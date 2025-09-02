Chị giáo viên, em học viên trường An ninh cùng tham gia diễu binh A80

Chu Thị Duyên và Nguyễn Hữu Chí Minh được chọn tham gia đội hình diễu binh, diễu hành trong đại lễ A80. Đây là vinh dự của hai chị em, đồng thời là niềm tự hào của cả gia đình.

Nguyễn Hữu Chí Minh và Chu Thị Duyên cùng tham gia sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Ảnh: NVCC.

21h ngày 1/9, khi người dân Hà Nội rộn ràng đổ về các tuyến phố trung tâm, Chu Thị Duyên (sinh năm 2001, giáo viên trường THCS Trương Công Giai, phường Cầu Giấy) cùng toàn khối Phụ nữ Việt Nam cũng bắt đầu tập trung tại tòa nhà Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để bắt đầu trang điểm, tất bật chuẩn bị trang phục cho buổi diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80).

Theo lịch trình, khối Phụ nữ Việt Nam mà Duyên tham gia được hỗ trợ chỗ nghỉ để 3h ngày 2/9 bắt đầu xuất phát. Vinh dự đứng trong hàng ngũ của khối Phụ nữ Việt Nam, cô giáo sinh năm 2001 cùng toàn khối sẽ tiến vào khu vực lễ đài Quảng trường Ba Đình, sau đó qua ngõ Hàng Cháo và về điểm tập kết cuối cùng tại Sân vận động Hàng Đẫy.

Trong khi Duyên bận rộn chuẩn bị cho khối Phụ nữ Việt Nam, ở khu vực tập kết, em họ của Duyên là Nguyễn Hữu Chí Minh (sinh năm 2005, học viên Học viện An ninh nhân dân) cũng đã sẵn sàng lên đường cho sự kiện A80. Lần này, Chí Minh vinh dự đứng trong hàng ngũ của khối nam Sĩ quan Hậu cần Kỹ thuật Công an Nhân dân.

Tự hào vì cùng tham gia A80

Trước giờ tập Kết, Duyên tranh thủ thời gian chia sẻ với Tri Thức - Znews về quá trình được tuyển chọn và luyện tập cho sự kiện A80. Chỉ còn vài giờ trước khi buổi diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra, cô rất hồi hộp, xen lẫn vinh dự khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại này.

Duyên tham gia khối Phụ nữ Việt Nam còn Minh tham gia khối nam Sĩ quan Hậu cần Kỹ thuật Công an Nhân dân. Ảnh: NVCC.

Nói thêm về cậu em Chí Minh, Duyên cho biết cô và Chí Minh là chị em họ, bố của cô là anh trai ruột của mẹ Minh. Là họ hàng gần, nhà cũng gần nhau, hai chị em từ nhỏ đã thân thiết, thường xuyên cùng nhau chia sẻ việc học hành và theo đuổi hoài bão của riêng mình.

Sự gắn kết từ nhỏ của hai chị em vẫn tiếp tục được duy trì khi vào sự kiện A80, cả hai đều được chọn vào đội hình diễu binh, diễu hành chính thức. Duyên cho biết Chí Minh được Học viện An ninh nhân dân thông báo luyện tập diễu binh từ đầu tháng 5.

“Lúc đó, cả gia đình đều háo hức, phấn khởi và tự hào. Có đồ gì ngon, cả nhà cũng đợi có dịp thăm em để gửi vào, mong em hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Duyên tâm sự.

Đến cuối tháng 7, niềm vui của gia đình Duyên nhân đôi khi cô được phường Cầu Giấy chọn vào đội diễu hành khối Phụ nữ Việt Nam. Đối với cô giáo trẻ, đây là niềm tự hào không chỉ của riêng cô mà còn là niềm tự hào của cả gia đình, cũng là minh chứng cho truyền thống tiếp bước giữa các thế hệ.

Trước đây, bố của Chí Minh từng là bộ đội Phòng không - Không quân (đóng quân tại Thanh Trì) còn bố của Duyên từng là cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã.

“Hai chị em đều rất phấn khởi và tự hào vì được góp phần nhỏ bé trong đại lễ lớn của dân tộc, cũng đồng thời mang lại niềm tự hào cho gia đình”, Duyên chia sẻ.

Vất vả nhưng xứng đáng

Về việc luyện tập cho sự kiện A80, Duyên cho biết Chí Minh luyện tập khá vất vả, thường sẽ tập kín cả tuần và chỉ được nghỉ vào ngày cuối tuần. Những ngày nghỉ, gia đình cô sẽ tranh thủ đến đơn vị thăm nom. Thấy cậu em họ thân thiết từ tấm bé ngày càng sạm đi vì nắng gió, Duyên vừa thương em vừa tự hào vì đó là minh chứng cho sự trưởng thành của cậu trong quân ngũ.

“Trong mấy tháng tập luyện, Minh đôi khi cũng bị ốm, lên cơn sốt. Gia đình mình lo lắng nhưng mọi người đều tin là Minh sẽ vượt qua được và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, cô gái sinh năm 2001 tự hào kể lại.

Chí Minh đen đi, nhiều lần bị ốm khi tham gia luyện tập cho sự kiện A80. Ảnh: NVCC.

Đến tháng 7, khi Duyên bắt đầu tập luyện, cô cũng thường xuyên nhắn tin với em họ để trao đổi về hoạt động này. Đặc biệt, trong những ngày đầu, khi phải tập những bài căn bản về đội hình đội ngũ, bước đều, Duyên sẽ nhắn cho Chí Minh để nhờ chia sẻ kinh nghiệm.

Khi hợp luyện, sơ duyệt, dù được bố trí hướng diễu binh, diễu hành rất gần nhau, chị em Duyên và Minh lại không có nhiều thời gian gặp mặt. Cả 2 đều muốn có 1 bức ảnh thật đẹp để khoe với gia đình nhưng không thể gặp nhau vì các khối đều cần tập luyện trước khi hoạt động chính thức diễn ra.

“Hôm 30/8, trong cơn mưa lúc 5h sáng, Mặt Trời vẫn chưa lên hai chị em cố gắng hẹn nhau qua chiếc điện thoại Minh mượn được từ đồng đội. Gặp nhau, hai chị em mình rất sung sướng nhưng cũng chỉ được vài phút, chụp được đúng 3 tấm ảnh rồi lại về với khối. Nhưng cuối cùng, chị em mình đã có bức ảnh thật đẹp gửi về gia đình”, Duyên hào hứng kể lại.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được tổ chức với quy mô cấp quốc gia, quy tụ khoảng 30.000 người tham dự (không tính lực lượng diễu binh, diễu hành). Chương trình có sự tham gia của các khối lực lượng vũ trang, quần chúng và đoàn diễu binh đến từ 5 quốc gia khách mời. Sự kiện diễn ra từ 6h30 đến khoảng 10h sáng 2/9.

Trong những lần hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt vào cuối tháng 8, khi nhìn thấy đồng bào vẫy chào, ánh mắt đầy tình cảm và niềm tin, Chu Thị Duyên cảm thấy ấm lòng và càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân. Điều đó cũng tiếp thêm cho cô động lực để bước đi thật tự tin và trang nghiêm trong giờ phút long trọng vào sáng 2/9.