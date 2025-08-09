Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chi tiết Audi A5L Sportback bản kéo dài trục cơ sở tại Trung Quốc

  Thứ bảy, 9/8/2025 19:42 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Audi A5L Sportback sở hữu thiết kế kéo dài trục cơ sở cùng công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến của Huawei, có mức giá khởi điểm từ 36.200 USD.

sedan, sportback, liftback, audi, audi trung quoc, a5, a5l, audi a5, audi a5l, audi a5 sportback, audi a5l sportback, FAW, SAIC anh 1

Từng xuất hiện tại Triển lãm Ôtô Thượng Hải 2025, Audi A5L Sportback đã chính thức được bàn giao đến khách hàng tại Trung Quốc, sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại cùng nhiều công nghệ tiên tiến do các doanh nghiệp nội địa cung cấp.
sedan, sportback, liftback, audi, audi trung quoc, a5, a5l, audi a5, audi a5l, audi a5 sportback, audi a5l sportback, FAW, SAIC anh 2

Khác với phiên bản A5L Sedan thế hệ mới đến từ liên doanh FAW-Volkswagen ra mắt vào cuối năm ngoái, mẫu liftback 5 cửa này là sản phẩm của liên doanh SAIC Volkswagen.

sedan, sportback, liftback, audi, audi trung quoc, a5, a5l, audi a5, audi a5l, audi a5 sportback, audi a5l sportback, FAW, SAIC anh 3

Được phát triển trên nền tảng Premium Platform Combustion (PPC), đây cũng là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong đầu tiên được trang bị công nghệ hỗ trợ lái cao cấp Qiankun của tập đoàn Huawei.
sedan, sportback, liftback, audi, audi trung quoc, a5, a5l, audi a5, audi a5l, audi a5 sportback, audi a5l sportback, FAW, SAIC anh 4

Thiết kế này được xem là bản kế thừa trực tiếp của A5 Sportback thế hệ thứ hai. Trước đó, Audi đã dùng tên gọi A5 theo cách đặt tên mới, thực chất chỉ là thế hệ tiếp theo của A4 Sedan thế hệ trước đây.
sedan, sportback, liftback, audi, audi trung quoc, a5, a5l, audi a5, audi a5l, audi a5 sportback, audi a5l sportback, FAW, SAIC anh 5

Mẫu liftback hạng sang này được trang bị công nghệ đèn pha Matrix LED với khả năng tắt/mở từng bóng độc lập, cho phép tích hợp nhiều tính năng an toàn.
sedan, sportback, liftback, audi, audi trung quoc, a5, a5l, audi a5, audi a5l, audi a5 sportback, audi a5l sportback, FAW, SAIC anh 6

Điểm phân biệt dễ dàng giữa các phiên bản là lưới tản nhiệt cỡ lớn đi kèm logo Audio phát sáng, vốn khá được lòng các khách hàng tại Trung Quốc. Trên biến thể Sedan/Avant, cơ cấu này có diện tích nhỏ hơn.
sedan, sportback, liftback, audi, audi trung quoc, a5, a5l, audi a5, audi a5l, audi a5 sportback, audi a5l sportback, FAW, SAIC anh 7

Xe có kích thước 4.903 x 1.883 x 1.427, trục cơ sở dài 2.922 mm. So với bản A5 Sportback tiêu chuẩn, chiếc xe dài hơn 74 mm, rộng hơn 23 mm nhưng thấp hơn 17 mm.
sedan, sportback, liftback, audi, audi trung quoc, a5, a5l, audi a5, audi a5l, audi a5 sportback, audi a5l sportback, FAW, SAIC anh 8

Xe được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm đa chấu 20 inch với bề mặt phay hoặc sơn đen, đi kèm lốp Pirelli P Zero. Cùm phanh được sơn đỏ mang phong cách thể thao hơn.
sedan, sportback, liftback, audi, audi trung quoc, a5, a5l, audi a5, audi a5l, audi a5 sportback, audi a5l sportback, FAW, SAIC anh 9

Thiết kế Sportback giúp vuốt dài phần mui xuống khoang hành lý, kết thúc bằng thiết kế dạng đuôi vịt khí động học. Cụm đèn hậu kỹ thuật số OLED kéo dài theo bề ngang thân xe.
sedan, sportback, liftback, audi, audi trung quoc, a5, a5l, audi a5, audi a5l, audi a5 sportback, audi a5l sportback, FAW, SAIC anh 10

Nội thất Audi A5L Sportback không có nhiều sự khác biệt so với các thị trường khác. Vô lăng được thiết kế thể thao với hai đáy bằng cùng các phím chức năng cảm ứng.
sedan, sportback, liftback, audi, audi trung quoc, a5, a5l, audi a5, audi a5l, audi a5 sportback, audi a5l sportback, FAW, SAIC anh 11sedan, sportback, liftback, audi, audi trung quoc, a5, a5l, audi a5, audi a5l, audi a5 sportback, audi a5l sportback, FAW, SAIC anh 12

