Chi tiết BYD Seal 5, sedan PHEV giá gần 700 triệu đồng

Xe được bán với giá 696 triệu đồng. Giá bán này có thể giúp Seal 5 tăng thêm sức cạnh tranh trước các đối thủ Hàn Quốc hay Nhật Bản như Kia K3 (549-689 triệu), Mazda3 (599-739 triệu) hay Honda Civic (789-999 triệu đồng). Đương nhiên, với nhóm sedan đang bão hòa tại Việt Nam, Seal 5 vẫn cần thêm thời gian nếu muốn ghi nhận doanh số tốt.