Chỉ huy khối quân nhân Nga: Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười của người Việt Nam

Chỉ huy Anton Mikhailov xúc động chia sẻ kỷ niệm tại Việt Nam, nói rằng chưa từng được đón tiếp nồng hậu và đặc biệt như trong lễ diễu binh 2/9.

Ngày 3/9, một ngày sau lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chỉ huy khối quân nhân Nga Anton Mikhailov (32 tuổi) có chia sẻ dài trên trang cá nhân về những ngày ở Việt Nam.

"Việt Nam thân mến! Tôi đã vô cùng hạnh phúc khi được đến thăm các bạn. Người dân tuyệt vời của các bạn đã chào đón chúng tôi bằng vòng tay rộng mở. Nếu có thể, tôi muốn ôm từng người trong số các bạn và chụp một bức ảnh kỷ niệm", Mikhailov mở đầu bài viết.

Hiểu rõ ý nghĩa thiêng liêng của sự kiện diễu binh trên Quảng trường Ba Đình, chỉ huy khối Nga cho biết anh đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất có thể để không phụ lòng tất cả. "Vì thế tôi đã giữ mọi thứ trong lòng cho đến phút cuối. Thực ra, tôi là một người yêu đời và cũng rất thích mỉm cười, bởi vì tôi có người vợ yêu dấu và cậu con trai tuyệt vời", anh chia sẻ.

Chỉ huy khối Nga Anton Mikhailov tại buổi tổng duyệt diễu binh hôm 30/8.

Mikhailov cảm thấy biết ơn vì tình cảm không thể diễn tả thành lời và những món quà mà người dân Việt Nam đã tặng cho đoàn quân nhân Nga. "Các bạn đều là những con người rất cởi mở và tuyệt vời. Tôi cảm thấy may mắn khi được lựa chọn để đại diện cho nước Nga, nếu không thì tôi đã không có cơ hội gặp gỡ các bạn. Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười, lòng tốt, sự hiếu khách của các bạn", anh viết.

Mikhailov khẳng định các quân nhân Nga đã mang về nước không chỉ là quà lưu niệm và những bức ảnh, mà còn là một phần tâm hồn, hơi ấm của người dân Việt Nam. "Cầu mong tình hữu nghị giữa hai dân tộc chúng ta ngày càng bền chặt, như những cây đa cổ thụ với bộ rễ ăn sâu vào lòng đất quê hương các bạn. Tôi sẽ mong đợi những cuộc gặp gỡ mới, những cơ hội mới cho đối thoại và hợp tác. Hẹn gặp lại, những người bạn thân mến!".

Trên trang cá nhân, vợ của Mikhailov cũng có dòng chia sẻ đặc biệt: "Anton là chỉ huy của đội Nga, các chàng trai của chúng tôi đã đại diện cho nước Nga. Tôi chưa bao giờ đăng tải điều gì tương tự như thế này. Dù Anton ở đâu, tôi cũng chưa bao giờ đăng gì cả! Hơn 10 năm qua, anh ấy tham gia duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5, khi thì mang cờ, khi thì làm chỉ huy nhóm tiêu binh. Nhưng cách mà buổi lễ diễu binh ở Hà Nội diễn ra… thật sự là điều đặc biệt! Cách mà Việt Nam chào đón họ… thật sự là điều đặc biệt! Chưa một quốc gia nào từng đón tiếp, đồng hành và chào tạm biệt họ như vậy…".

Chỉ huy khối Nga Anton Mikhailov thay mặt khối quân nhân Nga cảm ơn tình cảm, sự chào đón nồng nhiệt người dân Việt Nam.

Hai bài viết này nhanh chóng được hàng nghìn người nhấn yêu thích và chia sẻ. Nhiều người Việt Nam cũng để lại bình luận cảm ơn Mikhailov và các quân nhân Nga khác vì sự xuất hiện đặc biệt, ý nghĩa của họ trong lễ diễu binh hôm 2/9.

Sau khi nhập ngũ năm 2010, Mikhailov được phân vào Trung đoàn Cận vệ, thuộc Đội Danh dự. Sau một năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh tiếp tục phục vụ quân đội với tư cách trung sĩ chuyên nghiệp. Mikhailov có ngoại hình lý tưởng để trở thành người rước cờ: cao tới 1,90 m, dáng người cân đối, bước đi nhẹ nhàng.

Trong Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5/2024 tại Quảng trường Đỏ (Moscow), Mikhailov - người con thành phố Tver - đã vinh dự đảm nhiệm vị trí mang Quốc kỳ Nga.

Đối với Mikhailov, khoảnh khắc sải bước trên Quảng trường Đỏ còn mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc. Trong gia đình anh, truyền thống quân ngũ đã được khắc ghi từ nhiều thế hệ. Cụ của Mikhailov - Alexander Nikolaevich Mikhailov - từng là phi công Không quân Liên Xô trong Thế chiến II. Ông tham chiến ở mặt trận Moscow, Rostov-na-Donu và thực hiện tổng cộng 92 phi vụ chiến đấu, hơn 22.000 giờ bay. Với những đóng góp ấy, ông được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lenin, Huân chương Cờ đỏ, Huân chương Chiến tranh Vệ quốc, Huân chương Sao đỏ cùng nhiều huy chương khác, và xuất ngũ với quân hàm Đại tá Không quân, theo SB.