang Linh Vlogs) khẳng định.

Chị gái Quang Linh Vlogs lên tiếng khẳng định chất Sorbitol là do nhà máy tự ý thêm vào. Ảnh: Nhật Lệ/Facebook.

Tối 11/11, 8 ngày trước khi hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) hầu tòa, Phạm Thị Nhật Lệ (sinh năm 1996), chị gái ruột Quang Linh Vlogs bất ngờ lên tiếng phân trần về chất tạo ngọt có trong sản phẩm kẹo Kera.

Nhật Lệ khẳng định quyết định thêm chất sorbitol vào sản phẩm kẹo rau củ Kera đến từ phía nhà máy sản xuất và đơn vị này đã không thông báo cho Quang Linh Vlogs cũng như công ty Chị Em Rọt.

"Nếu biết có chất này trong bảng thành phần, chúng tôi không bao giờ làm. Câu khẳng định này mình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mong mọi người có cái nhìn khách quan hơn trong vụ này ạ", Nhật Lệ chia sẻ trên nhóm chat riêng trên Facebook.

Sáng cùng ngày, TAND TP.HCM thông báo hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Nguyễn Thị Thái Hằng chính thức hầu tòa về tội "Lừa dối khách hàng" vào ngày 19/11.

Theo cáo buộc, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) là do Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu và đứng tên trong Bản tự công bố sản phẩm ngày 17/12/2024. Sản phẩm này được Công ty Cổ phần Asia Life gia công và đóng gói theo hợp đồng ký ngày 26/11/2024.

Kể từ khi em trai bị bắt, đây là lần đầu tiên Nhật Lệ lên tiếng về sản phẩm kẹo Kera. Trước đó, ngày 24/7, cô đã đăng bài bênh vực em trai trước những ý kiến trái chiều, đồn đoán về Quang Linh trên mạng xã hội.

"Sao có thể bịa đặt, buông lời cay nghiệt với những gì em và team đã và đang làm như vậy. Chỉ mong sau này em sống cho em, mong những người đã và đang yêu thương em hãy giữ cho mình lòng tin và chờ kết luận cuối cùng của cuộc điều tra. Tôi không thể quên được ánh mắt của em ngày tôi thăm em", Nhật Lệ viết trong kênh chat riêng với hơn 14.000 thành viên.