Chi tiết BYD Seal 5, sedan PHEV giá gần 700 triệu đồng

  Thứ sáu, 17/10/2025 15:54 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Mẫu sedan có giá dưới 700 triệu cùng động cơ PHEV dự kiến là làn gió mới, thổi vào phân khúc gầm thấp cỡ C vốn đang dần "nhạt nhòa" tại Việt Nam.

BYD Seal 5 PHEV anh 1

BYD vừa giới thiệu chiếc Seal 5 tại Việt Nam. Xe được định vị ở phân khúc cỡ sedan C, cạnh tranh cùng Kia K3 hay Honda Civic.

BYD Seal 5 PHEV anh 2

Seal 5 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.780 x 1.837 x 1.497 mm, chiều dào cơ sở 2.718 mm. Với cân nặng toàn tải 2.030 kg, đây là mẫu xe nặng nhất phân khúc. Điều này cũng dễ hiểu bởi ngoài động cơ xăng, chiếc sedan này còn "vác" thêm bộ pin nhằm gia tăng phạm vi hoạt động và tiết kiệm nhiên liệu.

BYD Seal 5 PHEV anh 3

Đầu xe sở hữu thiết kế độc đáo với mặt lưới tản nhiệt cỡ lớn, kết hợp với các chi tiết LED, viền chrome xung quanh.

BYD Seal 5 PHEV anh 4BYD Seal 5 PHEV anh 5

Dải đèn LED đặt ngang nối với logo thương hiệu ở trung tâm là điểm đặc trưng trên các mẫu xe từ thương hiệu BYD. Tuy nhiên với mặt ca lăng to bự này, Seal 5 có phần hầm hố hơn so với Atto 3 hay Han cùng nhà.

BYD Seal 5 PHEV anh 6BYD Seal 5 PHEV anh 7

Đuôi xe lại trái ngược với thiết kế ở phần đầu, trông thể thao hơn nhờ chi tiết đuôi vịt vuốt về sau. Cặp đèn hậu cũng sử dụng ngôn ngữ thiết kế tương đồng đèn chiếu sáng chính ở mặt ca lăng.

BYD Seal 5 PHEV anh 8

BYD trang bị cho Seal 5 dàn chân kích thước 17 inch đi cùng bộ lốp 215/55. Cả 2 bánh đều được trang bị phanh đĩa. Phía trước là treo Macpherson, hệ thống treo phía sau dạng thanh dầm xoắn.

BYD Seal 5 PHEV anh 9

Bước vào bên trong, Seal 5 trở nên quen thuộc khi thừa hưởng mọi thiết kế hiện đại tương tự các cái tên cùng nhà. Vô lăng 3 chấu cùng màn hiển thị tốc độ LCD 8,8 inch.

BYD Seal 5 PHEV anh 10BYD Seal 5 PHEV anh 11

Trung tâm táp lô là màn giải trí cỡ lớn. Yên ngựa trở nên bớt "hào nhoáng", với các phím chức năng vật lý cỡ lớn cùng cần số dạng núm vặn.

BYD Seal 5 PHEV anh 12

Xe được trang bị động cơ plug-in hybrid, kết hợp giữ máy xăng 1.5L cùng motor điện cầu trước, cho tổng công suất 209 mã lực. Khối động cơ này có thể giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 180 km/h.
BYD Seal 5 PHEV anh 13BYD Seal 5 PHEV anh 14

Kết quả lái thử của BYD Việt Nam cho thấy motor điện khi hoạt động đơn lẻ có thể di chuyển đến 188 km/lần sạc, phạm vi hoạt động tổng hợp đạt mức 1.714 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu là 3,2 lít/100 km.

BYD Seal 5 PHEV anh 15

Xe được bán với giá 696 triệu đồng. Giá bán này có thể giúp Seal 5 tăng thêm sức cạnh tranh trước các đối thủ Hàn Quốc hay Nhật Bản như Kia K3 (549-689 triệu), Mazda3 (599-739 triệu) hay Honda Civic (789-999 triệu đồng). Đương nhiên, với nhóm sedan đang bão hòa tại Việt Nam, Seal 5 vẫn cần thêm thời gian nếu muốn ghi nhận doanh số tốt.

BYD Seal 5 PHEV Honda Seal 5 byd xe điện honda civic hev Civic RS Kia K3

