Chi nửa triệu đồng mua chỗ ngồi xem diễu binh từ trên cao

Nhiều người sẵn sàng chi 500.000-700.000 đồng đặt chỗ tại các quán cà phê, khách sạn, nhà hàng rooftop, mong muốn theo dõi trọn vẹn màn hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Hà Nội.

Quán cà phê ở ngã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên mở bán chỗ ngồi với mức giá 250.000 đồng/ghế. Ảnh: Thu Hiền.

Các buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) khiến không khí Hà Nội thêm sôi động, kéo theo nhu cầu tìm chỗ ngồi đẹp để theo dõi sự kiện tăng cao.

Không ít quán cà phê, khách sạn, nhà hàng có rooftop (tầng thượng) nằm trên các trục đường chính trở thành điểm đến được săn đón. Nhiều người dân và du khách sẵn sàng chi tiền để vừa có chỗ ngồi thoải mái, vừa có tầm nhìn đẹp trong ngày hội lớn.

Nằm trên tầng thượng của Soleil Boutique Hotel (đường Hàng Bông, phường Hoàn Kiếm), Soleil Sky Bar là một trong những địa điểm nổi bật. Với tầm nhìn 360 độ bao quát phố cổ Hà Nội, từ Tràng Tiền, Hàng Bông đến khu Ba Đình, nơi đây được đánh giá là điểm lý tưởng để thưởng ngoạn thành phố từ trên cao.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện cơ sở cho biết mở dịch vụ đặt chỗ với giá 500.000 đồng/người (gồm một đồ uống) cho ngày tổng duyệt 24/8 và 700.000 đồng/người (gồm một đồ uống) cho ngày Quốc khánh 2/9. Hiện cơ sở vẫn còn nhiều vị trí đẹp chờ khách đặt cho dịp đại lễ.

Khối nữ Quân nhạc đi giữa vòng tay nhân dân trong buổi tổng hợp luyện tối 21/8. Ảnh: Trang Nguyễn.

Tương tự, tiệm bánh Esmée Patisserie trên phố Hàng Khay (phường Hoàn Kiếm) có "view triệu đô" nhìn thẳng ra ngã tư Tràng Tiền và hồ Gươm, cũng thông báo kín chỗ cho ngày 2/9 và các buổi hợp luyện.

Khách phải đặt trước, tính phí theo đầu người. Vé ngồi ngoài ban công trong các buổi hợp luyện có giá 500.000 đồng/người, bao gồm một bánh và một đồ uống; chỗ ngồi trong nhà 300.000 đồng/người, kèm một đồ uống. Riêng ngày 2/9, khách sẽ không được sử dụng chỗ ngồi ngoài ban công.

"Trong buổi hợp luyện đầu tiên, khách ngồi kín ngoài ban công, chiêm ngưỡng một số đoàn diễu binh, diễu hành đi qua ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay", đại diện quán cho hay.

Nhân viên quán cà phê gần Công viên Thống Nhất tất bật chuẩn bị phục vụ lượng khách lớn, chiều 21/8. Ảnh: Ngọc Bích.

Trong khi đó, đại diện Essence Coffee & Tea cho biết toàn bộ chỗ ngồi ngày 2/9 đã được đặt hết. Với các buổi hợp luyện vào ngày 24 và 30/8, quán vẫn còn một số vị trí, riêng tầng 3 còn trống vài bàn, nhưng những chỗ có tầm nhìn đẹp đã kín khách. Mỗi ghế ngồi được tính phí 50.000 đồng/người, không tăng giá đồ ăn, thức uống.

Quán có 5 tầng, nằm ngay vị trí "đắc địa" ngã tư Lê Duẩn, ga Hà Nội, công viên Thống Nhất, Lăng Bác và Văn Miếu. Khách được bố trí ngồi từ tầng 2 đến tầng 4, không sử dụng tầng thượng, tầng một để xe. Trong buổi hợp luyện đầu tiên vào ngày 21/8, toàn bộ chỗ ngồi tại quán cũng kín khách.

"Quán sắp xếp đa dạng bàn ghế, từ bàn dài, ghế cao sát cửa sổ đến bàn gỗ 7 ghế, bàn đôi, bàn 4 hoặc bàn mini riêng tư. Ba mặt sàn phủ kính rộng rãi, du khách không lo bị chắn tầm nhìn", vị đại diện nói.

Tầm nhìn "view triệu đô" từ quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ. Ảnh: Vietsun Coffee.

Quán Vietsun Coffee mới khai trương, tọa lạc tại số 2 Điện Biên Phủ - điểm giao thoa của 3 trục đường lớn Nguyễn Thái Học - Điện Biên Phủ - Tràng Thi, hút khách xem diễu binh với giá tầm trung 300.000 đồng/người (tặng kèm một đồ uống).

Nguyễn Tiến Đạt, chủ quán, cho biết ngay từ đầu tháng 8, khách đã liên hệ đặt chỗ. Quán giới hạn 60 khách trong ngày 2/9 để đảm bảo ai đến cũng được phục vụ tốt nhất.

"Đến thời điểm này, tất cả chỗ ngồi đều đã kín", anh nói.

Sức hút của quán đến từ không gian 2 tầng nhìn thẳng ra phố. Tầng 2 với cửa kính lớn ôm trọn tầm nhìn tuyến Nguyễn Thái Học - nơi các khối Bộ binh, Đặc chủng Công an Nhân dân, Pháo binh sẽ lần lượt đi qua.

Khách ngồi bên trong, nhâm nhi ly cà phê đặc sản Việt Nam trong phòng mát lạnh mà vẫn bắt trọn từng bước nhịp quân. Tầng 3, không gian mở ngoài trời, lại là lựa chọn cho những ai muốn đắm chìm trong không khí hân hoan của ngày hội lớn.

Theo kế hoạch, các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt sẽ diễn ra vào các ngày 21, 24 và 30/8, trước khi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức được tổ chức lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Lễ diễu binh huy động đầy đủ lực lượng với các khối diễu hành trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Gần 16.000 người tham gia, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe pháo, trang bị đặc chủng của Quân đội, Công an.