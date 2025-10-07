Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Xe máy

Chi tiết Benda Dark Flag 500 Commander - môtô 500 cc có treo khí nén

  • Thứ ba, 7/10/2025 14:54 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Mẫu môtô cruiser của thương hiệu Trung Quốc sở hữu ngoại hình hầm hố, chiều cao yên tại vị trí người lái có thể điều chỉnh nhờ hệ thống treo khí nén.

Benda Dark Flag 500 Commander anh 1

Một đại lý chuyên kinh doanh môtô, xe gắn máy nhập khẩu tại TP.HCM vừa ra mắt Benda Dark Flag 500 Commander. Mẫu cruiser phân khối lớn sở hữu vẻ ngoài hầm hố, sử dụng động cơ V4 cùng nhiều trang bị và công nghệ đáng chú ý.
Benda Dark Flag 500 Commander anh 2

Các kích thước dài x rộng x cao của Benda Dark Flag 500 Commander lần lượt 2.330 x 800 x 1.267 mm, khoảng cách giữa 2 bánh xe đạt 1.267 mm. Chiếc cruiser thương hiệu Trung Quốc có khối lượng không tải 241 kg.
Benda Dark Flag 500 Commander anh 3

Khoảng sáng gầm xe 150 mm.
Benda Dark Flag 500 Commander anh 4Benda Dark Flag 500 Commander anh 5

Toàn bộ thân xe Benda Dark Flag 500 Commander sở hữu tạo hình khá cơ bắp.
Benda Dark Flag 500 Commander anh 6Benda Dark Flag 500 Commander anh 7

Cụm đèn pha LED sở hữu thiết kế dạng mắt mèo, logo thương hiệu Benda khắc bên trong. Xi-nhan đặt rời.

Benda Dark Flag 500 Commander anh 8

Cụm đèn hậu LED ẩn bên trong yên xe.
Benda Dark Flag 500 Commander anh 9

Do là một chiếc cruiser, Benda Dark Flag 500 Commander có chiều cao yên tại vị trí người lái chỉ khoảng 670-700 mm. Toàn bộ yên xe bọc da, sở hữu thiết kế công thái học.
Benda Dark Flag 500 Commander anh 10Benda Dark Flag 500 Commander anh 11

Chiều cao yên xe Benda Dark Flag 500 Commander có thể điều chỉnh nhờ vào hệ thống treo khí nén. Người dùng có thể chủ động tăng/giảm thông qua nút bấm trên cùm công tắc.
Benda Dark Flag 500 Commander anh 12

Cùng với hệ thống treo khí nén, bánh sau của xe sử dụng mâm nhôm đúc đa chấu kích thước 16 inch, lốp xe thông số 150/80. Phanh đĩa sau đường kính 260 mm, tích hợp ABS.
Benda Dark Flag 500 Commander anh 13Benda Dark Flag 500 Commander anh 14

Phía trước, xe sử dụng phuộc upside-down. Mâm xe là loại nhôm đúc đa chấu kích thước 16 inch đi kèm bộ lốp thông số 130/90.
Benda Dark Flag 500 Commander anh 15Benda Dark Flag 500 Commander anh 16

Bánh trước dùng phanh đĩa Brembo đường kính 320 mm, kẹp phanh J.Juan. Tương tự phía sau, tính năng ABS cũng được tích hợp cho hệ thống phanh bánh trước.
Benda Dark Flag 500 Commander anh 17Benda Dark Flag 500 Commander anh 18

Benda Dark Flag 500 Commander trang bị bình xăng dung tích 16 lít, có các đường gân chạy dọc, nắp bình xăng đặt lệch về bên phải.

Benda Dark Flag 500 Commander anh 19

Ngay giữa bình xăng có một dải đèn nhỏ, hiển thị trực quan mức nhiên liệu hiện tại của Benda Dark Flag 500 Commander.
Benda Dark Flag 500 Commander anh 20

Cụm màn hình TFT dạng tròn, hiển thị sắc nét các thông tin quan trọng như tốc độ, vòng tua hay cấp hiện tại của hệ thống treo khí nén.
Benda Dark Flag 500 Commander anh 21Benda Dark Flag 500 Commander anh 22

Cận cảnh cùm công tắc của Benda Dark Flag 500 Commander.
Benda Dark Flag 500 Commander anh 23Benda Dark Flag 500 Commander anh 24

Người lái có thể điều khiển hệ thống kiểm soát hành trình, điều chỉnh hệ thống treo khí nén hay tính năng kiểm soát lực kéo chủ động (TCS).
Benda Dark Flag 500 Commander anh 25

"Trái tim" của Benda Dark Flag 500 Commander là khối động cơ V4 dung tích 496 cc, 16 van, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 54,5 mã lực tại 10.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 42 Nm tại 7.500 vòng/phút.
Benda Dark Flag 500 Commander anh 26Benda Dark Flag 500 Commander anh 27

Hãng xe Trung Quốc cho biết Benda Dark Flag 500 Commander có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 5,9 lít/100 km.
Benda Dark Flag 500 Commander anh 28

Benda Dark Flag 500 Commander sử dụng hộp số 6 cấp, truyền động bằng dây đai. Xe được trang bị ly hợp chống trượt Slipper Clutch.
Benda Dark Flag 500 Commander anh 29

Mẫu cruiser thương hiệu Trung Quốc còn được trang bị hệ thống bướm ga điện tử, tính năng tắt xy-lanh tự động khi dừng.
Benda Dark Flag 500 Commander anh 30

Benda Dark Flag 500 Commander được giới thiệu tại Việt Nam với 3 tùy chọn màu sắc, gồm Đen Fantasy Black, Đỏ Allure Red và Trắng Mystic White.
Benda Dark Flag 500 Commander anh 31

Đơn vị phân phối chưa công bố giá bán dành cho Benda Dark Flag 500 Commander tại Việt Nam. Ở quê nhà Trung Quốc, xe có giá khởi điểm 37.000 NDT, tương đương khoảng 5.195 USD hoặc 137,25 triệu đồng.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Chiếc môtô sử dụng nhiên liệu là nước

Benda BD999 có động cơ 4 xy-lanh 1.000 cc, hoạt động hoàn toàn bằng nước.

09:16 6/5/2021

Cận cảnh Zontes 368G - xe tay ga Trung Quốc giá 138 triệu đồng

Chiếc xe tay ga thương hiệu Trung Quốc được trang bị sẵn khung chống đổ, bảo vệ tay lái, tích hợp camera hành trình và nhiều tiện nghi, tính năng an toàn khác.

18:27 27/8/2025

Phúc Hậu

Benda Dark Flag 500 Commander cruiser môtô phân khối lớn xe Trung Quốc treo khí nén

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý