Chi tiết bán tải Nissan Navara X-Tremer vừa ra mắt

Nissan Malaysia vừa trình làng gói nâng cấp mới X-Tremer dành cho dòng bán tải Navara thế hệ thứ ba, vốn đã ra mắt từ năm 2014 và nhận được bản facelift vào năm 2020.
Trang bị này được trang bị trên cả 3 phiên bản Nissan Navara V, Navara VL và Navara Pro-4X, vốn có thể được phân biệt qua một số chi tiết như logo, thiết kế mâm...
Tuy nhiên, cả 3 phiên bản đều sở hữu cản trước "X-formation" cỡ lớn tối màu, kết nối trực tiếp với lưới tản nhiệt viền to bản, vốn được sơn bóng hoặc nhám tùy phiên bản.
Navara X-Tremer được bổ sung thêm "mang cá" với bề mặt giả vân sợi carbon, tuy nhiên chỉ có tính trang trí. Vòm bánh xe cũng được bổ sung ốp tối màu phong cách off-road.
Tuy vậy, thiết kế mâm của từng phiên bản vẫn được giữ nguyên. Phiên bản tiêu chuẩn Navara V và VL được trang bị mâm hợp kim 17 inch và 18 inch, trong khi phiên bản cao cấp nhất được lắp đặt mâm Pro-4X 17 inch sơn đen.
Phần đuôi của mẫu bán tải này cũng không có nhiều sự khác biệt so với các bản tiêu chuẩn. Người mua có thể phân biệt các biến thể thông qua logo được dán tại thùng xe.
Nội thất Nissan Navara X-Tremer được làm mới cùng vô lăng bọc da, bảng taplo được bọc chất liệu mềm với đường chỉ tương phản kép, nút khởi động đặt tại vị trí thuận tiện hơn...
Toàn bộ ghế được bọc chất liệu Quole Modure chống bám bẩn. Hàng ghế trước được nâng cấp thiết kế "không trọng lực" giúp đem đến cảm giác thoải mái hơn khi sử dụng.
Đặc biệt, màn hình trung tâm cảm ứng 8 inch cũng được nâng cấp thiết kế mới với ít các phím bấm ở viền dọc xung quanh, hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto.
Tại thị trường Malaysia, Nissan Navara X-Tremer vẫn được trang bị động cơ diesel 4 xy-lanh tăng áp 2.5L, công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm.
Sức mạnh được truyền đến cầu sau thông qua hộp số 7 cấp tự động và khóa vi sai điện tử. Xe vẫn sử dụng phanh đĩa tại cầu trước và phanh tang trống tại cầu sau.
Hệ thống treo của mẫu bán tải này vẫn sử dụng cơ cấu tay đòn kép tại cầu trước và treo đa điểm tại cầu sau. Các tính năng an toàn vẫn được trang bị đầy đủ như cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường...
Tại Malaysia, Nissan Navara X-Tremer 2.5 V A/T có giá từ 134.800 ringgit (31.900 USD), Navara X-Tremer 2.5 VL A/T có giá từ 146.900 ringgit (34.800 USD). Phiên bản thể thao Nissan Navara X-Tremer Pro-4X có giá 154.800 ringgit (36.600 USD).
