Chi tiết Bugatti Brouillard - siêu xe độc bản sử dụng động cơ W16

|
Mặc dù đã ra mắt chiếc Bugatti Tourbillon vào giữa năm 2024, Bugatti vẫn tiếp tục sử dụng nền tảng của Chiron để ra mắt siêu phẩm độc bản - chiếc Bugatti Brouillard.
|
Đây là thiết kế ra mắt của chương trình Programme Solitaire, lấy cảm hứng từ truyền thống chế tác thân xe thủ công (coachbuilding) của Bugatti trong đầu thế kỷ XX.
|
Mẫu xe mang tên "Brouillard" (Sương Mù) – tên của con ngựa yêu thích nhất của ông Ettore Bugatti. Chiếc xe là sự tri ân tình yêu ngựa sâu sắc của nhà sáng lập thương hiệu.
|
Bugatti Brouillard có thể được xem là phiên bản coupe của mẫu hypercar mui trần W16 Mistral. Chiếc xe được chế tác riêng cho doanh nhân người Hà Lan Michel Perridon, vốn cũng sở hữu bộ sưu tập xe Bugatti, đồ nội thất của Carlo Bugatti và các tác phẩm điêu khắc của Rembrandt Bugatti.
|
Phần đầu xe luôn nổi bật với cụm đèn trước LED phân tầng của W16 Mistral và lưới tản nhiệt hình móng ngựa cỡ lớn, đi kèm viền kim loại đặc trưng và logo Macaron nguyên bản.
|
Thay thế cho cơ cấu mui bạt trên W16 Mistral, Bugatti Brouillard sở hữu phần mui cứng cùng cửa sổ trời toàn cảnh. Xe có màu sơn xanh nhám, kết hợp thân dưới tối màu.
|
Ngoại thất của chiếc siêu xe vẫn mang các đường nét cắt xẻ tương tự W16 Mistral, tuy nhiên được bổ sung thêm một số chi tiết khí động học bằng sợi carbon mới.
|
Đuôi của chiếc Bugatti Brouillard vẫn sở hữu thiết kế cụm đèn hậu LED dạng chữ X, tích hợp logo Bugati phát sáng. Đặc biệt, cụm ống xả được kế thừa từ siêu phẩm Centodieci.
|
Xe vẫn giữ nguyên thiết kế 2 cửa gió lớn nằm trên trần xe, giúp tối ưu lượng không khí di chuyển vào động cơ. Chi tiết này được khắc chìm logo W16 nhằm tri ân loại động cơ này.
|
Thay cho cánh gió sau điều khiển điện, Bugatti Brouillard sở hữu thiết kế cánh gió cố định dạng đuôi vịt, vốn từng được sử dụng trên siêu xe độc bản Chiron Profilée.
|
Nội thất của Bugatti Brouillard là sự pha trộn giữa phong cách truyền thống và thiết kế tương lai. Nhiều chi tiết được trang trí bởi vải dệt theo hoa văn tartan từ Paris, kết hợp cùng chất liệu sợi carbon màu xanh lá đặc biệt.
|
Ghế ngồi cũng được chế tác đúng theo số đo của chủ nhân chiếc xe. Đặc biệt, hình ảnh phác họa của chú ngựa Brouillard được trang trí tại tựa lưng ghế và tapi cửa.
|
Cần số được chế tác từ nhôm nguyên khối. Thay vì hình ảnh chú voi nhảy múa "Dancing Elephant" như trên W16 Mistral, chi tiết này được trang trí bằng đầu con ngựa theo phong cách Rembrandt Bugatti bằng pha lê.
|
Được phát triển từ nền tảng của Chiron hay W16 Mistral, Bugatti Brouillard vẫn được trang bị động cơ W16 dung tích 8.0L với 4 bộ tăng áp trứ danh mạnh 1.600 mã lực.
|
Các thông số khác không được Bugatti tiết lộ. Trên W16 Mistral, đi kèm với động cơ này là hộp số 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Với thiết kế mui cứng, siêu xe này có khả năng vượt qua tốc độ tối đa 453,91 km/h của bản mui trần.
|
Đây không phải là lần đầu tiên Bugatti ra mắt một mẫu xe coachbuild dựa trên nền tảng Chiron. Trước đó, hãng đã ra mắt nhiều siêu phẩm như Divo (40 chiếc), Centodieci (10 chiếc) hay siêu phẩm độc bản La Voiture Noire có giá hơn 19 triệu USD.
|
Với chiến lược này, Bugatti có thể sẽ tiếp tục sử dụng nền tảng động cơ W16 cho các dự án tiếp theo. Trước đó, Pagani cũng cho ra mắt các mẫu xe độc bản dựa trên các mẫu siêu xe dừng sản xuất như Zonda hay Huayra.
|
Chương trình Programme Solitaire chỉ sản xuất tối đa 2 xe/năm, vốn chỉ dành riêng cho những khách hàng đẳng cấp nhất của thương hiệu, vốn sở hữu bộ sưu tập Bugatti ấn tượng và có niềm say mê với giá trị mà hãng xe mang đến.
|
Bugatti Brouillard sẽ chính thức được trưng bày tại sự kiện Monterey Car Week 2025. Hiển nhiên, mức giá của dự án coachbuild độc bản này không được tiết lộ, tuy nhiên con số này chắc chắn phải hơn 10 triệu USD.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.