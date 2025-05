Chị gái Quang Linh Vlogs và cổ đông kín tiếng còn lại của 'Chị Em Rọt'

Phạm Thị Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, và Trần Chí Tâm, là hai cổ đông kín tiếng, ít được biết đến tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Nhật Lệ - chị gái của Quang Linh Vlogs - có cổ phần tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Liên quan đến vụ án sản xuất và kinh doanh hàng giả do Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt cùng Công ty CP Asia Life thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên với cáo buộc "Lừa dối khách hàng".

Theo điều tra, sản phẩm “kẹo rau củ Kera” - tên đầy đủ là thực phẩm bổ sung Kera SuperGreens Gummies - được xác định là hàng giả. Đây là sản phẩm thuộc sở hữu của Công ty CP Chị Em Rọt, được sản xuất bởi Công ty CP Asia Life.

Cơ quan chức năng cho biết dự án kinh doanh kẹo rau củ Kera là kết quả hợp tác giữa Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông của Công ty CP Chị Em Rọt. Trong đó, Thùy Tiên tham gia góp vốn và được phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ 30%, phần còn lại thuộc về các cổ đông khác.

Trước đó, nhiều nhân vật nổi bật liên quan đến vụ án đã bị khởi tố và bắt tạm giam, bao gồm: Nguyễn Thị Thái Hằng (hay Hằng Du Mục) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chị Em Rọt; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) - thành viên HĐQT; Lê Tuấn Linh - Giám đốc, người đại diện pháp luật; Lê Thành Công - một thành viên khác trong HĐQT; và Nguyễn Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life.

Đáng chú ý, ngoài những nhân vật nêu trên, còn có hai cổ đông ít được công khai của Công ty CP Chị Em Rọt là Phạm Thị Nhật Lệ và Trần Chí Tâm.

Nhật Lệ hỗ trợ Quang Linh Vlogs trong công việc livestream bán hàng ở Việt Nam.

Phạm Thị Nhật Lệ và Trần Chí Tâm lần lượt sở hữu 13,66% và 13,67% vốn điều lệ tại Công ty Chị Em Rọt, mỗi người góp vào hơn 683 triệu đồng. Chỉ sau một tháng thành lập, công ty bất ngờ nâng vốn điều lệ từ mức 5 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng . Tuy nhiên, chi tiết về việc phân bổ và điều chỉnh cơ cấu cổ phần sau đợt tăng vốn này lại không được doanh nghiệp công bố rõ ràng.

Sinh năm 1996, Phạm Thị Nhật Lệ - chị ruột của Quang Linh Vlogs - không chỉ là cổ đông trong một số doanh nghiệp có liên quan đến em trai, mà còn là gương mặt quen thuộc trên nền tảng TikTok với hơn 800.000 người theo dõi.

Ngoài vai trò cổ đông tại Chị Em Rọt, cô còn thường xuyên hỗ trợ Quang Linh trong điều hành và xử lý công việc livestream bán hàng tại Việt Nam, từng nhiều lần xuất hiện trên các kênh của team Quang Linh Vlogs, tham gia một số dự án kinh doanh khác cùng em trai.

Từng hoạt động tích cực trên mạng xã hội, nhưng vài tháng qua, Phạm Thị Nhật Lệ gần như biến mất. Cô không còn đăng bài hay tương tác trên Facebook và TikTok. Bài đăng gần nhất của tài khoản Facebook Nhật Lệ hơn 360.000 follow là vào ngày 10/2.

Cổ đông còn lại, Trần Chí Tâm, chưa từng xuất hiện trong video quảng cáo, phiên livestream hay sự kiện công khai của Chị Em Rọt. Tuy nhiên, Trần Chí Tâm không phải là cái tên hoàn toàn xa lạ trong hệ sinh thái các doanh nghiệp có liên quan đến Quang Linh Vlogs. Cụ thể, người này là cổ đông chính của Công ty TNHH Quang Linh Vlogs Store - một doanh nghiệp thành lập từ tháng 7/2022 với vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng . Theo dữ liệu cập nhật trong thay đổi đăng ký kinh doanh vào tháng 10/2022, ông Tâm góp 800 triệu đồng, chiếm 80% vốn điều lệ.

Trên kênh YouTube của Quang Linh Vlogs với hơn 4 triệu người theo dõi, thông tin liên hệ của ông Tâm được công khai với vai trò là người đại diện cho nhóm hoạt động tại châu Phi ở thị trường Việt Nam.

Trang Facebook của Trần Chí Tâm cũng không có cập nhật mới từ đầu năm nay. Bài đăng gần nhất của người này là vào ngày 16/1.