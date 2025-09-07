Chi phí bảo hiểm xe điện tại Mỹ đắt hơn 49% so với xe xăng

Theo dữ liệu từ Insurify, chi phí bảo hiểm xe điện tại Mỹ hiện cao hơn gần 50% so với xe xăng, với Tesla đứng đầu danh sách các mẫu xe đắt đỏ nhất khi mua bảo hiểm.

Theo báo cáo mới nhất của Insurify, chi phí bảo hiểm xe điện (EV) tại Mỹ cao hơn tới 48,54% so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Trong khi mức phí bảo hiểm trung bình của xe xăng là 2.732 USD /năm, người dùng xe điện phải chi trung bình 4.058 USD /năm. Tại bang Florida và Nevada, con số này lên tới 5.000 USD /năm - cao nhất toàn nước Mỹ.

Bên cạnh việc so sánh các công nghệ, giá cả hay chương trình hậu mãi, chênh lệch mức phí bảo hiểm hàng năm giữa xe điện và xe sử dụng động cơ đốt trong cũng là một yếu tố đáng cân nhắc.

Báo cáo cho thấy trong 12 tháng qua, phí bảo hiểm xe điện đã tăng 16%, trái ngược với mức bảo hiểm cho ôtô truyền thống vẫn ổn định. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí sửa chữa và thay thế cao hơn, khi xe điện thường đòi hỏi linh kiện chính hãng và số giờ lao động nhiều gấp đôi xe xăng. Ngoài ra, giá xe điện trung bình cũng cao hơn 18% so với xe xăng, khiến rủi ro bồi thường của các công ty bảo hiểm tăng lên.

Không chỉ vậy, yếu tố cơ sở hạ tầng sạc, số lượng chuyên viên kỹ thuật có chuyên môn và chính sách ưu đãi cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí bảo hiểm. Mức tín dụng thuế liên bang dành cho EV lên tới 7.500 USD , vốn giúp giảm bớt gánh nặng chi phí ban đầu, sẽ hết hạn vào ngày 30/9, dự báo có thể kìm hãm tốc độ phổ cập xe điện và làm chi phí bảo hiểm tăng thêm.

Cơ sở hạ tầng sạc, chính sách ưu đãi... cũng ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền mà người dùng phải trả. Thậm chí, việc cắt giảm mức tín dụng thuế liên bang vào cuối tháng 9 này cũng khiến chi phí bảo hiểm xe điện tăng vọt.

Trong phân khúc xe điện, Tesla dẫn đầu về chi phí bảo hiểm. Model X hiện là mẫu xe tốn kém nhất với mức phí trung bình 4.765 USD /năm, tăng 36% so với năm trước. Đứng ngay sau là Model 3, dù có giá bán chỉ bằng phân nửa Model X nhưng lại có chi phí bảo hiểm trung bình 4.546 USD /năm, đi kèm tỷ lệ yêu cầu bồi thường tới 26,95%, cao gấp nhiều lần mức trung bình 3,12% của các mẫu xe điện khác.

Tesla Model Y và Model S cũng thuộc nhóm đắt đỏ với giá trị trung bình của hợp đồng bảo hiểm lần lượt là 4.189 USD /năm và 3.909 USD /năm, với tỷ lệ yêu cầu bồi thường lần lượt là 29,47% và 5,22%. Dữ liệu từ Insurify cho thấy chi phí bảo hiểm xe Tesla trung bình cao hơn 26% so với các hãng xe điện khác.

Tại Mỹ, Tesla góp mặt trong nhóm những hãng xe có chi phí bảo hiểm đắt đỏ nhất. Cao nhất là Model X với 4.765 USD /năm, tiếp theo là Model 3, Model Y và Model S với con số trung bình lần lượt là 4.546, 4.189 và 3.909 USD /năm.

Theo báo cáo từ Mitchell, một công ty phần mềm chuyên cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực bảo hiểm và sửa chữa ôtô, chi phí sửa chữa xe điện cao hơn 22% so với xe xăng. Một vụ va chạm của xe điện cần trung bình 3,04 giờ lao động để khắc phục, so với chỉ 1,66 giờ đối với xe sử dụng động cơ đốt trong.

Thêm vào đó, pin xe điện là một phụ tùng đặc thù, giá thay thế rất cao và thường là cấu trúc chịu lực của xe. Các hệ thống hỗ trợ lái cao cấp ADAS cũng làm tăng chi phí sửa chữa vì dễ hỏng khi va chạm và cần nhiều cảm biến, camera, phụ tùng chính hãng để thay thế.

Việc phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ điện tử khiến mức giá trung bình của xe điện cao hơn xe xăng cùng phân khúc. Đồng thời, chi phí, số lượng phụ tùng cũng như số giờ công lao động khi sửa chữa xe điện cũng cao hơn nhiều lần xe xăng.

Dữ liệu của Insurify cho thấy Millennials (thế hệ Y) và Gen Z chiếm phần lớn số người sử dụng xe điện với tỷ lệ lần lượt 41% và 25%. Tuy nhiên, có đến 44% số người được khảo sát cho biết việc cắt giảm tín dụng thuế của xe điện vào cuối tháng 9 này sẽ ảnh hưởng đến quyết định mua xe trong tương lai.

Người lái xe điện có tỷ lệ vi phạm uống rượu khi lái xe thấp hơn khi chỉ đạt mức 0,5%, so với 0,7% của người lái xe xăng. Điều này cho thấy rủi ro tai nạn không phải là nguyên nhân chính khiến chi phí bảo hiểm xe điện cao. Thay vào đó, giá trị xe, chi phí sửa chữa và tần suất bồi thường mới là yếu tố then chốt.

Dù trong tương lai công nghệ có thể kéo chi phí bảo hiểm xe điện xuống thấp hơn, thực tế hiện nay người tiêu dùng Mỹ vẫn phải trả mức phí cao hơn tới 49% so với xe xăng - một con số khó chối cãi.

Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn lạc quan rằng xu hướng giảm giá pin, mở rộng hạ tầng sạc, tái chế pin và các ưu đãi từ bang và địa phương sẽ tiếp tục thúc đẩy thị trường EV. Trong dài hạn, các yếu tố này có thể giúp cân bằng lại chi phí bảo hiểm và biến xe điện thành lựa chọn hợp lý hơn cho người tiêu dùng.