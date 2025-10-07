Chi tiết Benda Dark Flag 500 Commander - môtô 500 cc có treo khí nén

Một đại lý chuyên kinh doanh môtô, xe gắn máy nhập khẩu tại TP.HCM vừa ra mắt Benda Dark Flag 500 Commander. Mẫu cruiser phân khối lớn sở hữu vẻ ngoài hầm hố, sử dụng động cơ V4 cùng nhiều trang bị và công nghệ đáng chú ý.

Các kích thước dài x rộng x cao của Benda Dark Flag 500 Commander lần lượt 2.330 x 800 x 1.267 mm, khoảng cách giữa 2 bánh xe đạt 1.267 mm. Chiếc cruiser thương hiệu Trung Quốc có khối lượng không tải 241 kg.

Do là một chiếc cruiser, Benda Dark Flag 500 Commander có chiều cao yên tại vị trí người lái chỉ khoảng 670-700 mm. Toàn bộ yên xe bọc da, sở hữu thiết kế công thái học.

Chiều cao yên xe Benda Dark Flag 500 Commander có thể điều chỉnh nhờ vào hệ thống treo khí nén. Người dùng có thể chủ động tăng/giảm thông qua nút bấm trên cùm công tắc.

Cùng với hệ thống treo khí nén, bánh sau của xe sử dụng mâm nhôm đúc đa chấu kích thước 16 inch, lốp xe thông số 150/80. Phanh đĩa sau đường kính 260 mm, tích hợp ABS.

Bánh trước dùng phanh đĩa Brembo đường kính 320 mm, kẹp phanh J.Juan. Tương tự phía sau, tính năng ABS cũng được tích hợp cho hệ thống phanh bánh trước.

"Trái tim" của Benda Dark Flag 500 Commander là khối động cơ V4 dung tích 496 cc, 16 van, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 54,5 mã lực tại 10.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 42 Nm tại 7.500 vòng/phút.

Đơn vị phân phối chưa công bố giá bán dành cho Benda Dark Flag 500 Commander tại Việt Nam. Ở quê nhà Trung Quốc, xe có giá khởi điểm 37.000 NDT, tương đương khoảng 5.195 USD hoặc 137,25 triệu đồng.

