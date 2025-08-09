Chi tiết Audi A5L Sportback bản kéo dài trục cơ sở tại Trung Quốc

|
Từng xuất hiện tại Triển lãm Ôtô Thượng Hải 2025, Audi A5L Sportback đã chính thức được bàn giao đến khách hàng tại Trung Quốc, sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại cùng nhiều công nghệ tiên tiến do các doanh nghiệp nội địa cung cấp.
|
Khác với phiên bản A5L Sedan thế hệ mới đến từ liên doanh FAW-Volkswagen ra mắt vào cuối năm ngoái, mẫu liftback 5 cửa này là sản phẩm của liên doanh SAIC Volkswagen.
|
Được phát triển trên nền tảng Premium Platform Combustion (PPC), đây cũng là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong đầu tiên được trang bị công nghệ hỗ trợ lái cao cấp Qiankun của tập đoàn Huawei.
|
Thiết kế này được xem là bản kế thừa trực tiếp của A5 Sportback thế hệ thứ hai. Trước đó, Audi đã dùng tên gọi A5 theo cách đặt tên mới, thực chất chỉ là thế hệ tiếp theo của A4 Sedan thế hệ trước đây.
|
Mẫu liftback hạng sang này được trang bị công nghệ đèn pha Matrix LED với khả năng tắt/mở từng bóng độc lập, cho phép tích hợp nhiều tính năng an toàn.
|
Điểm phân biệt dễ dàng giữa các phiên bản là lưới tản nhiệt cỡ lớn đi kèm logo Audio phát sáng, vốn khá được lòng các khách hàng tại Trung Quốc. Trên biến thể Sedan/Avant, cơ cấu này có diện tích nhỏ hơn.
|
Xe có kích thước 4.903 x 1.883 x 1.427, trục cơ sở dài 2.922 mm. So với bản A5 Sportback tiêu chuẩn, chiếc xe dài hơn 74 mm, rộng hơn 23 mm nhưng thấp hơn 17 mm.
|
Xe được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm đa chấu 20 inch với bề mặt phay hoặc sơn đen, đi kèm lốp Pirelli P Zero. Cùm phanh được sơn đỏ mang phong cách thể thao hơn.
|
Thiết kế Sportback giúp vuốt dài phần mui xuống khoang hành lý, kết thúc bằng thiết kế dạng đuôi vịt khí động học. Cụm đèn hậu kỹ thuật số OLED kéo dài theo bề ngang thân xe.
|
Nội thất Audi A5L Sportback không có nhiều sự khác biệt so với các thị trường khác. Vô lăng được thiết kế thể thao với hai đáy bằng cùng các phím chức năng cảm ứng.
|
|
Ghế ngồi trên xe được bọc chất liệu da cao cấp với nhiều kiểu phối màu khác nhau, đi kèm các tùy chọn tiện nghi như điều chỉnh đa hướng, sưởi, làm mát, massage...
|
Bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số có kích thước lên đến 11.9 inch được chuyển ngữ tiếng Hoa, bên cạnh cảm biến đặt sau vô lăng nhằm theo dõi tình trạng người lái.
|
Tài xế có thể điều chỉnh các tính năng vận hành và tiện nghi thông qua màn hình trung tâm cảm ứng kích thước 14.5 inch, trong khi đó người ngồi bên cạnh có thể sử dụng màn hình phụ trợ kích thước 10.9 inch.
|
Tuy vậy, chỗ ngồi ở phía sau không được rộng rãi bằng phiên bản A5L Sedan do trục cơ sở ngắn hơn 47 mm và phần trần xe bị vuốt thấp xuống.
|
Dựa trên nền tảng PPC, Audi A5L Sportback sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng tăng áp 2.0L EA888 thế hệ thứ 5, đi kèm công nghệ MHEV Plus 48 V cùng 2 tùy chọn công suất 204 mã lực và 272 mã lực.
|
Kết hợp với động cơ này là hộp số 7 cấp S tronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian quattro. Mẫu xe này có thể di chuyển với chế độ thuần điện khi vận tốc dưới 25 km/h.
|
Cơ cấu tăng áp của xe được thừa hưởng công nghệ biến thiên của Porsche, cho phép mẫu liftback 5 cửa này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,6 giây.
|
Đây cũng là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong đầu tiên được trang bị công nghệ hỗ trợ lái cao cấp Qiankun của tập đoàn Huawei, gồm 2 cảm biến LiDAR, 11 camera độ nét cao, 6 radar băng tần milimét và 12 radar siêu âm.
|
Xe cũng được trang bị nhiều tiện nghi như cửa sổ trời toàn cảnh thông minh Panorama với công nghệ thay đổi độ trong suốt PDLC, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 20 loa...
|
Vào đầu tháng 8/2025, mẫu xe sang này đã nhận hơn 9.800 đơn đặt trước. Tại Trung Quốc, Audi A5L Sportback có giá từ 259.900 NDT (khoảng 36.200 USD).
