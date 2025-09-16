Chi tiết bộ đôi Vespa bản đặc biệt Officina 8, giá cao nhất 160 triệu

|
Piaggio vừa giới thiệu 2 mẫu xe mới thuộc bộ sưu tập Officina 8 tại Việt Nam, lấy cảm hứng từ công xưởng Officina 8, nơi sản xuất chiếc Vespa đầu tiên tại Italy. Hai chiếc Sprint và GTV 300 được làm mới về màu sắc và bổ sung logo của BST, không thay đổi nhiều về thiết kế hay công nghệ.
|
Chiếc Vespa GTV thuộc BST mới sở hữu màu sơn độc quyền Blu Officina 8. Xe được trang bị động cơ HPE 4 van 278 cc, cho công suất 23,8 mã lực, mô men xoắn 26 Nm.
|
Đầu xe giữ nguyên thiết kế đặc trưng của dòng GTV, đi cùng cặp gương chiếu hậu sơn đen nhám gắn ở cuối tay lái.
|
Đèn chiếu sáng chính đặt ở vè trước, bên dưới là cặp mâm 12 inch cùng bộ lốp không săm 120/70.
|
Logo của dòng xe và bộ sưu tập được khắc nổi ở thân xe và gần bệ đỡ chân. Chiếc Vespa GTV Officina 8 300 có giá đề xuất khoảng 163,8 triệu đồng.
|
Bộ sưu tập còn có chiếc Vespa Sprint có giá bán lẻ đề xuất khoảng 92,2-110 triệu đồng.
|
Chiếc Sprint Officina 8 được bán với 2 phiên bản là 125 cc và 150 cc, chỉ khác nhau về động cơ. Các thiết kế như đèn chiếu sáng chính, màu sơn hay logo được giữ nguyên so với chiếc Sprint tiêu chuẩn.
|
Yên xe được bọc da kết hợp các đường rãnh ngang tăng sự êm ái, xung quanh là đinh tán làm từ đồng thau tạo sự khác biệt.
|
Cả 2 phiên bản đều được trang bị động cơ xăng xy-lanh đơn 3 van, cho công suất 10,7-12,5 mã lực, mô men xoắn 10,4-12,7 Nm tùy phiên bản.