Ghế ngồi trên xe được bọc chất liệu da cao cấp với nhiều kiểu phối màu khác nhau, đi kèm các tùy chọn tiện nghi như điều chỉnh đa hướng, sưởi, làm mát, massage...
sedan, sportback, liftback, audi, audi trung quoc, a5, a5l, audi a5, audi a5l, audi a5 sportback, audi a5l sportback, FAW, SAIC anh 13

Bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số có kích thước lên đến 11.9 inch được chuyển ngữ tiếng Hoa, bên cạnh cảm biến đặt sau vô lăng nhằm theo dõi tình trạng người lái.
sedan, sportback, liftback, audi, audi trung quoc, a5, a5l, audi a5, audi a5l, audi a5 sportback, audi a5l sportback, FAW, SAIC anh 14sedan, sportback, liftback, audi, audi trung quoc, a5, a5l, audi a5, audi a5l, audi a5 sportback, audi a5l sportback, FAW, SAIC anh 15

Tài xế có thể điều chỉnh các tính năng vận hành và tiện nghi thông qua màn hình trung tâm cảm ứng kích thước 14.5 inch, trong khi đó người ngồi bên cạnh có thể sử dụng màn hình phụ trợ kích thước 10.9 inch.
sedan, sportback, liftback, audi, audi trung quoc, a5, a5l, audi a5, audi a5l, audi a5 sportback, audi a5l sportback, FAW, SAIC anh 16

Tuy vậy, chỗ ngồi ở phía sau không được rộng rãi bằng phiên bản A5L Sedan do trục cơ sở ngắn hơn 47 mm và phần trần xe bị vuốt thấp xuống.
sedan, sportback, liftback, audi, audi trung quoc, a5, a5l, audi a5, audi a5l, audi a5 sportback, audi a5l sportback, FAW, SAIC anh 17

Dựa trên nền tảng PPC, Audi A5L Sportback sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng tăng áp 2.0L EA888 thế hệ thứ 5, đi kèm công nghệ MHEV Plus 48 V cùng 2 tùy chọn công suất 204 mã lực và 272 mã lực.
sedan, sportback, liftback, audi, audi trung quoc, a5, a5l, audi a5, audi a5l, audi a5 sportback, audi a5l sportback, FAW, SAIC anh 18

Kết hợp với động cơ này là hộp số 7 cấp S tronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian quattro. Mẫu xe này có thể di chuyển với chế độ thuần điện khi vận tốc dưới 25 km/h.
sedan, sportback, liftback, audi, audi trung quoc, a5, a5l, audi a5, audi a5l, audi a5 sportback, audi a5l sportback, FAW, SAIC anh 19

Cơ cấu tăng áp của xe được thừa hưởng công nghệ biến thiên của Porsche, cho phép mẫu liftback 5 cửa này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,6 giây.
sedan, sportback, liftback, audi, audi trung quoc, a5, a5l, audi a5, audi a5l, audi a5 sportback, audi a5l sportback, FAW, SAIC anh 20sedan, sportback, liftback, audi, audi trung quoc, a5, a5l, audi a5, audi a5l, audi a5 sportback, audi a5l sportback, FAW, SAIC anh 21sedan, sportback, liftback, audi, audi trung quoc, a5, a5l, audi a5, audi a5l, audi a5 sportback, audi a5l sportback, FAW, SAIC anh 22

Đây cũng là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong đầu tiên được trang bị công nghệ hỗ trợ lái cao cấp Qiankun của tập đoàn Huawei, gồm 2 cảm biến LiDAR, 11 camera độ nét cao, 6 radar băng tần milimét và 12 radar siêu âm.
sedan, sportback, liftback, audi, audi trung quoc, a5, a5l, audi a5, audi a5l, audi a5 sportback, audi a5l sportback, FAW, SAIC anh 23

Xe cũng được trang bị nhiều tiện nghi như cửa sổ trời toàn cảnh thông minh Panorama với công nghệ thay đổi độ trong suốt PDLC, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 20 loa...
sedan, sportback, liftback, audi, audi trung quoc, a5, a5l, audi a5, audi a5l, audi a5 sportback, audi a5l sportback, FAW, SAIC anh 24

Vào đầu tháng 8/2025, mẫu xe sang này đã nhận hơn 9.800 đơn đặt trước. Tại Trung Quốc, Audi A5L Sportback có giá từ 259.900 NDT (khoảng 36.200 USD).

sedan sportback liftback audi audi trung quốc a5 a5l audi a5 audi a5l audi a5 sportback audi a5l sportback FAW SAIC Huawei

