Chi tiết Audi A5L Sportback bản kéo dài trục cơ sở tại Trung Quốc

Thiết kế này được xem là bản kế thừa trực tiếp của A5 Sportback thế hệ thứ hai. Trước đó, Audi đã dùng tên gọi A5 theo cách đặt tên mới, thực chất chỉ là thế hệ tiếp theo của A4 Sedan thế hệ trước đây.