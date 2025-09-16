Chi tiết bộ đôi Vespa bản đặc biệt Officina 8, giá cao nhất 160 triệu

Piaggio vừa giới thiệu 2 mẫu xe mới thuộc bộ sưu tập Officina 8 tại Việt Nam, lấy cảm hứng từ công xưởng Officina 8, nơi sản xuất chiếc Vespa đầu tiên tại Italy. Hai chiếc Sprint và GTV 300 được làm mới về màu sắc và bổ sung logo của BST, không thay đổi nhiều về thiết kế hay công nghệ.