Chi tiết Bugatti Brouillard - siêu xe độc bản sử dụng động cơ W16

Các thông số khác không được Bugatti tiết lộ. Trên W16 Mistral, đi kèm với động cơ này là hộp số 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Với thiết kế mui cứng, siêu xe này có khả năng vượt qua tốc độ tối đa 453,91 km/h của bản mui trần.